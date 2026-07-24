Ūla Klimaševska
Lukas Savickas: Lietuvos ir amerikiečių „EQT Corporation“ SGD importo susitarimas – šimtamilijoninis
Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad pirmadienį valstybinės bendrovės „Ignitis“ ir JAV tiekėjos „EQT Corporation“ sudaryta dešimties metų trukmės suskystintų gamtinių dujų (SGD) importo sutartis yra istorinė, jos vertė siekia šimtus milijonų eurų.
FNTT: NMA direktoriaus pavaduotojas nušalintas nuo pareigų, byloje – keli įtariamieji
Ikiteisminiame tyrime teismas ketvirtadienį leido nuo pareigų trims mėnesiams nušalinti Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką, jis byloje yra įtariamasis, jam skirtos kardomosios priemonės, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Tyrimas atliekamas dėl įtariamo piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos (ES) projektuose dalyvaujantiems asmenims.
Kriminalai 2026-09-17
Paaiškėjo naujos detalės dėl NMA vadovo: Dirginčiui įtarimai nepareikšti
Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Mažeikai pareiškus, kad teisėsauga ketvirtadienį galimai sulaikė ministerijai pavaldžios Nacionalinės mokėjimų agentūros (NMA) vadovą Fortunatą Dirginčių, Eltos šaltiniai teigia, kad jis sulaikytas nebuvo, įtarimai jam nėra pareikšti. Eltos žiniomis, F. Dirginčius iš NMA pastato ketvirtadienį išėjo laisvai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai ketvirtadienį atliko kratas NMA direktoriaus kabinete.
REKLAMA
REKLAMA
Savickas: Vyriausybė planuoja sutarti dėl „audrų paketo“
Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Vyriausybei trečiadienį bus pristatytas vadinamasis „audros paketas“, kuriame, siekiant mažinti ateities stichijų poveikį, iki 2030 metų numatomi konkretūs tinklo kabeliavimo tempai, medžių šalinimo planai, generatorių pajėgumai. „Po kelių valandų bus Vyriausybės pasitarimas ir posėdis, turėtų būti svarstomas „audros paketas“, dėl jo turėtų būti susitariama Vyriausybės formate.
Aktualijos 2026-09-16
STT prašo įvertinti Finansų ministerijos siūlymą keisti loterijų mokestį
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) prašoma įvertinti Finansų ministerijos siūlymą keisti loterijų mokestį, dalį jo pajamų įpareigojant skirti nevyriausybinėms organizacijoms. Opozicinės konservatorių frakcijos Seime atstovai Mindaugas Lingė ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė prašo atlikti šio projekto antikorupcinį vertinimą.
Lietuvos banko vadovas apie kainų šoką: „Mane neramina“
Europos Centrinio Banko (ECB) sprendimas padidinti palūkanų normas yra susijęs su energijos kainų šoku, kuris skatina infliacijos spaudimą, o tai, kad kainų augimas yra užsitęsęs, kelia nerimą, sako Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Praėjusią savaitę indėlininkams ir bankams svarbią bazinę palūkanų normą ECB padidino nuo 2,25 proc. iki 2,5 proc. „Man akivaizdu, kad infliacijos rizikos yra aiškiai padidėjusios.
2026-09-14
REKLAMA
REKLAMA
Nausėda po ESO vadovo pasitraukimo: „Galva nuriedėjo ir mes toliau gyvename iki kitos audros“
Komentuodamas „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) vadovo sprendimą trauktis iš pareigų, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad korporacinė kultūra bendrovę valdančioje valstybinėje „Ignitis grupėje“ turi keistis, kad būtų padarytos išvados dėl pasirengimo ateities stichijoms. Iš pareigų ESO vadovybėje Renaldas Radvila atsistatydino po kilusios krizės, kai rugpjūtį praūžus stipriai audrai kai kurie gyventojai vis dar neturi elektros energijos.
2026-09-11
Siūlo nuo 18 iki 10 proc. mažinti mokestį loterijų organizatoriams
Finansų ministerija registravo projektą, kuriuo siūlo nuo 18 iki 10 proc. sumažinti šalyje loterijas organizuojančiam verslui taikomą mokestį, bet kartu jo lėšomis ketina didinti finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms. Mažesnis apmokestinimas loterijas organizuojančioms bendrovėms būtų taikomas už 2027 m. liepos mėnesį prasidėsiantį ar vėlesnius mokestinius laikotarpius, nurodoma projekte.
2026-09-11
Buvęs ESO vadovas Radvila: „Dalis žmonių elektros laukė per ilgai“
Iš pareigų pasitraukęs „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) vadovas Renaldas Radvila atsiprašo gyventojų dėl užtrukusių elektros atkūrimo darbų po audros ir tikisi, kad jo sprendimas neleis bendrovei „užversti šio puslapio“ ir ramiai laukti kitos audros. „Sprendimą priėmiau ne todėl, kad taip paprasčiau. Ne todėl, kad man pasitraukus bus žaibu sukabeliuota tūkstančiai kilometrų miškuose ir ne tik, sandėliai užsipildys generatoriais, medžiai nevers atramų ir netraukys laidų oro linijose.
2026-09-11
REKLAMA
REKLAMA
Benkunskas apie sutarties nutraukimą su „Energesman“: „Žinote, čia, kaip ir santuokoje“
Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad savivaldybės sprendimas liepą nutraukti sutartis su finansinių sunkumų turėjusia atliekų gamyklos operatore „Energesman“ buvo savalaikis ir pagrįstas. „Žinote, čia, kaip ir santuokoje: iškart nepuoli po pirmo ginčo skirtis, visą laiką bandai susitaikyti ir gyventi, bet, kai jau pasieki kritinę ribą, tada įvyksta sutarties nutraukimas arba šiuo atveju santuokos nutraukimas“, – žurnalistams trečiadienį sakė Vilniaus meras.
Prokuroras: netikiu Antonovo nuoširdumu – bando „apvelti“ konkrečias detales
Prokuroras „Snoro“ baudžiamojoje byloje Darius Stankevičius sako netikintis buvusio banko vadovo Vladimiro Antonovo nuoširdumu duodant parodymus, sako, kad nuteistasis vengia atskleisti konkrečias detales apie vykdytas nusikalstamas schemas. „Iš tikrųjų teisme V. Antonovas faktinių aplinkybių, išdėstytų nuosprendyje, kaltinamajame akte, neginčija, teigia, kad taip, darė neteisėtai, nusikalstamai veikas, neva gelbėjęs banką.
Vladimiro Antonovo liudijimas teisme: „Negalima taip primityviai atskleisti visos šios sistemos“
Lietuvos apeliaciniame teisme antradienį tęsiama bankrutavusio banko „Snoras“ buvusio vadovo Vladimiro Antonovo apklausa, nagrinėjant baudžiamąją bylą dėl didelės vertės banko turto pasisavinimo. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja, prieš dvejus metus buvusius „Snoro“ vadovus – V. Antonovą ir Raimondą Baranauską – nuteisus Vilniaus apygardos teismui, sprendimą nuteistieji apskundė.
REKLAMA
REKLAMA
Teismas tęs buvusio banko „Snoras“ vadovo Antonovo apklausą
Lietuvos apeliacinis teismas pirmadienį toliau nagrinėjo bankrutavusio banko „Snoras“ turto iššvaistymo bylą. Nuteistojo buvusio banko vadovo Vladimiro Antonovo apklausą teismas ketina tęsti antradienio posėdyje. Per apklausą pirmadienį Vilniaus apygardos teismo nuteistas bankininkas pasakojo apie tai, kokiomis aplinkybėmis prieš penkiolika metų vyko „Snoro“ bankrotas, ir apie sandorius įsigyjant skirtingus verslo subjektus, tarp jų – Anglijos futbolo klubą.
Kriminalai 2026-09-07
Budrys: pirmininkaudami Tarybai sieksime įtikinti ES dėl mažesnės priklausomybės nuo Kinijos
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad kitąmet pirmininkaudama ES Tarybai Lietuva sieks įtikinti Bendriją būtinybe mažinti ekonominę priklausomybę nuo Kinijos. „Užsienio reikalų ministerija aktyviai ėmėsi ekonominio saugumo temų dėl priklausomybių iš Kinijos, importo, taip pat tam tikrų įmonių eksporto srityje.
Aktualijos 2026-09-05
LTG paaiškino dėl rusiškų grūdų: tai nėra draudžiama
Šalies geležinkeliais iš žemyninės Rusijos į Kaliningradą yra gabenama 90 proc. visos krovinių vežimo bendrovės „LTG Cargo“ rusiškų grūdų produkcijos, kuriai nėra taikomos sankcijos, nes tranzitas reguliuojamas stojimo į ES sutartimi, teigia įmonę valdanti valstybinė „Lietuvos geležinkelių“ grupė (LTG). Anot jos, dalis rusiškų grūdų produkcijos gabenama tranzitu iš Kaliningrado per Klaipėdos uostą į trečiąsias šalis. „Apie 90 proc.
2026-09-04
REKLAMA
REKLAMA
Rusiškų grūdų tranzitas per Lietuvą kelia klausimų: uostas atskleidė svarbią detalę
Grūdų asociacijai paskelbus apie šalies geležinkeliais į Klaipėdos uostą gabenamas rusiškos kilmės žemės ūkio kultūras, uosto direkcijos vadovas Algis Latakas sako, kad vien šiemet perkrauta keliasdešimt tūkstančių nesankcionuotų krovinių, kurių stabdyti uostas neturi teisės. Visgi, anot uosto vadovo, dėl įvedamų sankcijų jų srautas kasmet mažėja.
Aktualijos 2026-09-04
Lietuvoje kilo klausimų dėl rusiškų grūdų: štai ką žada premjeras
Paaiškėjus, kad Klaipėdos uoste kraunami rusiškos kilmės grūdai, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvos infrastruktūra tokiam eksportui naudojama nebus. Apie tai, kad šalies uoste kraunami rusiški grūdai, šią savaitę pranešė Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija (LGPP). „Ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pozicija yra aiški: Lietuvos infrastruktūra negali būti ir nebus naudojama rusiškų grūdų eksportui.
Aktualijos 2026-09-04
Latakas: uostas neturi teisės stabdyti nesankcionuotų rusiškų grūdų
Grūdų asociacijai paskelbus apie šalies geležinkeliais į Klaipėdos uostą gabenamas rusiškos kilmės žemės ūkio kultūras, uosto direkcijos vadovas Algis Latakas sako, kad vien šiemet perkrauta keliasdešimt tūkstančių nesankcionuotų krovinių, kurių stabdyti uostas neturi teisės. Visgi, anot uosto vadovo, dėl įvedamų sankcijų jų srautas kasmet mažėja.
2026-09-04
REKLAMA
REKLAMA
Savickas: Vyriausybę pasieks planas, kad po audros elektrą laiku atkurtume 80 proc. vartotojų
Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad kitą savaitę Vyriausybei planuojama pristatyti konkrečių priemonių planą, kuris ateityje leistų per tris paras elektros tiekimą atkurti bent 80 proc. per audrą jos netekusių vartotojų.
„Atidarome duris į ateities mediciną“: Vilniuje atidarytas „Northway“ ląstelių terapijos centras
Ketvirtadienį Vilniuje atidarius pirmąjį Baltijos šalyse inovatyvų ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centrą, šalies vadovai akcentuoja – tai yra visos valstybės sėkmė, leisianti ateityje didinti biotechnologijų sektoriaus indėlį į Lietuvos ekonomiką. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad tokių projektų vystymas lemia, jog šalyje bus kuriamos inovacijos ir naujos darbo vietos, kuriose gyventojai galės išpildyti savo potencialą. „Tai yra didžiulė mūsų valstybės sėkmė.
2026-09-03
Olekas apie galimas Matjošaitytės konsultacijas „Nemuno aušrai“: kelia susirūpinimą
Paaiškėjus, kad dabar Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės pareigas einanti Laura Matjošaitytė prieš Seimo rinkimus galėjo konsultuoti „Nemuno aušrą“, parlamento pirmininkas Juozas Olekas sako, kad ši informacija kelia susirūpinimą. Kaip praneša visuomeninis transliuotojas, Seimo vadovas parlamento Teisės ir teisėtvarkos komitetui pavedė surinkti papildomą informaciją.
Aktualijos 2026-08-31
REKLAMA
REKLAMA
Dienos įvykiai glaustai: pratęstas Stepukonio suėmimas, Matjošaitytės konsultacijos „Nemuno aušrai“
ELTA glaustai pristato svarbiausius rugpjūčio 31 d. įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Teismas dar trims mėnesiams pratęsė „BaltCap“ fondo turto pasisavinimu įtariamam Šarūnui Stepukoniui taikomą suėmimą. Teisme dėl siūlyto kyšio apklaustas kariuomenės statinių priežiūros inžinierius – jam siūlytas daugiau nei 3 tūkst. eurų kyšis už palankumą vertinant Lietuvos karininkų ramovės Kaune remonto darbus.
Aktualijos 2026-08-31
Taurimas Valys: valstybė turi įvertinti, kas yra atsakingas už nepasirengimą audrai
Po susitikimo su valstybinės „Ignitis grupės“ ir „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) vadovais finansų ministras Taurimas Valys sako, kad valstybė turi įvertinti, kas yra atsakingas už nepasirengimą praėjusios savaitės audrai. Kaip pranešė ministerija, su bendrovių vadovais Dariumi Maikštėnu ir Renaldu Radvila aptarta, kokios priemonės buvo numatytos po 2024 metų audros, kas iš jų įgyvendinta ir kas liko nepadaryta.
2026-08-31
Juras Taminskas: siekiant didinti krovinių vežimą geležinkeliais, bus sudaroma priežiūros komisija
Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis, užtikrinti prognozuojamus transportavimo įkainius, bus sudaroma šiam procesui skirta priežiūros komisija, sako ministras Juras Taminskas. Susisiekimo ministerija, valstybinė „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupė ir verslo atstovai pirmadienį pasirašė tai numatantį memorandumą.
2026-08-31
REKLAMA
REKLAMA
Nausėda prabilo apie audros padarinius: ESO komunikacija klaidina vartotojus
Po smarkios savaitgalio audros dideliam skaičiui gyventojų dar neatkūrus elektros tiekimo, prezidentas Gitanas Nausėda „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) komunikaciją vartotojams vadina klaidinga. Šalies vadovas taip pat ragina Valstybės kontrolę (VK) po pilno elektros atkūrimo įvertinti esamą kompensacijų gyventojams tvarką. „Praėjus daugiau nei trims paroms nuo audros pradžios elektros energijos tiekimas vis dar nėra atstatytas dideliam vartotojų skaičiui.
Aktualijos 2026-08-27
Konservatoriai siūlo sprendimą vietoj papildomo kabeliavimo – įsigyti 150 tūkst. rezervinių generatorių
Opoziciniai Seimo konservatoriai siūlo užbaigti dabar numatytą 2 tūkst. kilometrų elektros tinklų kabeliavimą, o vietoje papildomo šios programos etapo – įsigyti 150 tūkst. didžiausios rizikos individualiems namams skirtų rezervinių generatorių. Anot politikų, dabar numatytas papildomas kabeliavimas iki 6 tūkst. kilometrų tinklo valstybei kainuotų 320 mln. eurų, tuo metu generatorių programa būtų 5,3 karto pigesnė – siektų 60 mln. eurų.
2026-08-27
Lukas Savickas tikisi Seimo politinės valios biudžete skiriant daugiau finansų kabeliavimui
Energetikos ministras Lukas Savickas tikisi Seimo politinės valios biudžete skiriant didesnį finansavimą spartesniems kabeliavimo tempams užtikrinti. „Apie kabeliavimą labai daug kalbama, bet paskutiniai dveji metai yra tas laikotarpis, kada pagaliau buvo identifikuotas poreikis 6 tūkst. kilometrų (tinklo kabeliavimo – ELTA), suprojektuoti finansų prasme buvo 2 tūkst. ir padidintas tempas nuo to, kaip tradiciškai būtų kabeliuojama“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ kalbėjo ministras.
2026-08-27
REKLAMA
REKLAMA
Iš ministro – žinia dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo visoje Lietuvoje
Po savaitgalio audros svarstant skelbti ekstremaliąją situaciją valstybės mastu, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad tai leistų dėl finansavimo kreiptis į Europos Komisiją (EK), užtikrintų, kad dėl elektros trikdžių įsipareigojimų neįvykdę tiekėjai negautų baudų.
2026-08-26
Benkunskas tikisi šiemet paskelbti apie pirmas sutartis dėl sostinės antidroninių pajėgumų
Vilniaus meras Valdas Benkunskas tikisi, kad šiemet bus paskelbta apie pirmąsias sutartis dėl naujų antidroninių sostinės oro gynybos pajėgumų įsigijimo. „Matydami strateginės infrastruktūros apsaugos poreikį, priminsiu, mes prieš gerus metus pasirašę esame sutartį su Viešojo saugumo tarnyba (VST) dėl miesto kritinės infrastruktūros apsaugos – tai yra mūsų elektrinės, šilumos ūkio objektų, vandenviečių ir atliekų tvarkymo sistemos objektų.
Aktualijos 2026-08-25
Pasakė, ar audra savaitgalį sutrikdė šalies oro uostų veiklą
Savaitgalį šalyje siautusi audra nesutrikdė Lietuvos oro uostų (LTOU) darbo, tačiau dėl sudėtingų oro sąlygų keletas lėktuvų į šalį nukreipti iš Rygos, Eltai nurodė valstybės bendrovė. „Lietuvos oro uostų veikla ir operacijos, nepaisant oro sąlygų ir audros padarinių, savaitgalį vyko įprastai“, – pirmadienį teigė LTOU atstovė Rūta Asadauskaitė. Pasak jos, penki Rygos oro uoste leisti turėję lėktuvai dėl audros buvo nukreipti ir nusileido Vilniaus, du – Kauno oro uoste.
REKLAMA
REKLAMA
Taminskas apie LTOU valdybos atrankos procesus: turi spragų, strigo ministro informavimas
Susisiekimo ministras Juras Taminskas laikosi nuomonės, kad institucijos jam tinkamai neperdavė informacijos apie kandidatą į Lietuvos oro uostų (LTOU) valdybą, šis procesas strigo, dėl to ministras teigia ketinantis ieškoti būdų tobulinti teisinį reguliavimą.
2026-08-24
ESO vadovas: Lietuvoje praūžusi audra buvo neeilinė
Tinklus prižiūrinčio „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) vadovas Renaldas Radvila sako, kad savaitgalį per Lietuvą praūžusi audra buvo neeilinė, daugiau nei trečdaliu intensyvesnė nei buvusi prieš porą metų. „Kuo greičiau reikia susitvarkyti – audrą tikrai turėjome neeilinę, kai lyginame ją su ankstesnėmis, matome, kad ji yra net beveik (…) 35 proc.
Sinkevičius apie situaciją dėl Oleksandro Laneckij: nemalonu
Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija, kai į Lietuvos oro uostų (LTOU) valdybą paskirtas klausimų dėl galimo palankumo Rusijai sulaukęs Oleksandras Laneckij, yra nemaloni, tačiau susisiekimo ministro atsakomybės joje nemato. Apie tai, kad traukiasi iš LTOU valdybos, O. Laneckij pranešė šį ketvirtadienį. „Pats narys atsitraukė, atsistatydino, faktiškai klausimas ir uždarytas – bet pasižiūrėkim į visą atsiradusią valdybos narių skyrimo tvarką.
Aktualijos 2026-08-21
REKLAMA
REKLAMA
Mindaugas Sinkevičius: gavę latvių siūlymą dėl „airBaltic“, jį vertintume
Jei Latvija pasiūlytų įsigyti dalį finansinių sunkumų patiriančios nacionalinės oro bendrovės „Air Baltic“ akcijų, Lietuva tokį pasiūlymą svarstytų įvertinusi visus argumentus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas sakė pasiūlęs aptarti bendros Baltijos šalių aviakompanijos įkūrimą.
Taminskas: „airBaltic“ akcijų įsigijimas būtų „emocija“, neprotingas sprendimas
Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad sprendimas Lietuvai įsigyti finansinių sunkumų patiriančios Latvijos nacionalinių oro linijų bendrovės „airBaltic“ akcijų būtų neracionalus ir emocionalus. „Apie „airBaltic“ (…) – esant tokiai finansinei situacijai valstybėje, esant visiems kitiems aspektams ir reikalingumui mūsų lėšas skirti ir gynybai, ir kelių infrastruktūrai, ir atlyginimams, ir mokykloms, ir gydymo įstaigoms, investuoti į „airBaltic“ tikrai nėra racionalu.
Taminskas apie siūlymą didinti leistiną greitį iki 140 km/val.: „Pribręsta laikas“
Ministerijai siūlant keisti kelių eismo taisykles (KET) ir leisti didesnį greitį kai kuriuose šalies magistralių ruožuose, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad tam sąlygas sudarys iki 2028 metų pilnai atnaujinta jų danga, kas magistralėmis leis saugiai važiuoti didesniu greičiu. „Dėl greičio – automobilių amžius jaunėja, automobiliai techniškai gerėja.
2026-08-19
REKLAMA
REKLAMA
Verslo atstovai sako gavę patikinimą, kad Vyriausybė peržiūrės esamos mokestinės aplinkos spragas
Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentas Andrius Romanovskis sako iš Vyriausybės sulaukęs patikinimo, kad bus peržiūrėtos esamos šalies mokestinės sistemos spragos, tačiau kelia klausimą, ar pažadas neįvesti naujų mokesčių kartu nereiškia, jog valdžia neatmeta galimybės kelti jau taikomus tarifus.
2026-08-18
Iš STT – pastabos Vilniaus miesto savivaldybei: įžvelgia rizikų
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įžvelgia rizikų dėl Vilniaus savivaldybėje galiojančios tvarkos, pagal kurią kasmet sudaromas paramą gauti galinčių sostinę reprezentuojančių kultūros įstaigų ir sporto klubų sąrašas. 2022 m. gruodį sostinės savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta, kad asmenys, kurie remia reprezentacinius Vilniaus sporto klubus ar kultūros įstaigas, gali būti iš dalies atleisti nuo metinio nekilnojamojo turto (NT), žemės bei valstybinės žemės nuomos mokesčio.
Vilniuje – didesnis poreikis deginti atliekas: atskleidžia, ar dėl to statys naują jėgainę
Vilniaus merui Valdui Benkunskui teigiant, kad sostinei reikalingi didesni atliekų deginimo pajėgumai, Vilniaus ir Kauno kogeneracines jėgaines iš dalies valdanti valstybinė „Ignitis grupė“ teigia neturinti planų investuoti į naują jėgainę.
2026-08-14
REKLAMA
REKLAMA
Saudo Arabijos prekybos milžinė meta tinklus Lietuvoje: svarsto statyti gamyklą
Lietuvoje viešintis Saudo Arabijos prekybos konglomerato „BinDawood Holding“ vadovas Ahmadas BinDawoodas sako, kad bendrovė svarsto investuoti į šalies maisto pramonę, tarp galimybių – naujos gamyklos statybos ir produkcijos eksportas į Saudo Arabiją. „Svarstome apie kelis sektorius, taip pat ir maisto industriją, svarstome apie investicijas į maisto pramonę.
2026-08-13
Valys neatmeta, kad dėl gynybos poreikių valstybės skola kitąmet galėtų augti
Formuojant kitų metų biudžetą, bus siekiama subalansuoto valstybės skolos augimo, teigia finansų ministras Taurimas Valys. Tačiau, jo teigimu, neatmetama galimybė, kad siekiant užtikrinti gynybos finansavimą skolos santykis su šalies bendruoju vidaus produktu (BVP) didės. ES šalys privalo laikytis Mastrichto kriterijų, kurie nustato fiskalinės drausmės taisykles – valstybės biudžeto deficitas neturi viršyti 3 proc. nuo BVP, valstybės skolos lygis – 60 proc. BVP.
Aktualijos 2026-08-12
Ministro patarėjas: „airBaltic“ mažina skrydžių skaičių iš Vilniaus, tačiau Lietuvos keleiviams krypčių nepritrūks
Latvijos nacionalinėms avialinijoms „airBaltic“ pranešus apie planus nuo žiemos nutraukti dalį skrydžių iš Vilniaus, susisiekimo ministro patarėjas teigia, kad dėl to Lietuvos keleiviams krypčių nesumažės, nes bus užtikrintos alternatyvos skristi kitomis oro linijomis.
REKLAMA
REKLAMA
Demokratų rezoliucijoje – prioritetas demografijai
Valdančioji Demokratų „Vardan Lietuvos“ partija šeštadienį suvažiavime patvirtino rezoliuciją, kuria ragina kitų metų valstybės biudžete prioritetą teikti demografinėms problemoms, taip pat ES įvardina „vieninteliu realiu pareigos išlaikyti teise grįstą tarptautinę tvarką“ įgyvendinimo ramsčiu, ragina partijos skyrius aktyviau ruoštis artėjantiems rinkimams.
Aktualijos 2026-07-25
Virginijus Sinkevičius įvardijo, ar atsisakys mandato Briuselyje
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vedliu išrinktas Virginijus Sinkevičius partijai toliau vadovaus iš Briuselio, europarlamentaro mandato žada atsisakyti iki Seimo rinkimų. „Pasibaigs tas Europos Parlamento (EP) mandatas ir jis pasibaigs per tuos ketverius metus, bet kada tiksliai atsisakysiu EP mandato, tai, manau, tą galėsiu klausimą atsakyti po kažkurio laiko“, – žurnalistams partijos suvažiavime sakė V. Sinkevičius.
Aktualijos 2026-07-25
Demokratai „Vardan Lietuvos“ patvirtino 13 kandidatų į merus, naują partijos vadovybę
Šeštadienio suvažiavime Demokratai „Vardan Lietuvos“ patvirtino dalį – iš viso 13 – kandidatų į merus kitais metais vyksiančiuose rinkimuose, taip pat išrinkta nauja partijos vadovybė. Likusi dalis partijos kandidatų kitų metų savivaldybių rinkimuose turės būti iškelti iki rudens.
REKLAMA
REKLAMA
Prasidėjo demokratų suvažiavimas, sveikinimą tarė LSDP lyderiai
Vilniaus rajone šeštadienį prasidėjo valdančiosios Demokratų „Vardan Lietuvos“ suvažiavimas. Čia sveikinimo žodį tarę koalicijos partnerių socialdemokratų lyderiai – pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, jo pavaduotojas Robertas Duchnevičius – akcentavo partnerystės ir stiprių politinių jėgų svarbą valstybės stabilumui sudėtingų geopolitinių iššūkių laikotarpiu.
Aktualijos 2026-07-25
„Energesman“: teismo sprendimą vykdysime
Ieškant būdų spręsti krizę dėl sostinės mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos veiklos, o Vilniaus apylinkės teismui penktadienį apsisprendus dėl įpareigojimų operatorei „Energesman“, bendrovė pabrėžia sprendimą vykdysianti, bet pažymi, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) klaidingai interpretuoja šio sprendimo esmę.
Prašo institucijų įvertinti, ar „Luminor“ įsigyti norinčio „OTP Bank“ nekelia grėsmės saugumui
Seimo narys, konservatorius Mindaugas Lingė prašo šalies institucijų įvertinti vieną didžiausių bankų grupių Baltijos šalyse „Luminor“ įsigyti siekiančio ir Rusijoje veiklą tęsiančio Vengrijos „OTP Bank“ atitiktį nacionalinio šalies saugumo interesams. Jis taip pat siūlo galimybę įtvirtinti, kad šio sandorio patvirtinimas būtų susietas su konkrečiomis sąlygomis, tarp jų – su investuotojo visiško pasitraukimo iš Rusijos rinkos grafiku.
REKLAMA
REKLAMA
Nutraukta byla, kurioje buvęs „Achemos grupės“ vadovas ginčijo teisę dėl koncerno kontrolės
Lietuvos apeliacinis teismas nutraukė bylą, kurioje ginčyta teisė į strateginės šalies bendrovės – koncerno „Achemos grupė“ – kontrolinio akcijų paketo įsigijimą, tiesa, šį sprendimą dar galima skųsti. Apie norą įsigyti beveik 303 mln.
Grikšas: sankcijos „Mere“ valdytojui, taip mažinama finansinė nauda agresorei
ES įvedus sankcijas Lietuvoje veikiančio prekybos tinklo „Mere“ valdytojui, verslininkui Sergejui Šnaideriui, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako – tai svarbus žingsnis mažinant bet kokią tiesioginę ar netiesioginę finansinę naudą karą Ukrainoje pradėjusiai Rusijai. „Ministerija laikosi pozicijos, kad Lietuvoje negali veikti įmonės, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda prie Rusijos režimo finansavimo.
2026-07-24