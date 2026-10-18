Sinkevičius pripažino: į Lietuvą įskridus dronui įspėjimo sistema suveikė ne iki galo idealiai

„Akivaizdu, kad perspėjimo sistema suveikė, bet ne iki galo idealiai, nes reakcijos pranešimai atsirado, mano žiniomis, tik nuo Kauno regiono“, – LRT radijui sekmadienį sakė Vyriausybės vadovas.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau sakė, kad jam kelia klausimų situacija, kai, kaip įtariama, dronas į Lietuvą įskrido iš Lenkijos, tačiau oro pavojus paskelbtas šiaurės Lietuvoje.
Anot premjero, kol kas nėra aišku, ar įskridęs dronas nešė sprogmenį, įvykio vietoje dirba tarnybos.
„Akivaizdu, kad įvyko sprogimas, bent iš pirminių duomenų, (…) bet ar detonacija įvyko ore, ar įvyko atsitrenkus į kliūtį ar medį, tai tarnybos nustatys“, – aiškino M. Sinkevičius.
Buvo paskelbtas oro pavojus
ELTA primena, kad sekmadienio rytą, po 7 val., Panevėžio, Šiaulių apskrityse dėl į šalies oro erdvę įskridusio objekto buvo paskelbtas raudonas oro pavojus.
Maždaug po valandos oro pavojus buvo atšauktas.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, sekmadienį, kaip įtariama, dronas į Lietuvą įskrido iš Lenkijos teritorijos, Pasvalio rajone rastos jo nuolaužos.
Kariuomenė pranešė, jog drono nuolaužos rastos Juodžionių kaime.
Nacionalinis krizių valdymo centras anksčiau skelbė, kad policija gavo pranešimus apie galimą sprogimą Pasvalio rajone.
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