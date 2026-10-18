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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kaip NATO gintų Baltijos šalis? Scenarijuje – smūgiai Kaliningrade ir Baltarusijoje

2026-10-18 16:30 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-18 16:30
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NATO pajėgų Europoje vadas pristatė „Pergalės teoriją“ galimo Rusijos puolimo atveju. Ji numato pirminio puolimo atrėmimą, tolesnio puolimo sustabdymą ir priešo pajėgų sutriuškinimą, rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ), remdamasis NATO vado Europoje Alexuso Grynkewichiaus kalba Varšuvos saugumo forume spalio 12 d.

NATO pratybos Lietuvoje (nuotr. KAM)
GALERIJA (27)

NATO pajėgų Europoje vadas pristatė „Pergalės teoriją“ galimo Rusijos puolimo atveju. Ji numato pirminio puolimo atrėmimą, tolesnio puolimo sustabdymą ir priešo pajėgų sutriuškinimą, rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ), remdamasis NATO vado Europoje Alexuso Grynkewichiaus kalba Varšuvos saugumo forume spalio 12 d.

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A. Grynkewichius sakė, kad slaptas šio plano variantas buvo galutinai suderintas prieš tris mėnesius. Jame numatyta investuoti į „prieinamą masę“, t. y. palyginti pigių dronų, siekiant papildyti Aljanso sudėtingesnių ginklų arsenalą.

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WSJ pažymi, kad šiam sprendimui įtakos turėjo Ukrainos kovinė patirtis.

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Vadas sako, kad, jei Rusija užpuls, pirmasis Aljanso tikslas bus sustabdyti pradinį puolimą ir užkirsti kelią bet kokiam žengimui į priekį, jei jis tęsis.

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„Priešo daliniai negaus pastiprinimo. Priešo vadai negalės kontroliuoti savo pajėgų. Priešo pajėgos ir pagalbinės priemonės bus sumažintos ir sunaikintos“, – įsitikinęs NATO vadas Europoje.

Kalbėdamas apie šią strategiją, NATO vadas pažymėjo, kad Aljansas nesieks nugalėti Rusijos ar sugriauti jos vyriausybės. Aljanso tikslas – sustabdyti bet kokį jos puolimą.

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Kas žinoma apie šią strategiją

NATO „Pergalės teorija“ remiasi atsistatydinusio generolo Chriso Donahue, buvusio JAV kariuomenės Europoje vado ir Aljanso Sausumos pajėgų vadovo, pastangomis.

Jis buvo priverstas palikti savo postą liepos mėnesį JAV Pentagono vadovo Pete‘o Hegsetho sprendimu.

„Pergalės teorijos“ tikslas – sustabdyti Rusijos veiksmus. WSJ pažymi, kad Rusijos geografiniai pranašumai ir milžiniška karo pramonė suteikia jai galimybes pulti Baltijos šalis, Lenkiją ar kitus NATO sąjungininkus. Būtent pagal Ch. Donahue strategiją parengta „Pergalės teorija“ leistų Aljansui tinkamai reaguoti.

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Bus sukurta plati „autonominė zona“, kad dronai ir antžeminiai robotai galėtų numalšinti Rusijos puolimą be didelių sąjungininkų nuostolių.

Tuo pačiu metu Aljansas tolimojo nuotolio raketomis atakuotų Rusijos vadavietes ir oro gynybos priemones Kaliningrade, Baltarusijoje ir netoli Sankt Peterburgo.

Tai pakenktų Rusijos pastangoms kontroliuoti oro erdvę ir leistų JAV kariuomenei bei kitoms NATO sausumos pajėgoms surengti kontrataką, rašo WSJ.

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NATO oro pajėgos smogtų Rusijos pastiprinimams, kurie artėja prie mūšio lauko, ir pultų kitus taikinius užnugaryje.

NATO atakos būtų užtikrinamos „duomenų magistrale“. Tai sistema, skirta akimirksniu keistis slaptais duomenimis apie taikinius tarp sąjungininkų pajėgų. Šio tinklo elementai buvo išbandyti Artimuosiuose Rytuose per JAV karą su Iranu.

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Z1000
Z1000
2026-10-18 16:42
Eikit jus su savo straipsniais smūgiuotojai neplove smegenų
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