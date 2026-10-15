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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva pareiškė Rusijai griežtą protestą

2026-10-15 14:52 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 14:52
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Lietuva ketvirtadienį pareiškė Rusijai griežtą protestą dėl nesiliaujančių atakų prieš Ukrainos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).

Užsienio reikalų ministerija (ELTA nuotr.)

Lietuva ketvirtadienį pareiškė Rusijai griežtą protestą dėl nesiliaujančių atakų prieš Ukrainos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).

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Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikta griežto protesto nota.

Notoje pažymima, kad naktį iš spalio 13-osios į 14-ąją Rusija surengė kombinuotą raketų ir bepiločių orlaivių ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, per kurią žuvo mažiausiai trys civiliai gyventojai, dar kelios dešimtys buvo sužeisti, tarp jų – vaikai.

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Per ataką taip pat sugriauti gyvenamieji namai, civilinės paskirties pastatai, energetikos ir kiti civilinės infrastruktūros objektai.

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Pasak URM, Rusijos smūgiai Ukrainos energetikos ir kitai civilinei infrastruktūrai prieštarauja viešiems pareiškimams dėl galimų paliaubų energetikos sektoriuje ir dar kartą parodo Rusijos deklaracijų bei veiksmų neatitikimą.

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Ministerijos duomenimis, spalio 13 dieną per Rusijos ataką prieš Rivnės valstybinį humanitarinį universitetą visiškai sunaikintas universiteto Muzikos meno fakulteto korpusas, nukentėjo darbuotojai, apgadinti mokomieji pastatai.

URM teigimu, šis išpuolis dar kartą patvirtina kryptingą Rusijos vykdomą civilinės infrastruktūros, įskaitant švietimo įstaigas, naikinimą.

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Reikšmingų nuostolių taip pat užfiksuota Charkive, kur žuvo mažiausiai keturi civiliai gyventojai, dešimtys buvo sužeisti. Atakų padariniai taip pat fiksuoti Lvivo, Donecko, Sumų, Chersono, Vinicos ir kituose Ukrainos regionuose.

Ministerija pabrėžia, kad Rusijos atakos prieš civilius gyventojus ir gyvybiškai svarbią civilinę infrastruktūrą yra nepriimtinos ir pažeidžia pamatines žmogaus teises, įskaitant teisę į gyvybę ir saugumą.

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Pasak URM, sistemingas civilių gyventojų terorizavimas ir gyvybiškai svarbios infrastruktūros naikinimas laikytinas šiurkščiu tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimu ir gali būti kvalifikuojamas kaip karo nusikaltimas pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą.

Lietuva reikalauja, kad Rusija nedelsdama nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, išvestų savo pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlygintų dėl agresijos padarytą žalą.

Taip pat reikalaujama, kad už Rusijos agresijos prieš Ukrainą nusikaltimus atsakingi asmenys būtų nustatyti ir patraukti atsakomybėn.

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