Kęstutis Budrys įsitikinęs: nesutarimai tarp JAV ir Ukrainos bus išspręsti

„Įvairūs klausimų sprendimai, išsiskiriančios nuomonės, nesutarimai, mes matėm praeityje, kaip yra sprendžiami. Dėl to aš neturiu pagrindo manyti, kad šįsyk bus kažkaip tai kitaip. Tai yra, kad nepavyks išspręsti. Pavyks išspręsti. Ukrainiečiai žino, ką daryti. Matome, kaip ir Europos vieningesnė pozicija turi įtakos JAV laikysenai“, – žurnalistams ketvirtadienį teigė ministras.
JAV prezidentui Donaldui Trumpui grįžus į valdžią, Vašingtono parama Ukrainai svyravo kartu su netikėtais jo pareiškimais socialiniuose tinkluose, kurie neretai užklupdavo Maskvą ir Kyjivą netikėtai.
Praėjusią savaitę D. Trumpas vienašališkai paskelbė apie „energetines paliaubas“, kurios niekada taip ir nebuvo viešai patvirtintos. Maskva tuo metu toliau tęsė smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad jo šalis vėl taikysis į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, pademonstruodamas pastebimai griežtesnį bei ryžtingesnį toną Baltųjų rūmų šeimininko atžvilgiu.
Trečiadienį taip pat buvo sulėtinta „Starlink“ pagrindu sukurto ir kariuomenių naudojamo palydovinio tinklo „Starshield“ veikla. Ukrainos gynybos pareigūnai užsiminė, kad būtent Vašingtonas yra atsakingas už sulėtėjusį kai kurių interneto terminalų greitį. Šie terminalai padeda šalies kariuomenei smūgiuoti į Rusijos okupuotą teritoriją ir valdyti perėmimo dronus.
„Jeigu tai yra iš tikrųjų daroma (ribojama „Starlink“ veikla – BNS), tai yra negerai. Tai reikia išsiaiškinti su sąjungininkais, kad tos kliūtys būtų panaikintos“, – sakė K. Budrys.
„SpaceX“ vadovas Elonas Muskas trečiadienį pareiškė, kad už bet kokius trikdžius naudojantis palydovinio ryšio sistema „Starshield“, apie kuriuos praneša Ukraina, yra atsakinga JAV vyriausybė, o ne jo įmonė.
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