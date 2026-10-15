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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys: aplinkybes dėl galimų pažeidimų ambasadoje JAV aiškinasi kita komisija

2026-10-15 13:34 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-15 13:34
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Užsienio reikalų ministerijos (URM) suburtai komisijai baigus tyrimą dėl galimų pažeidimų Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), papildomas aplinkybes tiria kita komisija, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. 

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
GALERIJA (11)

Užsienio reikalų ministerijos (URM) suburtai komisijai baigus tyrimą dėl galimų pažeidimų Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), papildomas aplinkybes tiria kita komisija, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. 

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„Tam tikrus dalykus, sakykime, dėl finansų ir dėl kitų tam tikrų iškilusių aplinkybių, kurias reikia pasitikslinti (...) nuspręsta, kad reikia dar šiek tiek pratęsti veiklą kitu kampu“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį teigė K. Budrys. 

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Praėjusį penktadienį URM suburta komisija pateikė atlikto tyrimo išvadas, kurios, kaip paaiškėjo, suteikia ministerijai pagrindo imtis tolesnių veiksmų. Todėl užsienio reikalų ministras pavedė atsakingiems ministerijos padaliniams įvertinti nustatytas aplinkybes ir iki spalio pabaigos pateikti pasiūlymus dėl taikytinų priemonių. 

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FOTOGALERIJA. Interviu su Lietuvos užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu

Ministras teigė matęs komisijos atlikto tyrimo išvadas, tačiau jų nekomentuoja. Jis taip pat nekonkretizuoja, kokios aplinkybės tiriamos šiuo metu. 

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„Nedetalizuosiu to, kas buvo nustatyta atlikto tyrimo metu. Mūsų noras yra susidėlioti taškus. Mano, kaip institucijos vadovo, noras yra kuo greičiau susidėlioti taškus“, – kalbėjo K. Budrys. 

„Užsienio reikalų ministerija tikrai nenori tęsti šio proceso iki begalybės. Komisija nešališka, savarankiška, išvadas padarė tokias, kad reikia dar papildomai atlikti tam tikrus veiksmus. Tai mes juos ir darome. Artimiausiu metu, tikiu, kad pabaigsime“, – akcentavo jis. 

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Apie galimai neigiamą mikroklimatą Lietuvos ambasadoje JAV pirmasis pranešė naujienų portalas „Delfi“

Portalas gavo anoniminės apklausos, vykdytos praėjusių metų pabaigoje, rezultatus. Juose neigiamais atsakymais išsiskyrė Lietuvos ambasados JAV darbuotojai.

Portalo žiniomis, URM sulaukė skundų dėl ambasadoriaus Gedimino Varvuolio elgesio. Šaltinių teigimu, dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į ministeriją pranešdami apie nepagarbų jo elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. 

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Pats G. Varvuolis anksčiau sakė, kad savo atžvilgiu asmeniškai nėra girdėjęs nusiskundimų iš ambasados kolektyvo. 

ELTA primena, kad ambasadoriumi JAV G. Varvuolis paskirtas praėjusių metų vasarą. Jis šiose pareigose pakeitė prieš tai ambasadai vadovavusią diplomatę Audrą Plepytę.

Anksčiau diplomatas vadovavo Lietuvos ambasadoms Japonijoje, Belgijoje, buvo Lietuvos nuolatinės atstovybės prie NATO vadovo pavaduotojas.

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