Lietuva stiprins bendradarbiavimą su EK Jungtiniu tyrimų centru: Vilniuje pasirašė ketinimų laišką

Partnerystę numatoma plėtoti saugumo, atsparumo ir pasirengimo, duomenų analizės, modeliavimo, strateginio prognozavimo ir įrodymais grįsto politikos formavimo srityse.
Taip pat ketinama bendradarbiauti skaitmeninės transformacijos energetikos, aplinkosaugos, klimato ir tvarių išteklių bei sveikatos ir gyvybės mokslų srityse.
„Bendradarbiavimas su JRC suteikia galimybių Lietuvos institucijoms pasitelkti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir ekspertines žinias bei dar aktyviau prisidėti prie bendrų Europos iššūkių sprendimo. Lietuva turi vertingos mokslinės ir praktinės patirties, kuria gali dalytis su ES partneriais“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
Ministras pabrėžė lūkestį, kad įtvirtintas abipusis siekis stiprinti bendradarbiavimą virs konkrečiomis partnerystėmis.
Jungtinis tyrimų centras yra Europos Komisijos generalinis direktoratas, ES žinių ir mokslinių tyrimų institucija, atliekanti mokslinius tyrimus ir teikianti nepriklausomą, įrodymais grįstą ekspertinę paramą Europos Komisijos bei ES valstybių narių politikos formuotojams.
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