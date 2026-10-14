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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva stiprins bendradarbiavimą su EK Jungtiniu tyrimų centru: Vilniuje pasirašė ketinimų laišką

2026-10-14 14:41 / šaltinis: ELTA
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2026-10-14 14:41
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Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir Europos Komisijos (EK) Jungtinio tyrimų centro (Joint Research Center, JRC) generalinis direktorius Bernardas Magenhannas trečiadienį Vilniuje pasirašė ketinimų laišką, kuriuo siekiama stiprinti Lietuvos institucijų ir centro bendradarbiavimą.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną | Roberto Riabovo / BNS nuotr.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir Europos Komisijos (EK) Jungtinio tyrimų centro (Joint Research Center, JRC) generalinis direktorius Bernardas Magenhannas trečiadienį Vilniuje pasirašė ketinimų laišką, kuriuo siekiama stiprinti Lietuvos institucijų ir centro bendradarbiavimą.

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Partnerystę numatoma plėtoti saugumo, atsparumo ir pasirengimo, duomenų analizės, modeliavimo, strateginio prognozavimo ir įrodymais grįsto politikos formavimo srityse. 

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Taip pat ketinama bendradarbiauti skaitmeninės transformacijos energetikos, aplinkosaugos, klimato ir tvarių išteklių bei sveikatos ir gyvybės mokslų srityse.

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„Bendradarbiavimas su JRC suteikia galimybių Lietuvos institucijoms pasitelkti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir ekspertines žinias bei dar aktyviau prisidėti prie bendrų Europos iššūkių sprendimo. Lietuva turi vertingos mokslinės ir praktinės patirties, kuria gali dalytis su ES partneriais“, – pranešime cituojamas K. Budrys. 

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Ministras pabrėžė lūkestį, kad  įtvirtintas abipusis siekis stiprinti bendradarbiavimą virs konkrečiomis partnerystėmis. 

Jungtinis tyrimų centras yra Europos Komisijos generalinis direktoratas, ES žinių ir mokslinių tyrimų institucija, atliekanti mokslinius tyrimus ir teikianti nepriklausomą, įrodymais grįstą ekspertinę paramą Europos Komisijos bei ES valstybių narių politikos formuotojams.

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