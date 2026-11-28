Susitikimas su Luku – TV3 televizijos laidoje „Be Tabu“.
Lukas turi labai daug veiklų – dirba automobilių pardavimo aikštelėje, nuomoja irklentes ir ruošiasi Europos štangos spaudimo čempionatui.
„Varžyboms ruošiamės. Ką, didinam svorius, atiduodam visą save. Šią savaitę jau turim paskutinę pasiruošimui, nes kitą savaitę lieka savaitė iki varžybų, tai tik judinsim raumenis, neleisim jiems užmigti ir saugosimės, kad negautume traumų“, – pasakojo L. Balsys.
Prieš šešerius metus Lukui buvo atlikta operacija. Po jos vaikinas vaikšto tik su ramentų pagalba.
„Man nuo 18 metų pradėjo prastėti eisena. Vaikščiojau pas daug specialistų, klausiau, ką čia daryti. Ir sako: „Turi nugaroje užspaustą nervą.“ Visi bijojo operuoti, sakė: „Mes bijom operuoti, kad nebūtų taip, jog tu atsikeltum ir išvis nebevaikščiotum.“ Dėl to niekas nesiryžo, visi atsisakė. Ir radau vieną specialistą Vilniuje, kuris sutiko operuoti. Kai jis išoperavo, operacija pavyko, viskas gerai, tik gavosi taip, kad sustabdė tik tą ligą. Geriau man nepasidarė, bet bent jau nebeisiu blogyn. Tai dabar vaikštau su ramentų pagalba, bet būklė nebeprastėja“, – atskleidė Lukas.
Iššūkis lipti į 3-ią aukštą
Nedidelis ūgis Lukui sukelia daug buitinių problemų. Kai kuriuos visiškai įprastus dalykus jam padaryti gerokai sunkiau. Pavyzdžiui, pasiimti kavą iš virtuvinės spintelės.
„Tai pašokti nelabai pašoksi su ramentais, tai tenka paprašyti žmonių pagalbos. O automobiliui vairuoti naudoju rankinį valdymą ir viską valdau rankomis. Kitiems reikia pasidaryti aukštesnę kėdutę, bet, kadangi esu aukštesnis, viską matau, man kaip ir nebepriklauso tie dalykai“, – pasakojo L. Balsys.
Lukas gyvena trečiame daugiabučio aukšte, todėl, kaip sakė vyras, stengiasi savo dieną sudėlioti taip, kad ryte išeitų, vakare grįžtų ir daugiau netektų per dieną lipti laiptais.
Netikėtas žmonių gerumas – surinko 125 tūkst. eurų
Dėl to bendradarbiai sugalvojo akciją – nupirkime Lukui namus. Kad jam netektų kasdien vargti lipant į trečią aukštą, o galėtų gyventi pirmame. Lukas negalėjo patikėti savo akimis, kaip žmonės sukilo jam į pagalbą. Vos per keturias dienas buvo surinkta 125 tūkstančiai eurų – tiek, kiek reikia nuosavam butui.
„Tuo net negalėjome patikėti, niekas nesitikėjom. Galvojom, tebūnie po keturių dienų bus 10 tūkstančių, jau galvojom, bus gerai. Bet galvojom, ką darysim, jeigu nesurinksim, tada spręsim. Ir dabar žiūrim, kad ten skaičiai – 10 tūkstančių – daugėja, visi pasikūrė, nori, dalinasi. Kokią auditoriją turim! Tikrai nuostabią, žiauru“, – dėkojo Lukas.
Mainais už žmonių gerumą Lukas žada, kad žmonės galės dalyvauti visame pirkimo procese ir išrinkti butą.
Matyt, gyvenime taip yra, kad reikia kažką prarasti, kad galėtum iš naujo daug gerų dalykų atrasti.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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