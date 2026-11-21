Situaciją aiškinosi laidos „Be Tabu“ komanda.
Jau kurį laiką poros kasdienybė yra koncertai ir repeticijos. Tačiau nusprendę galvoti apie ateitį, kai pasirodymai scenoje aprims, jie ėmėsi naujos veiklos. Nors Beno didžiausia gyvenimo svajonė buvo atidaryti jaukų barą, supratęs, kad barai dažnai bankrutuoja, o žmonai arčiau širdies buvo kitos idėjos, pora pasirinko vaikų žaidimų kambarį.
Atlikėjas neslėpė, kad verslo gyslelę turėjo nuo vaikystės, kai mokyklos laikais taisė ir pardavinėjo telefonus bei žaidimų konsoles.
Verslą nusipirko
Mišeikos nusprendė nekurti visko nuo nulio – pasiskaičiavę, kad naujo kambario įkūrimas kainuotų kosminius pinigus ir suvalgytų nemažai laiko, jie nusipirko jau veikiantį verslą.
„Mus pačius rado, pasiskaičiavome, pasispaudėme ir susidėliojo. Taip pavyko sutaupyti ir laiko, ir investicijų“, – pasakojo Benas.
Dabar Benas oficialiai yra tapęs savo žmonos viršininku, o tai kelia įtampą. Sonata atvira – kartais su vyru dėl tam tikrų dalykų nesutaria.
„Antro šeimos verslo nenorėčiau, bet aš esu gal per daug reikli, tokia smulkmeniška, man tas negerai, tas negerai, aš visada pasidalinu ir noriu pritarimo. O Benas taip negalvoja, <...> ir tada nesulaukiu pritarimo, tada aš jaučiuosi, kaip susistabdžiusi save“, – minėjo ji.
Remontus savo rankomis dainininkas atlieka nuolat
Vaikų verslas pasirodė ne toks jau pelningas, o mažieji lankytojai dūksta taip smarkiai, kad po gimtadienių nusidaužo visi kampai.
„Vaikai žaidžia ir išdykauja, o traktoriukai, mašinytės ir inventorius dyla nuolat. Nusimatęs darbus atvažiuoju su darbiniais rūbais – špaklius, dažai, viską sutvarkai ir lauki kito mėnesio“, – apie realybę prabilo Benas.
Visgi Mišeikų šeimyna nepasiduoda, toliau kartu darbuojasi. Kaip jiems sekasi pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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