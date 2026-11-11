Valstybės ginče su koncernu „Icor“ ir jo akcininkais – baigiamosios kalbos

„Šiuo metu byloje yra sakomos baigiamosios kalbos“, – BNS pranešė teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
Pasak jos, baigiamosios kalbos bus sakomos ir kituose teismo posėdžiuose kitą savaitę, tačiau kada bus skelbiama nutartis, dar neaišku.
Ateityje suplanuoti dar trys bylos posėdžiai – lapkričio 16, 17 ir 19 dienomis, rodo „Liteko“ sistema.
Energetikos ministerija anksčiau skelbė, kad patikslinus ieškinio reikalavimą valstybė iš komunalinių paslaugų, pramonės ir energetikos, prekybos naftos produktais, nekilnojamojo turto sektoriuose veikiančio „Icor“, Andriaus Janukonio, Lino Samuolio bei buvusio Vilniaus mero, Seimo nario Artūro Zuoko reikalauja atlyginti daugiau nei 50 mln. eurų žalą.
Vyriausybė ir „Veolia“ pernai liepą pranešė sudariusios taikos sutartį, iš esmės užbaigusią didžiąją dalį ilgus metus trukusių teisminių ginčų dėl savivaldybių šilumos ūkio nuomos su „Veolia“ įmonėmis Lietuvoje.
Pagal susitarimą „Veolia“ atsisakė savo ieškinio Vašingtono arbitraže ir sumokėjo 35 mln. eurų žalos atlyginimą valstybei, o ši atsiėmė su „Veolia“ susijusią dalį bendros 240,7 mln. eurų vertės ieškinio Lietuvos teisme.
BNS rašė, kad Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras (ICSID), nagrinėjęs „Veolia“ 2016 metais inicijuotą bylą prieš Lietuvos valstybę reikalaujant 102 mln. eurų žalos atlyginimo už prancūzų investicijas į Vilniaus šilumos ūkį, pernai spalį nutraukė bylą.
Valstybės advokatai teigė, jog „Veolia“ per savo partnerius sukūrė korupcijos finansavimo schemą, darė poveikį šalies institucijoms, neteisėtai pelnėsi iš šilumos kainų vartotojams, taip pat Lietuvoje pasitelkė vietos partnerius, kurių ofšorinėms įmonėms užsienyje už neatliktus darbus ir paslaugas pervedė apie 16 mln. eurų.
Lietuva siekė įrodyti, kad „Veolia“ ir „Icor“ 1999–2003 metais neteisėtai gavo šilumos ūkio nuomos sutartis dešimtyje šalies savivaldybių.
Tuo metu „Veolia“ teigė, kad Lietuvos institucijų veiksmai pažeidė Prancūzijos ir Lietuvos dvišalės investicijų apsaugos sutartį, o jos investicijos nukentėjo dėl nesąžiningo Lietuvos politikų ir reguliavimo institucijų elgesio, ir Vašingtono arbitraže reikalavo 102 mln. eurų žalos atlyginimo.