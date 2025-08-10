kalendorius - 2026 lapkričio 21d.
Lapkričio 21-oji yra 325-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 326-oji). Iki metų pabaigos lieka 40 dienų.
Šiandien, lapkričio 21-ąją, yra Pasaulinė sveikinimosi diena, todėl nepamirškite pasisveikinti! Šią šventę 1973 metais sugalvojo du amerikiečiai – Maiklas ir Brajenas Makkomak. Jie išsiuntė laiškus savo draugams ir pažįstamiems, ragindami juos pasveikinti dar dešimt žmonių. Ši idėja ypač išpopuliarėjo atsiradus socialiniams tinklams, kur žmonės dažnai dalijasi įvairiomis žinutėmis ir skatina kitus daryti tą patį. Manoma, kad broliai šią dieną sugalvojo kaip protestą prieš Šaltąjį karą, nors jų laiškuose tokių užuominų nebuvo. Visgi, ši idėja prigijo ne tik JAV, bet ir daugelyje kitų šalių.
Be to, lapkričio 21-oji yra ir Pasaulinė televizijos diena. Pirmoji spalvoto vaizdo transliacija įvyko 1951 metais, kai CBS kompanija Niujorke pradėjo transliuoti spalvotas laidas. Pirmieji televizoriai pasirodė 1939 metais JAV, o Europoje jie išpopuliarėjo tik šeštajame dešimtmetyje. Antrojo pasaulinio karo metais dauguma žmonių galėjo klausytis tik radijo, tačiau vėliau televizija tapo pagrindine medija. Šiandien ją sparčiai keičia internetas, kuriame naujienos pateikiamos įvairiais formatais, įskaitant vaizdo įrašus.