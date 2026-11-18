„Jei plane numatyta šalinti dalį kaulo, pacientui svarbu žinoti, kiek jo bus pašalinta ir kodėl. Išlikusio kaulo kiekis ir būklė gali turėti reikšmės, jei ateityje tektų keisti implantą ar atlikti kitą operaciją.“
Kaip atkurti dantis išsaugant kuo daugiau žmogaus kaulo ir dantenų? Apie tai kalbėta tarptautinėje „Full Arch 360“ konferencijoje Varšuvoje. Į ją susirinko gydytojai iš įvairių šalių aptarti, kada galima atkurti visus vieno žandikaulio dantis atliekant mažesnę intervenciją.
Tarp pranešėjų buvo pasauliniu lygmeniu pripažinti implantologijos atstovai - profesorius Alessandro Pozzi, gydytojas Carlos Aparicio, o tarp jų ir Palangoje dirbantis gydytojas odontologas Rokas Jancevičius. R. Jancevičius su kolegomis dalijos, kokių sunkumų gali kilti atkuriant dantis be dantenų imitacijos, vadinamuoju FP1 būdu, ir kaip juos spręsti.
Jei gydymo plane numatyta pašalinti dalį žandikaulio kaulo, pacientui svarbu žinoti, kodėl to reikia ir ar dantis galima atkurti išsaugant daugiau kaulo. Šis sprendimas svarbus ir ateityje. Jei po kelerių ar keliolikos metų tektų keisti implantą, nuo likusio kaulo kiekio ir būklės gali priklausyti, kokį gydymą būtų galima pasiūlyti.
Vienam pakanka atkurti dantis, kitam trūksta ir audinių
Pažvelkite į būsimą protezą. Ar jame matyti tik dantys, ar ir rausva dalis, imituojanti dantenas? Pirmasis protezas vadinamas FP1. Jis atkuria dantų vainikus, kurie atrodo tarsi išaugantys iš paciento dantenų. Antrasis, FP3, turi ir dantenų spalvos dalį, kuri kompensuoja dėl kaulo ir dantenų netekimo susidariusį audinių trūkumą. Abu protezai tvirtinami prie implantų.
FP3 plačiai taikomas jau daugelį metų. Kai audinių netekta daug, jis gali būti tinkamiausias. Tačiau jei kaulo ir dantenų pakanka arba juos galima atkurti, verta apsvarstyti FP1. Kartais tam prireikia papildomų procedūrų, todėl reikia aptarti ir gydymo trukmę, kainą bei riziką.
„Pradėkime nuo to, ko žmogui trūksta ir ką dar galime išsaugoti. Vienam reikės protezo su dantenų imitacija, kitam galėsime atkurti tik dantis. Abu pasirinkimai gali būti pagrįsti. Svarbu pacientui paaiškinti, kodėl būtent jo atveju siūlome vieną ar kitą variantą.“
Kodėl kartais išlyginamas kaulas
Žandikaulio kaulo kraštas nėra lygus. Planuojant kai kuriuos FP3 protezus, kaulo iškilimai išlyginami, o prireikus sumažinamas ir jo aukštis. Taip sukuriama vietos protezui ir tolygesnis pagrindas dantenoms ten, kur su jomis ribosis protezas. Pats protezas tvirtinamas prie implantų.
Tai ypač svarbu, jei šypsodamiesi atidengia daug dantenų. Tuomet gali matytis riba tarp dantenų ir rausvos protezo dalies. Kai kuriuose gydymo planuose kaulo aukštis mažinamas tam, kad ši riba šypsantis pasislėptų po lūpa, nors ne kiekvienam FP3 protezui to reikia, bet tokia invazija laikoma agresyvia.
Kaip protezą jausite ir prižiūrėsite
FP3 turi rausvą dalį, todėl burnoje gali užimti daugiau vietos, pats protezas yra masyvesnis. FP1 jos neturi, tad forma - artimesnė natūraliems dantims. Vis dėlto patogumas priklauso nuo konkretaus protezo formos ir sąkandžio. Dar prieš gydymą paprašykite parodyti, kokios apimties bus protezas ir kaip valysite vietas aplink implantus. Reguliarios priežiūros reikia abiem atvejais.
Kai dantis tenka atkurti dar nesulaukus trisdešimties
Visų vieno žandikaulio dantų netenka ir jauni žmonės. Jei pacientas itin jauno amžiaus ir jau per pirmąją operaciją numatoma pašalinti daug kaulo, verta klausti: kokios gydymo galimybės liks po dvidešimties ar trisdešimties metų? Gali tekti taisyti protezą, gydyti aplink implantus esančius audinius ar keisti implantą.
„Gydant jauną žmogų svarbu galvoti ir apie tai, ko jam gali prireikti po kelių dešimtmečių. Jei šiandien galime pagrįstai išsaugoti daugiau kaulo ir dantenų, verta šią galimybę apsvarstyti dar prieš operaciją.“
Ko paklausti prieš priimant sprendimą
Ar mano atveju numatoma mažinti kaulą? Kiek jo reikėtų pašalinti ir kodėl? Ar galima išsaugoti daugiau savų audinių? Kuo skiriasi tinkamų alternatyvų trukmė, priežiūra, rizika ir kaina? Jei norite palyginti galimybes, galite išgirsti ir antrą specialisto nuomonę.
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