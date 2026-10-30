Tarpas tarp priekinių dantų: išskirtinis bruožas ar problema, kurią verta koreguoti?

Odontologijoje tarpas tarp dantų vadinamas diastema. Dažniausiai jis pastebimas tarp dviejų viršutinių priekinių dantų, tačiau gali atsirasti ir kitose vietose. Įdomu tai, kad vieniems žmonėms toks tarpelis būdingas nuo vaikystės, o kiti jį pastebi tik suaugę. Nuo ko tai priklauso ir ar visada verta jį šalinti?
Kodėl tarp priekinių dantų atsiranda tarpas?
Neretai tarpas tarp priekinių dantų yra paveldimas. Jeigu panašią šypseną turi mama, tėtis ar seneliai, tikėtina, kad tokią dantų išsidėstymo ypatybę gali turėti ir vaikai. Tam įtakos turi dantų dydis, jų forma ir žandikaulio sandara. Pavyzdžiui, jeigu dantys yra palyginti maži, o žandikaulis platesnis, tarp jų gali likti daugiau laisvos vietos.
Dar viena galima priežastis – viršutinės lūpos pasaitėlis, t. y. nedidelė audinio raukšlė, jungianti lūpą su dantenomis. Kai kuriais atvejais jo prisitvirtinimo vieta gali būti susijusi su tarpu tarp priekinių dantų.
Vaikystėje toks tarpelis dažnai yra visiškai natūralus. Keičiantis pieniniams dantims ir dygstant nuolatiniams, dantų padėtis dar keičiasi, todėl tarpas ilgainiui gali sumažėti ar visai išnykti. Dėl šios priežasties pastebėjus tarpą vaiko šypsenoje nebūtina iškart galvoti apie dantų tiesinimą.
Vis dėlto suaugusiesiems reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu tarpas atsirado netikėtai arba pradėjo didėti. Kartais tai gali būti susiję su dantenų ligomis, dantis supančio kaulo nykimu ar besikeičiančia dantų padėtimi. Ypač svarbu nedelsti, jeigu kartu kraujuoja dantenos, atsiranda patinimas ar dantys tampa paslankūs.
Kada tarpas tampa ne tik estetine problema?
Įsivaizduokite du žmones, turinčius beveik vienodą tarpą tarp priekinių dantų. Vienas nuo vaikystės juo didžiuojasi, drąsiai šypsosi ir nė nesvarsto apie pokyčius. Kitas kaskart pamatęs savo nuotrauką pirmiausia žvilgteli į dantis, o kalbėdamas su nepažįstamaisiais nesąmoningai prisidengia burną. Nors jų šypsenos panašios, požiūris į jas gali būti visiškai skirtingas.
Svarbu suprasti, kad pats tarpas tarp dantų nebūtinai reiškia problemą. Jeigu dantys ir dantenos sveiki, sąkandis taisyklingas, o žmogui jo šypsena patinka, jokio gydymo gali ir neprireikti. Juk ne visos šypsenos turi būti vienodos, o nedideli išskirtinumai dažnai suteikia veidui savitumo.
Tačiau pasitaiko situacijų, kai didesni tarpai tarp dantų apsunkina kramtymą, turi įtakos sąkandžiui ar kalbai. Kai kuriems žmonėms tarp dantų taip pat dažniau stringa maistas. Tokiais atvejais verta pasikonsultuoti su odontologu arba gydytoju ortodontu, kuris įvertins, ar reikalingas gydymas.
Kokiais būdais galima panaikinti tarpą tarp dantų?
Jeigu tarpas tarp priekinių dantų kelia diskomfortą, šiuolaikinė odontologija siūlo ne vieną jo koregavimo būdą. Tiesa, tinkamiausias sprendimas priklauso ne vien nuo tarpelio dydžio, bet ir nuo priežasties, dėl kurios jis atsirado.
Vienas iš galimų variantų – estetinis dantų plombavimas. Šios procedūros metu specialia plombine medžiaga galima pakoreguoti dantų formą ir sumažinti tarpą tarp jų. Toks būdas dažniausiai svarstomas tada, kai tarpelis nėra didelis, o dantų padėtis ir sąkandis nereikalauja ortodontinio gydymo.
Kitas pasirinkimas – dantų laminatės. Tai plonos keraminės plokštelės, tvirtinamos prie priekinio dantų paviršiaus. Jos gali padėti pakeisti dantų formą, proporcijas bei spalvą. Vis dėlto ši procedūra tinka ne kiekvienam, todėl būtina įvertinti dantų būklę ir galimą poreikį pašalinti dalį emalio.
Jeigu tarpas yra didesnis arba susijęs su netaisyklingu dantų išsidėstymu, gali būti rekomenduojamas ortodontinis gydymas breketais ar skaidriomis tiesinimo kapomis. Šiuo atveju keičiama pati dantų padėtis, o ne tik jų išvaizda. Po gydymo dažniausiai reikalingos ir rezultatą išlaikančios priemonės, kad dantys vėl nepradėtų skirtis.
Svarbiausia neskubėti keisti to, kas galbūt nė nėra problema. Jei dantys sveiki ir tarpas netrukdo jų funkcijai, sprendimas jį išsaugoti ar koreguoti gali būti asmeninis. O jei kyla abejonių dėl dantų sveikatos, pirmiausia verta išsiaiškinti tikrąją tarpo atsiradimo priežastį.
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