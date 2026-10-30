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Į Kauno rajono merus socdemai kelia Šarūno Šukevičiaus kandidatūrą

2026-10-30 15:59 / šaltinis: BNS
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2026-10-30 15:59
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Ilgamečiam Kauno rajono vadovui Valerijui Makūnui atsisakius siekti perrinkimo, į merus Socialdemokratų partija kelia Seimo nario Šarūno Šukevičiaus kandidatūrą.

Šarūnas Šukevičius (nuotr. asm. archyvo)

Ilgamečiam Kauno rajono vadovui Valerijui Makūnui atsisakius siekti perrinkimo, į merus Socialdemokratų partija kelia Seimo nario Šarūno Šukevičiaus kandidatūrą.

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Šį kandidatą ketvirtadienį patvirtino partijos Kauno rajono skyriaus konferencija, teigiama penktadienį išplatintame pranešime.

Anot socdemų, V. Makūnas sutiko vesti rinkimų į rajono tarybą sąrašą.

„Šarūnas yra palyginti jaunas, tačiau turi daug vertingos patirties tiek savivaldoje, tiek nacionalinėje politikoje. Savo darbą savivaldybėje jis pradėjo nuo Ekonomikos skyriaus specialisto, po to dirbo Karmėlavos seniūnu ir užaugo iki administracijos direktoriaus, tad puikiai žino Kauno rajoną ir jo problemas. Tai sąžiningas, kompetentingas ir labai žmogiškas politikas, todėl tikiu, kad sėkmingai tęs pradėtus darbus“, – cituojamas V. Makūnas.

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„Man pasisekė, nes iš mero mokiausi kantraus vadovavimo, pagarbos tradicijoms ir atvirumo naujovėms, o svarbiausiai – nuoširdaus bendravimo su žmonėmis“, – teigia Š. Šukevičius.

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Politikas pabrėžė, kad Kauno rajonas yra viena sparčiausiai augančių šalies savivaldybių, todėl daugiausiai investicijų bus nukreipta į priemiesčių aglomeracijas, kuriose gyvena daug jaunų šeimų.

V. Makūnas mero pareigas eina nuo 2007 metų.

Savivaldos rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną.

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