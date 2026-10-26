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Gera žinia: nuo gruodžio 1 dienos pigs kelionės autobusais – tereiks deklaruoti gyvenamąją vietą šiame rajone

2026-10-26 15:02 / šaltinis: BNS
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2026-10-26 15:02
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Nuo gruodžio 1 dienos Kauno priemiesčio autobusuose pradės veikti elektroninio bilieto sistema „Žiogas“, o rajone gyvenamąją vietą deklaravę keleiviai galės keliauti daugiau nei perpus pigiau, pirmadienį pranešė savivaldybė.

Pinigai (nuotr. Martyno Ambrazo / ELTA)
GALERIJA (34)

Nuo gruodžio 1 dienos Kauno priemiesčio autobusuose pradės veikti elektroninio bilieto sistema „Žiogas“, o rajone gyvenamąją vietą deklaravę keleiviai galės keliauti daugiau nei perpus pigiau, pirmadienį pranešė savivaldybė.

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Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino naują elektroninių bilietų kainodarą ir papildomas lengvatas, kurios leis gyventojams sutaupyti kasdienėms kelionėms.

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Kauno rajonas sparčiai auga, o kartu didėja ir gyventojų judumo poreikiai. Mūsų tikslas – kad viešasis transportas būtų ne tik patogus ir patikimas, bet ir finansiškai patrauklus pasirinkimas“, – sakė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.

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Nuo gruodžio 1-osios Kauno rajono gyventojams viena kelionė, atsiskaitant specialia Kauno rajono „Žiogo“ kortele arba naudojantis mobiliąja programėle „Žiogas“, kurios paskyra susieta su programėle „Kauno rajonas“, kainuos 0,70 euro. Įprasta elektroninio bilieto kaina sieks 1,50 euro.

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(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Transportas, eismas, spūstys

Keleiviams, turintiems teisę į įstatymuose numatytas 50 ir 80 proc. lengvatas, jos taip pat bus taikomos.

Kauno rajone pradės veikti elektroninio bilieto sistema „Žiogas“, gyventojams pigs kelionės

Nustatyta dar viena lengvata visiems dažnai keliaujantiesiems viešuoju transportu – visiems elektroninio bilieto naudotojams per kalendorinį mėnesį sumokėjus už 40 kelionių Kauno rajono autobusuose, likusios to mėnesio kelionės bus nemokamos.

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Naujoji sistema leis keleiviams naudotis ta pačia elektroninio bilieto kortele ar mobiliąja programėle tiek Kauno rajono, tiek Kauno miesto viešajame transporte.

Nuo gruodžio 1 dienos specialią Kauno rajono „Žiogo“ kortelę bus galima nemokamai gauti rajono seniūnijose arba įsigyti Kauno autobusų stotyje ir smaragdiniuose autobusuose. Jau turintiesiems šią kortelę naujos įsigyti nereikės.

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Norintieji atsiskaityti telefonu turės atsisiųsti mobiliąją programėlę „Žiogas“ ir susikurti paskyrą. Bilietus bus galima įsigyti tiesiogiai šioje programėlėje.

Kad būtų taikoma Kauno rajono gyventojams skirta 0,70 euro bilieto kaina, turimą „Žiogo“ kortelę arba programėlės paskyrą reikės susieti su gyventojo statusu. Nuo gruodžio 1 dienos tai bus galima padaryti per programėlę „Kauno rajonas“, prisijungus per elektroninius valdžios vartus. Fizines korteles taip pat bus galima susieti rajono seniūnijose.

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Nepaisant pokyčių, ir toliau išliks galimybė iš vairuotojo įsigyti popierinį bilietą, atsiskaitant grynaisiais pinigais. Jo kaina, kaip ir iki šiol, priklausys nuo nuvažiuojamo atstumo.

Anot pranešimo, naujoji sistema leis tiksliau vertinti keleivių srautus, keliavimo įpročius ir maršrutų apkrovimą. Surinkti duomenys padės savivaldybei priimti pagrįstus sprendimus dėl autobusų maršrutų, tvarkaraščių ir reisų dažnumo, atsižvelgiant į gyventojų poreikius.

Elektroniniai bilietai taip pat padės pagreitinti keleivių įlaipinimą, sumažinti vairuotojams tenkantį bilietų pardavimo krūvį ir užtikrinti sklandesnį autobusų eismą.

indeliai.lt

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