Ar tai tiesa, domėjosi TV3 laidos „Be Tabu“ komanda.
Lapkričio 19-ąją pasirodys 13 metų laukta šeštoji kultinio kompiuterinio žaidimo „Grand Theft Auto“ dalis. Amerikoje net pusantro milijono žmonių žaidimo išleidimo dieną žada imti laisvadienius arba nedarbingumo lapelius. JAV tai atsieis milijardą dolerių.
„Įtakos turi ir ta pati socialinė medija. Pati tema, kad daug darbuotojų ims atostogas, pati iš savęs skatina imti tas laisvas dienas ir žaisti žaidimą“, – komentuoja ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Ištikimi geimeriai dėl žaidimo ims atostogas
Dėl GTA nukraujuos ir Lietuvos BVP. Šalyje dirba apie pusantro milijono žmonių. „Eurostat“ duomenimis, ketvirtadalis žaidžia vienokius ar kitokius žaidimus. Iš šių 375 tūkstančių darbuotojų apie ketvirtadalis, tad beveik 100 tūkstančių, manoma, turės GTA 6 jau pačią pirmąją išleidimo dieną.
„Statistiškai, jei žiūrėtume kitų šalių pavyzdžius, kai išeina tokio lygio dideli, rimti žaidimai, tai apie 15–18 procentų tų žmonių pasiima vieną ar keletą dienų atostogų. Skaičiuojant poveikį ekonomikai, tai maždaug sumažintų Lietuvos BVP apie 10 milijonų eurų“, – skaičiuoja A. Izgorodinas.
Darbdavių, kurie burbės dėl ištuštėjusių ofisų Lietuvoje, tikrai bus. Kompiuterinių žaidimų mėgėjas Mikas pasakoja, kad būtent dėl GTA 6 ims dvi dienas atostogų ir planuoja be sustojimo žaidimą žaisti 48 valandas. Kitas kompiuterinių žaidimų mėgėjas Tomas sako imsiantis savaitę atostogų.
GTA žaidimas vyksta realiame pasaulyje, bet ten gali daryti dalykus, kurių realybėje nepadarysi. Būtent dėl to jis taip ir traukia.
„Nes open world (atviras pasaulis). Gali važinėti, šaudytis, ne viską gali daryti gyvenime, tai čia toks būdas išsireikšti“, – sako Tomas.
„Tu jautiesi kaip virtualiose atostogose. Nesi buvęs Majamyje? Tu gali pravažiuoti pro Majamį. Vyksta lyg kine scenos, kur tu gali emocijų patirti. Tada kiek daug ten skiriama dėmesio muzikai. Čia dar yra niša“, – pasakoja muzikos prodiuseris Jonas Nainys.
Žaidime, pavyzdžiui, galima susirasti panelę, eiti į pasimatymą ar net į striptizo klubą. Žaidime gali kaupti turtą. Už pinigus nusipirkti automobilį, drabužių, ginklų, gali plėšti bankus ar skriausti silpnesnius. Pavyzdžiui, pagavęs silpnesnį žaidėją, gali versti jį daryti visokias užduotis.
DJ Jovani pasakė, ar rinksis žmoną, ar žaidimą
Jonas Nainys-DJ Jovani taip pat yra pasišventęs geimeris, o senąsias GTA versijas žaidžia jau nuo 1997 metų.
„Negali ignoruoti GTA, tai yra kultūrinis reiškinys. Kitais metais bus 30 metų GTA. Aš atsimenu 97-uosius, kai dar ir iš viršaus rodė, po to augo, augo ir išaugo, kad kalba ne tik žmonės, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, bet visas pasaulis“, – sako J. Nainys.
Jonas savo namuose turi įsirengęs kambarį, skirtą tik žaidimams. Su dideliu televizoriumi, patogia sofa. Jovani juokauja, kad žaidimas išeina ne pačiu geriausiu laiku, kai nusimato didžiausias metų koncertas.
„Aš manau, kad negalėsiu nepamėginto lapkričio 19 ar 20 d. Reikėtų mane užrakinti nuo šito kambario ir išmesti raktą. Aš labai laukiu savo arenos, bet po arenos jau kitą dieną čia porą savaičių manęs nebus eteryje“, – tikina J. Nainys.
Internetas jau pilnas memų, kaip žaidimo laukiantys vyrai pykstasi su antrosiomis pusėmis.
„Mes su Sima jau daug metų, apie 20, bet, kaip dabar yra juokaujama, kai žmonos klausia: „Ar tu pasirinksi GTA, ar mane?“, sako: „GTA, nes aš su GTA seniau nei su tavim.“ Aš su GTA nuo 1997 m., tai žmona nesupyks, kad aš pratęsiu tą draugystę. Bet šitą kambarį aš ir įsirengiau žaidimams ir tokiam poilsiui, ramybei po įvairių renginių. Ji supranta, jai patinka, kad vyras namuose. Aš nesu tas geimeris, kuris sėdi 13 valandų ir žaidžia. Nežinau, kaip bus su GTA. Mano tokia rutina, kad grįžtu namo po renginio, po studijos ir valandą pažaidžiu NBA, futbolą, dabar atsisiunčiau „Call of Duty“, – pasakoja Jonas.
Pelningiausia medija istorijoje
Beje, GTA premjera bus pasiekiama tik tiems, kurie turi žaidimų konsoles. Asmeninių kompiuterių turėtojai lauks ilgiau. Nebent nusipirktų konsolę, kurios kaip tyčia dabar pabrango.
GTA 6 kūrėjai susižers pasakiškus pinigus. 2013 metais pasirodžiusi penktoji dalis vien per pirmą parą uždirbo beveik milijardą dolerių. Šiandien parduota 230 milijonų žaidimo kopijų ir uždirbta apie 10 milijardų. Tai yra finansiškai sėkmingiausia medija, aplenkusi bet kurią knygą, filmą ar muzikinį albumą. Pavyzdžiui, Michael Jackson „Thriller“ sugeneravo tris milijardus dolerių – tiek pat, kiek ir pirmasis „Avataro“ filmas.
Skaičiuojama, kad per pirmą savaitę gali būti parduota apie 37 milijonai GTA 6 kopijų, kurios žaidimų kūrėjams uždirbtų 4 milijardus eurų. Nors oficialiai neskelbiama, žaidimo kūrimas ir rinkodara gali siekti apie du milijardus. Tai yra 500 milijonų dolerių brangiau nei aukščiausio pasaulyje pastato Dubajuje statybos. Taigi kompiuterinių žaidimų galima nemėgti, nesuprasti, tačiau jų įtakos šiuolaikiniam pasauliui ignoruoti negalima.
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