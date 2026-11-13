Nufilmavo, kas dėjosi Žilvino Grigaičio elito vakarėlyje: atskleidė tikrąjį savo veidą

Vakarėlyje dalyvavo ir laidos „Be Tabu“ komanda.
Žilvinas Grigaitis pasirodė apsirengęs chalatu
Svečius pasitikęs pats Žilvinas Grigaitis vakarą pradėjo su intriga – savo pirminį įvaizdį jis slėpė po chalatu.
„Pirmas dalykas, tai mes grįžtame kaip ir į mokyklą, o antras įvaizdis bus labai, labai britiškas“, – atskleidė šventės šeimininkas.
Tarp beveik 200 VIP svečių spindėjo ir Lietuvos garsenybės: dizainerė Agnė Kuzmickaitė, olimpietė Brigita Virbalytė, Klaipėdos jūrų uosto direktorius Algis Latakas bei Jungtinės Karalystės ambasadorė Lietuvoje Liz Boyles, atskleidusi, kad prieš atvykdama į šalį net specialiai išmoko lietuvių kalbą.
Kol elitas diskusijose vertino liukso klasės automobilius, žinomi žmonės atvirai dalijosi tuo, kaip atsipalaiduoja po sunkių darbų.
Pavyzdžiui, medicinos mokslų daktarė, docentė Jūratė Staikūnienė-Kozonis įtemptą gydytojos kasdienybę keičia į visišką ramybę gamtoje.
„Auginu bulves, einu grybauti į mišką, paimu iš medžio energiją“ ,– šypsojosi ji.
Lietuviai užkariauja Balį
Tuo tarpu netikėtai renginio šurmulyje sutiktas keliautojas Žygimantas Barysas atskleidė, kad lietuviai jau masiškai užkariauja tolimąją Balio salą.
„Praleidžiu ten apie keturis mėnesius per metus. Beje labai daug lietuvių sutinku. Ir žinomų, ir nežinomų, turime ten jau savo tokią mažą grupelę. Kai kurie jau nusipirke ten vilas, kai kas planuoja netgi visus ištisus kvartalus daryti, tai lietuviai visai jau ima Balį“, – pasakojo jis.
Vakaro kulminacija tapo ne tik Žilvino atliktas įspūdingas šampano atidarymas kardu vadinamas – sabražu, kurio metu sušlapo vieno iš svečių ranka.
Iš specialaus lagamino ant scenos iššoko lietuviškasis Robbie Williams – dainininkas Lukas Jechimavičius, kuris savo energija akimirksniu užkariavo publiką. Prie nuotaikos prisidėjo ir padėjėjai – broliai dvyniai Matas ir Rokas Kavaliauskai, užtikrinę, kad muzika ir geros emocijos lietųsi per kraštus.
Kaip švenčia Žilvinas Grigaitis pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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