Kitokia Žilvino Grigaičio pusė – nuo tylos paieškų iki „Tautos bukiausio“ išbandymo: „Sėdint ant sofutės juoktis labai lengva“

Nepaisant nuolatinio skubėjimo ir plataus veiklos spektro, pašnekovas portalui tv3.lt atskleidė, kad jo gyvenime itin svarbią vietą užima asmeninė erdvė, tyla ir kokybiškas poilsis gamtoje.
„Tautos bukiausias“ – kiekvieną sekmadienį, 19.30 val. per TV3!
Gimtadienio filosofija ir nauja lietuviško DNR papuošalų kolekcija
Komentuodamas savo mintį, jog gimtadienį galima švęsti ištisus metus, Žilvinas neslepia susiduriantis su didžiule laiko stoka. Dėl itin darbingo grafiko ir iki Naujųjų metų suplanuotų veiklų tradicinį gimtadienio paminėjimą jam tenka perkelti į ateinančius metus.
Žilvinui svarbu, kad kiekviena šventė turėtų savo konceptą ir suteiktų svečiams naujų patirčių. Lygindamas Vilnių su tokiomis pasaulio sostinėmis kaip Paryžius, Amsterdamas ar Berlynas, jis pastebi, kad Lietuvos sostinė nėra tokia greita ir dinamiška, todėl nustebinti artimuosius kaskart tampa vis didesniu iššūkiu.
„Noriu padaryti kažką naujo ir kitaip – kad pakviesti svečiai ir draugai patirtų naujų pojūčių, atrastų nematytų lokacijų ar įgytų unikalios patirties. Vilnius yra sostinė ir didžiausias šalies miestas, tačiau, palyginti su kitomis pasaulio sostinėmis, jis nėra toks greitas ir dinamiškas kaip Paryžius, Amsterdamas ar Berlynas... Kadangi mano užimtumas didelis, o idėjos, kaip visus nustebinti, dar neturiu, matau, kad iki Naujųjų metų kažką suorganizuoti tiesiog nėra galimybės. Todėl gimtadienio šventė verčiau kelsis į kitus metus“, – kalbėjo Ž. Grigaitis.
Ateinantį gimtadienio paminėjimą jis planuoja susieti su ypatingu įvykiu – naujos papuošalų kolekcijos pristatymu.
„Idėją aš jau turiu. Kadangi ji bus susijusi su mano visiškai naujos papuošalų kolekcijos, prie kurios dabar dirbu, pristatymu, konceptualiai įvertinau visą patirtį ir tai, kas vyksta papuošalų industrijoje. Mano pagrindinė mintis – lietuviškasis DNR: tūkstančių metų senumo medieną sujungti su gintaru, perlais, tauriaisiais akmenimis ir netgi elnių ragais ar jų fragmentais“, – apie kūrybinius sumanymus pasakojo Žilvinas Grigaitis.
Nepatogumas Paryžiuje, virtęs neįkainojama dovana
Žilvinas Grigaitis pasakoja, kad keliaudamas po pasaulį yra pripratęs prie prabangos ir žinomų veidų kaimynystės – jam yra tekę apsistoti elito viešbučiuose Niujorke, Sidnėjuje ar Singapūre bei ragauti kokteilius šalia pirmo ryškumo žvaigždžių:
„Savo patirtyje esu turėjęs akimirkų, kai viename bare vakaro kokteilį gėriau šalia Nicole Kidman ar Kylie Minogue. Tokie dalykai tiesiog nutinka – arba pats atsiduri šalia, arba netikėtai pamatysi tas žvaigždes...“
Tačiau viena įsimintiniausių patirčių jį ištiko Paryžiuje. Užsisakęs viešbutį Prancūzijos sostinėje, Žilvinas nežinojo, kad jame apsistojo pati muzikos legenda Céline Dion, atvykusi surengti išparduotų koncertų serijos. Dėl atlikėjos saugumo ir milžiniško gerbėjų dėmesio viešbučio priėjimas buvo blokuojamas, o gatvės – dalinai uždaromos.
„Iš tiesų apie tai nežinojau. Nujaučiau, kad čia gali gyventi jos komanda, bet kad ji pati... Susidomėjimas jos asmenybe – milžiniškas, net uždaroma pusė gatvės. Išėjusi iš viešbučio ji surengia mini šou: su visais bendrauja, dėkoja, mojuoja, todėl vien jos išėjimas užtrunka apie 10–15 minučių. Kai mane atvežė taksi, supratau, kad man tai baigsis blogai“, – dalijosi verslininkas.
Atvykus taksi, viešbučio administracija pasitiko Žilviną atskiroje registratūroje, atsiprašė už susiklosčiusią situaciją ir pasiūlė jam kito tos pačios kategorijos viešbučio kambarius maždaug už kilometro. Kaip moralinę kompensaciją už nepatogumus viešbutis jam padovanojo kvietimą į Céline Dion koncertą:
„Kadangi bilietų į devynis koncertus gauti buvo tiesiog neįmanoma, man buvo pasiūlytas kvietimas, todėl Paryžiuje turėjau pasilikti dar keletą papildomų dienų. Tai buvo gražus gestas norint atsilyginti už patirtą moralinę nuoskaudą. Ji atiduoda visą save... Ir žinant jos ligą ir kiek ji įdėjo pastangų atsistot ant kojų, ta energija ir visa kita – tikrai įspūdinga,“ – įspūdžiais iš koncerto dalijosi verslininkas.
Asmeninio poilsio formulė
Prisimindamas prabėgusią vasarą, Žilvinas juokauja, kad liepos mėnuo jam priminė kalėdinį darbų maratoną. Norėdamas išsaugoti pusiausvyrą, jis stengiasi teikti pirmenybę svarbiausiems projektams ir išmokti atsisakyti neprivalomų kvietimų:
„Aš neatsimenu tokio liepos mėnesio – atrodo, lyg būtų buvęs kalėdinis metas... Kažkas sumaišė pusrutulius, juk čia ne Australija! Reikia įdėti pastangų, susikaupti ir save riboti: atsisakyti daugelio dalykų, nebūti visur. Yra tam tikri prioritetai.“
Kada norisi pailsėti, verslininkas renkasi ne triukšmingus renginius, o visišką atsiribojimą nuo išorinio pasaulio. Jo nepritrauktų ir ekstremalios išvykos į šaltuosius kraštus – pavyzdžiui, kruizai į Antarktiką ar šalta vasara Islandijoje jam neteikia džiaugsmo. Žilvinui artimesnė šiluma, jūra ir tyla.
„Mėgstu tylą, mėgstu pabūti vienas. Nenoriu su niekuo kalbėti, nenoriu nieko matyti, girdėti ar sekti kokių nors žinių... Man patinka būti gamtoje, patinka būti prie jūros. Taip pat patinka šiltas oras, o ne šaltas – tikrai nesu sniego mėgėjas. Daugelis dievina Islandiją – puiku, aš ten buvau, bet kai vasarą yra devyni laipsniai šilumos, man toks dalykas netinka“, – atviravo Žilvinas.
Televizijos projekto užkulisiai: „Ant sofutės sėdėti ir juoktis – labai lengva“
Atskleisdamas TV projekto „Tautos bukiausias“ užkulisius, Žilvinas neslepia, kad dalyvavimas pareikalavo nemažai fizinių ir emocinių jėgų. Pasak jo, žiūrovams ekrane viskas atrodo paprasta, tačiau filmavimų metu streso ir nuovargio netrūko:
„Mes visi nepakankamai įvertinome, kokie sudėtingi laiko atžvilgiu ir sekinantys bus šie filmavimai... Visiems sakau: jums, sėdint ant sofutės, iš mūsų juoktis labai lengva, bet kai pačiam per minutę reikia susikaupti ir sugalvoti teisingą atsakymą... Mums tai buvo gana didelis iššūkis.“
Projektas suvienijo įvairių sričių profesionalus, kurių realiame gyvenime prie vieno stalo nepavyktų susodinti. Žilvinas džiaugiasi pasiektais aukštais šou reitingais bei teigiamomis žiūrovų emocijomis, tačiau atvirauja, kad antrą kartą į tą pačią balą greičiausiai neliptų.
„Visi, kuriuos ten surinko, esame savo sričių specialistai, profesionalai. Mūsų visų kartu prie vieno stalo tikrai nesusodintum taip, kaip mus susodino toje klasėje... Todėl labai džiaugiuosi, kad projektas pasiekė reitingų viršūnę ir jį žiūri tiek žmonių. Patirtis tikrai buvo įdomi ir šauni. Ar antrą kartą bandyčiau lipti į tą pačią balą? Turbūt ne. Bent jau dabar žiūrint viskas kelia labai gerus prisiminimus, kuriuos prisimeni su šypsena“ – pabrėžė jis.
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