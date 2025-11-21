Miglė Gaidenkaitė

 
Autoriaus straipsniai:

Dijora Petrikonytė pirmąkart po gimdymo pasirodė viešumoje: prabilo apie naują gyvenimo etapą
1763564400
Dijora Petrikonytė pirmąkart po gimdymo pasirodė viešumoje: prabilo apie naują gyvenimo etapą
Lapkričio 18 d. Mokslo Saloje Kaune buvo pristatomos naujausios namų priežiūros, buities darbų inovacijos. Kaip naujausias technologijas pritaikyti ir naudoti...
Evelinos Petrauskės ir „Žemaituko“ Ovidijaus Petrausko gyvenime – naujas etapas: „Šis sprendimas nebuvo spontaniškas“
1763397000
Evelinos Petrauskės ir „Žemaituko“ Ovidijaus Petrausko gyvenime – naujas etapas: „Šis sprendimas nebuvo spontaniškas“
Viena šilčiausių Lietuvos porų Evelina Guseva-Petrauskė ir jos vyras, grupės „Žemaitukai“ narys, Ovidijus Petrauskas žengia itin svarbų naują žingsnį. Šį kartą –...
Mokslininkams pavyko iššifruoti Hitlerio DNR: paneigė dešimtmečius sklindantį gandą
1763057400
Mokslininkams pavyko iššifruoti Hitlerio DNR: paneigė dešimtmečius sklindantį gandą (5)
Ką Adolfo Hitlerio DNR atskleidžia apie jo genetinį polinkį į šizofreniją ir ADHD – ir kodėl gandai apie jo lytinius organus gali būti tiesa? Dviejų dalių...
