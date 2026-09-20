Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > KK2 savaitė

Žilvinas Grigaitis apie internete galimai sklandančias jo erotines nuotraukas: „Sakykime taip...“

2026-09-20 09:15 / šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
2026-09-20 09:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Laidoje „KK2 savaitė“ svečiavosi verslininkas Žilvinas Grigaitis. Vyras dalijosi patirtimi santuokoje su australe Elle Martin. Vyras atskleidė, kodėl nutrūko jų dviejų santuoka, ar vedybinė sutartis buvo būtina ir kokia tikimybė jo erotines nuotraukas rasti internete.

Laidoje „KK2 savaitė“ svečiavosi verslininkas Žilvinas Grigaitis. Vyras dalijosi patirtimi santuokoje su australe Elle Martin. Vyras atskleidė, kodėl nutrūko jų dviejų santuoka, ar vedybinė sutartis buvo būtina ir kokia tikimybė jo erotines nuotraukas rasti internete.

REKLAMA
10

Ž. Grigaitis tikino, kad santuoka su E. Martin buvo itin įdomi patirtis. Porai teko kurį laiką bendrauti nuotoliniu būdu, tad „Elito korespondentas“ Domininkas Ramonas išdrįso paklausti: kaip tuo metu vyko intymūs santykiai?

TAIP PAT SKAITYKITE:

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žilvinas Grigaitis

Santykiuose per atstumą – būtą visko

Verslininkas susilaikė nuo atsakymų, tačiau griežto „ne“ erotinių kadrų dalijimuisi nesakė.

REKLAMA
REKLAMA

„Sakykime taip: visko buvo, nesakysiu. Pagyvensim, pamatysim“, – juokėsi Ž. Grigaitis, išgirdęs D. Ramono repliką apie internete galimai sklandančias pikantiškas nuotraukas.

REKLAMA

Laidos svečias pasakojo apie vedybinę sutartį, kurią jie su buvusia žmona E. Martin buvo pasirašę. Tačiau Ž. Grigaitis pripažino, kad buvo trečias asmuo, kuris šią sutartį įnirtingai inicijavo, ir galimybės nepasirašyti praktiškai nebuvo.

„Galbūt tai buvo jos sūnaus įtaka, kad reikalavo pasirašyti tokią sutartį. Nežinau, kuo jis pasitiki apskritai gyvenime, tai jam spręsti, bet įtarimų, manau, jis turėjo labai daug, nes yra vienturtis sūnus“, – tikino verslininkas.

REKLAMA
REKLAMA

Pavargo būti žaisliuku

Ž. Grigaitis neneigė, kad santuoka nutrūko dėl to, jog kurį laiką joje jautėsi it žaisliukas. Verslininkas tikino pavargęs būti žmonos papuošalu.

„Teko tiesiog užimti tą rolę, kokia galbūt man buvo skirta. Buvo laikas, kai su ta role sugyvenau, bet atėjo laikas, kai ji man pradėjo nepatikti“, – tikino vyras.

Daugiau detalių apie verslininko gyvenimą – straipsnio pradžioje.

Laida „KK2 savaitė“ – nuo rugsėjo 2 d., trečiadieniais, 20.00 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
-//-
-//-
2026-09-20 09:34
Saunuolis tas Zilvinas. Nors jis kartais pridaro problemu, bet paskui viska sutvarko su “ sypsena “ Ne, ten Australijoje kitoks gyvenimas. Tai puikus ir atsipalaidave zmones, jie neapkalbes kitu, jie nelys i tavo vidu, jei tiesiog nenoresiapie tai kalbeti. Draugiski ir ypac mylintys gyvunija. Grazi salis, gratin gyventi, kai istatymai visiems visiems vienodi, Ten didele pagarba visiems! Sekmes Zilvine, o galejai su kengurom gyventi….
Atsakyti
Vvv
Vvv
2026-09-20 10:01
O, man gaila Elles! Ji puiki inteligente . Ji protinga! Australijoje zmonos netarnauja vyrams! Jie patys ir lyginasi marskinius, skalbia, dziauna, valo , siurbliuoja . Dar ir valgyti galima. Darbai per puse. Todel nera pykciu! Ir vaikus veza ir pasiima is mokyklu, Tiesiog dalijasi darbais. Vyrai cia megsta gaminti skanius patiekalus ( gal ne visi is eu) bet veliau ismoksta ir tie. Apie ruskius nezibau ir nenoriu zinoti! Tiek ziniu. Nuostabi ten Salis!
Atsakyti
Jo
Jo
2026-09-20 10:02
Geriau prisipažintų vieną kartą ir viskas atsistotų į savo vietas, nereiktų mykti ir vaidinti lovelaso.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų