Žilvinas Grigaitis apie internete galimai sklandančias jo erotines nuotraukas: „Sakykime taip...“

Ž. Grigaitis tikino, kad santuoka su E. Martin buvo itin įdomi patirtis. Porai teko kurį laiką bendrauti nuotoliniu būdu, tad „Elito korespondentas“ Domininkas Ramonas išdrįso paklausti: kaip tuo metu vyko intymūs santykiai?
Santykiuose per atstumą – būtą visko
Verslininkas susilaikė nuo atsakymų, tačiau griežto „ne“ erotinių kadrų dalijimuisi nesakė.
„Sakykime taip: visko buvo, nesakysiu. Pagyvensim, pamatysim“, – juokėsi Ž. Grigaitis, išgirdęs D. Ramono repliką apie internete galimai sklandančias pikantiškas nuotraukas.
Laidos svečias pasakojo apie vedybinę sutartį, kurią jie su buvusia žmona E. Martin buvo pasirašę. Tačiau Ž. Grigaitis pripažino, kad buvo trečias asmuo, kuris šią sutartį įnirtingai inicijavo, ir galimybės nepasirašyti praktiškai nebuvo.
„Galbūt tai buvo jos sūnaus įtaka, kad reikalavo pasirašyti tokią sutartį. Nežinau, kuo jis pasitiki apskritai gyvenime, tai jam spręsti, bet įtarimų, manau, jis turėjo labai daug, nes yra vienturtis sūnus“, – tikino verslininkas.
Pavargo būti žaisliuku
Ž. Grigaitis neneigė, kad santuoka nutrūko dėl to, jog kurį laiką joje jautėsi it žaisliukas. Verslininkas tikino pavargęs būti žmonos papuošalu.
„Teko tiesiog užimti tą rolę, kokia galbūt man buvo skirta. Buvo laikas, kai su ta role sugyvenau, bet atėjo laikas, kai ji man pradėjo nepatikti“, – tikino vyras.
Daugiau detalių apie verslininko gyvenimą – straipsnio pradžioje.
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