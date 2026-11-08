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TV3 naujienos > Be tabu

Buvusi „Mokinukė“ Kristina Šerkšnienė niekaip negali pamiršti tėčio žodžių: „Mintyse vis skamba tas sakinys...“

2026-11-08 15:30 / šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
2026-11-08 15:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Buvusi mokinukė, dabar grupės „Dar“ dainininkė Kristina Šerkšnienė vėl tapo mokine – Marijampolės profesinio rengimo centre ji mokosi siuvimo amato. Laidos „Be Tabu“ komandai moteris atskleidė, kodėl ankščiau baiminusis profkės, šiuo metu į ją žengia su didžiuliu džiaugsmu.

Buvusi mokinukė, dabar grupės „Dar“ dainininkė Kristina Šerkšnienė vėl tapo mokine – Marijampolės profesinio rengimo centre ji mokosi siuvimo amato. Laidos „Be Tabu“ komandai moteris atskleidė, kodėl ankščiau baiminusis profkės, šiuo metu į ją žengia su didžiuliu džiaugsmu.

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Moteris pripažino, kad apie profesinę mokyklą anksčiau mąstė kiek kitaip. Anot jos, šis terminas siejosi su prastu mokymusi ir nesistengimu.

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FOTOGALERIJA. „Mokinukės“

„Mano tėtis – ne išimtis. Jis man visada kartojo: „Jeigu blogai mokysiesi, eisi į profkę.“ Ir dar pridurdavo: „Būsi profkėje nelaiminga.“ Dabar aš kiekvieną rytą einu ir mane toks juokas ima, nes einu laiminga, su gera nuotaika, noriu eiti mokytis. Mintyse vis skamba tas tėčio sakinys: „Būsi profkėje nelaiminga.“ Galvoju: bet, blemba, šiaip tai esu laiminga!“ – pasakojo K. Šerkšnienė.

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Palaikymo sulaukia iš dukrų

Tai bus jau trečioji moters įgyjama specialybė. K. Šerkšnienė turi universitetinį išsilavinimą – yra baigusi verslo ekonomikos bakalauro studijas, taip pat įgijusi plataus profilio kirpėjos specialybę, o dabar mokosi siuvimo.

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Moters pasirinkimu labai džiaugiasi ir dukros. Labiausiai – jaunoji influencerė, garbanė Rusnė, kuri su mama jau dalijasi verslo idėjomis.

„Rusnė sako: „O tai gal man pasiūtum kokius džinsus? O galėtum, žinai, mamyte, siūti šilkines kepurėles, ir aš išleisčiau savo prekės ženklą?“ Ji pati yra garbanė ir miega su šilkinėmis kepurėlėmis. O mažoji sako: „Žinai, mamyt, aš sugalvojau, ką tu dar galėtum mokytis.“ Ir aš klausiu: „Tai ką aš čia dar galėčiau mokytis?“. „Tu taip skaniai gamini valgyti, galėtum mokytis kulinarijos“, – pasakojo K. Šerkšnienė.

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Moteris jau pasiuvo ne vieną sijoną, siuva plaukų gumeles sau ir dukroms. Dainininkė nori būti ne tik dainininkė.

O ir šiaip, anot K. Šerkšnienės, šiandieninėse profkėse viskas yra labai gerai: klasės naujos, o besimokantys suaugusieji gali palikti vaikus ir ramiai gilinti žinias bei įgūdžius.

„Yra maži darželinio amžiaus vaikai ir kartais tiesiog nėra, kur jų padėti, o mokytis norisi. Mūsų mokykloje veikia darželis, kur gali atvesti vaiką: nuo 4 iki 8 valandos jis bus prižiūrėtas, ir mums, moksleiviams, tai ničnieko nekainuoja. (...) Taip pat vyksta stažuotės: galima dalyvauti atrankose ir vykti į įvairias Europos šalis, ten atlikti praktiką, pasimokyti, kažką pasisiūti ir kartu turėti šiek tiek laisvo laiko. Ir visa tai – taip pat nemokamai“, – sakė K. Šerkšnienė.

Daugiau detalių išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

LAIDĄ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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