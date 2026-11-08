Buvusi „Mokinukė“ Kristina Šerkšnienė niekaip negali pamiršti tėčio žodžių: „Mintyse vis skamba tas sakinys...“

Moteris pripažino, kad apie profesinę mokyklą anksčiau mąstė kiek kitaip. Anot jos, šis terminas siejosi su prastu mokymusi ir nesistengimu.
„Mano tėtis – ne išimtis. Jis man visada kartojo: „Jeigu blogai mokysiesi, eisi į profkę.“ Ir dar pridurdavo: „Būsi profkėje nelaiminga.“ Dabar aš kiekvieną rytą einu ir mane toks juokas ima, nes einu laiminga, su gera nuotaika, noriu eiti mokytis. Mintyse vis skamba tas tėčio sakinys: „Būsi profkėje nelaiminga.“ Galvoju: bet, blemba, šiaip tai esu laiminga!“ – pasakojo K. Šerkšnienė.
Palaikymo sulaukia iš dukrų
Tai bus jau trečioji moters įgyjama specialybė. K. Šerkšnienė turi universitetinį išsilavinimą – yra baigusi verslo ekonomikos bakalauro studijas, taip pat įgijusi plataus profilio kirpėjos specialybę, o dabar mokosi siuvimo.
Moters pasirinkimu labai džiaugiasi ir dukros. Labiausiai – jaunoji influencerė, garbanė Rusnė, kuri su mama jau dalijasi verslo idėjomis.
„Rusnė sako: „O tai gal man pasiūtum kokius džinsus? O galėtum, žinai, mamyte, siūti šilkines kepurėles, ir aš išleisčiau savo prekės ženklą?“ Ji pati yra garbanė ir miega su šilkinėmis kepurėlėmis. O mažoji sako: „Žinai, mamyt, aš sugalvojau, ką tu dar galėtum mokytis.“ Ir aš klausiu: „Tai ką aš čia dar galėčiau mokytis?“. „Tu taip skaniai gamini valgyti, galėtum mokytis kulinarijos“, – pasakojo K. Šerkšnienė.
Moteris jau pasiuvo ne vieną sijoną, siuva plaukų gumeles sau ir dukroms. Dainininkė nori būti ne tik dainininkė.
O ir šiaip, anot K. Šerkšnienės, šiandieninėse profkėse viskas yra labai gerai: klasės naujos, o besimokantys suaugusieji gali palikti vaikus ir ramiai gilinti žinias bei įgūdžius.
„Yra maži darželinio amžiaus vaikai ir kartais tiesiog nėra, kur jų padėti, o mokytis norisi. Mūsų mokykloje veikia darželis, kur gali atvesti vaiką: nuo 4 iki 8 valandos jis bus prižiūrėtas, ir mums, moksleiviams, tai ničnieko nekainuoja. (...) Taip pat vyksta stažuotės: galima dalyvauti atrankose ir vykti į įvairias Europos šalis, ten atlikti praktiką, pasimokyti, kažką pasisiūti ir kartu turėti šiek tiek laisvo laiko. Ir visa tai – taip pat nemokamai“, – sakė K. Šerkšnienė.
Daugiau detalių išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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