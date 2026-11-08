Sinoptikai įspėja apie artėjančias šaltas naktis

Antradienį žymesnių kritulių nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių, naktį 2–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, kai kur 1–3 laipsniai šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
Trečiadienį kai kur truputį palis, naktį galima šlapdriba. Vėjas daugiausia pietų, naktį 2–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, pajūryje 3–5 laipsniai šilumos, dieną 3–8 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 6 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 10 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 24 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.