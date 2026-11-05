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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ar jau artėja žiemiški orai ir rimtesni šalčiai? Paaiškėjo, kuriuose rajonuose bus šalčiausia

2026-11-05 11:31 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-11-05 11:31
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Po saulėtų dienų Lietuvoje laukia kiek niūresni orai. Artėjant savaitgaliui vietomis gali spustelėti ir šaltukas, tačiau ar tokie orai išsilaikys ilgai? Kada ateis žiemiški orai?

Šalti orai (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (20)

Po saulėtų dienų Lietuvoje laukia kiek niūresni orai. Artėjant savaitgaliui vietomis gali spustelėti ir šaltukas, tačiau ar tokie orai išsilaikys ilgai? Kada ateis žiemiški orai?

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Apie naujausią orų prognozę laidoje kalbėjo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Tadas Kantautas.

Ketvirtadienio ir penktadienio orų prognozės

Tai šiandien, kaip suprantu, laukia orai panašūs kaip vakar, bet vėliau turėsime permainų, ar ne?

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T. Kantautas: Šiandien nebus tokia saulėta diena kaip vakar. Debesų šiandien bus gerokai daugiau, ypač rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Čia vyraus debesuoti orai, o toliau į šalies vakarus, Žemaitijos, pajūrio link, debesuotumas mažės. 

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Gražiausia, saulėčiausia šiandien diena turėtų būti vakariniuose rajonuose, prie jūros. Lietaus šiandien nenumatoma. Vėjas bus stiprokas, vakarų, šiaurės vakarų, o temperatūra kils iki 7–12 laipsnių šilumos.

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Penktadienį debesys sklaidysis. Naktį debesuotumas bus nepastovus, antra nakties pusė bus giedresnė, žymesnio lietaus taip pat nenumatoma. Vėjas išliks stiprokas, šiaurės vakarų, šiaurės, o temperatūra pažemės iki 0–5, pajūryje – 6–8 laipsnių šilumos.

Penktadienio diena turėtų būti saulėtesnė. Debesys prasisklaidys, lietaus nenumatoma. Tik vėjas išliks vis dar stiprokas, nemalonus, šiaurės vakarų, šiaurės, ir į mūsų šalį plūstelės vėsesnio oro masė iš šiaurės. 

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Penktadienio diena bus vėsesnė negu šiandien. Temperatūra kils iki 5–10 laipsnių šilumos.

Kokie orai laukia savaitgalį?

O kas matyti savaitgaliui? Ar savaitgalį bus dar vėsiau?

T. Kantautas: Savaitgalį temperatūra išliks panaši, tačiau šeštadienį į mūsų šalį vėl pradės plaukti tankesni debesys. Naktį jie uždengs šiaurės vakarinę šalies dalį, o šeštadienio dieną – jau daugelį rajonų, tačiau žymesnio lietaus jie neatneš. Vėjas aprims.

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Šeštadienio naktis bus šaltesnė, temperatūra svyruos nuo 3 laipsnių šalčio šalies pietryčiuose iki 2 laipsnių šilumos šalies vakaruose. Šilčiau bus prie jūros. Šeštadienio dieną, kadangi bus daug debesų, temperatūra labai kilti neskubės, bus 5–10 laipsnių šilumos.

Sekmadienis taip pat labai panašus. Jau visą parą vyraus debesuoti orai, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas bus nestiprus, naktis bus šiek tiek šiltesnė, nes bus debesuota. 

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Temperatūra pažemės iki 0–5, pajūryje – 6–8 laipsnių šilumos, o dieną vėl bus 5–10 laipsnių šilumos.

Kaip pradėsime kitą savaitę?

Kaip kitą savaitę pradėsim? Panašiais orais?

T. Kantautas: Kitos savaitės pradžioje didelių orų permainų, kokių nors atšalimų ar didesnio atšilimo, nenumatoma. Išliks panašūs orai, debesuotumas bus įvairus. 

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FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

Pirmadienį gal debesys šiek tiek turėtų ir prasisklaidyti. Lietaus tikimybė išliks maža, vėjas jau suksis iš pietų, pietryčių, o pirmadienio naktį temperatūra svyruos apie 0 laipsnių daugelyje rajonų. Dieną bus apie 4–9 laipsnius šilumos.

Antradienis taip pat panašus. Galbūt antradienį šiek tiek išaugs lietaus tikimybė. Tačiau jeigu ir palis, tai tiktai kai kuriose vietovėse. Bendrai kitos savaitės pradžia taip pat labai panaši.

Visą „Žinių radijo“ laidą rasite čia: 

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