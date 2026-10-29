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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Lietuvoje maišysis stichijos, iškris ir pirmasis sniegas: sinoptikė perspėja, kokie orai laukia netrukus

2026-10-29 10:27 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-29 10:27
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Žinoma sinoptikė Elvyra Latvėnaitė atskleidė, kada Lietuvoje galime tikėtis pirmųjų snaigių.

Žinoma sinoptikė Elvyra Latvėnaitė atskleidė, kada Lietuvoje galime tikėtis pirmųjų snaigių.

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Prognoze ji pasidalino savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje

Ar jau netrukus sulauksime pirmojo sniego?

Anot sinoptikės, audringi ciklonai pagaliau pasitraukė šiauriau, o virš didesnės Europos dalies su sausais, ramiais orais stiprėja ir plečiasi anticiklonas, vardu Jurij. Ir tik virš Skandinavijos ir Baltijos nutįso ciklono slėnis su šaltuoju atmosferos frontu.

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Jis jau ketvirtadienį mus pasieks, šiek tiek kai ką palaistys, o naktį rytinius rajonus užsilikę atmosferos fronto debesys nedideliu lietučiu užkabins.

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„Ketvirtadienį būsim „įrėminti“ tarp dviejų atmosferos frontų debesų. Tad apniukusi naktis daug kur bus jau kiek šiltesnė, dieną dar šiokia tokia rudeniška šiluma pasidžiaugsim. Panašus bus ir penktadienis. Nuo savaitgalio orai vis labiau vės - šeštadienį dar palis, tad naktis daug neatvės, dieną jau bus vėsiau, nes vėjas jau suksis į šiaurę. Sekmadienis sausesnis, naktis dar vėsesnė, dieną irgi menkai šils. Naktimis ir rytais daug kur rūkai drieksis, sekmadienio naktį dirvos paviršių nedidelės šalnelės nubalins, diena bus miglota ir vėsoka. Pirmadienį ir antradienį daug kur palis, o ko lietus nepasieks, ten rūkai ir miglos drieksis. Pagal dabartinius duomenis trečiadienio naktis be kritulių, jau gerokai vėsesnė, net ir ore temperatūra nedideles neigiamas reikšmes daug kur pasieks, dieną palis, daugiau vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, pūs stipresnis ir žvarbesnis šiaurės, šiaurės vakarų vėjas, šiluma.

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Antra kitos savaitės pusė permaininga-naktys bus vėsokos, kai kur ir šaltesnės, rytiniam pakraštuke gali ir šlapios snaigės iškristi. dienomis irgi vis mažiau šils. Sausesnis turėtų būti tik kitas savaitgalis“, – prognozuoja sinoptikė E. Latvėnaitė.

Savaitės orų prognozė

Ji taip pat pasidalino ir artimiausių 7 dienų orų prognoze:

Ketvirtadienį, spalio 29 d. šiek tiek palis-naktį rytiniam pakraštuke, rytą ir dieną daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Naktį ir ypač rytą daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Vėjas nepastovus 2-6 m/s. Naktį 4-7°C, pajūryje 8-10°C, dieną 9-12°C.

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Penktadienį, spalio 30 d. protarpiais kai kur palis, daugiau popietį rytinėje Lietuvos pusėje. Vėl rūkai drieksis, net ir dieną kai kur bus miglota. Vėjas naktį nepastovus 2-6 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 4-8 m/s, pajūryje 6-11 m/s. Naktį 4-8°C, pajūryje 9-11°C, dieną 9-12°C.

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Šeštadienį, spalio 31 d. protarpiais šiek tiek kai kur palynos. Vis dar rūkai naktį ir rytą drieksis. Vėjas naktį šiaurės, šiaurės vakarų, dieną šiaurės, šiaurės rytų 4-8 m/s, dieną pajūryje 6-11 m/s. Naktį 3-6°C, dieną 7-11°C.

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Sekmadienį, lapkričio 1 d. be ženklesnio lietaus. Naktį ir rytą daug kur rūkai drieksis, dieną bus irgi miglota. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-6 m/s, dieną 4-8 m/s. Naktį 1-5°C, dieną 6-9°C.

Pirmadienį, lapkričio 2-osios naktį be lietaus, rytą ir dieną jau lis daug kur, gausiau vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 2-6 m/s. Naktį 1-5°C, pajūryje plius 6-9°C, dieną 6-9°C.

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Antradienį, lapkričio 3 d. palis, daugiau naktį, dieną tik protarpiais. Vėjas naktį nepastovus 3-7 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 6-11 m/s, pajūryje 8-13 m/s. Naktį 3-5°C, pajūryje 6-9°C, dieną 7-10°C

Trečiadienį, lapkričio 4 -osios naktį be lietaus, popietę vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose galim lietaus sulaukti. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 7-12 m/s. Naktį minus 1 plius 2°C, dieną plius 4-7°C.

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