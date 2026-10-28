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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lietuvos kaimynystėje – perspėjimai dėl sniego ir šalčio: gali paspausti -14 laipsnių šaltukas

2026-10-28 21:10 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-28 21:10
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Lenkija ruošiasi žiemai. Kaip rašo „TVP World“, kai kurios prognozės rodo, kad lapkričio pradžioje Lenkiją staiga gali užklupti tikrų tikriausia žiema.

Žiema (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
GALERIJA (21)

Lenkija ruošiasi žiemai. Kaip rašo „TVP World“, kai kurios prognozės rodo, kad lapkričio pradžioje Lenkiją staiga gali užklupti tikrų tikriausia žiema.

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Yra prognozių, rodančių, kad lapkričio pirmoje pusėje lenkams teks traukti pačius šilčiausius žieminius rūbus. Gali pradėti gausiai snigti, o termometrų stulpeliai gali nukristi iki maždaug -14 laipsnių.

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Tačiau kitos prognozės numato žymiai šiltesnes sąlygas.

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Kai kurios prognozės Lenkijai jau netrukus žada žiemą

Antradienį atlikti JAV Pasaulinės prognozės sistemos skaičiavimai parodė, kad lapkričio 10–11 d. iš šiaurės rytų į Lenkiją plūs arktinis oras.

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Lapkričio 11 d., Lenkijos Nepriklausomybės dieną, temperatūra pietryčiuose gali nukristi iki -8 laipsnių, o kalnų papėdėse – iki -14 laipsnių.

Sniegas gali pradėti kristi lapkričio 7 arba 8 d., o daugiausia jo bus pietuose. Modelis rodo, kad iki lapkričio 12 d. kai kuriose vietovėse, įskaitant Krokuvą ir Sanoką, susikaups daugiau nei 20 cm sniego, o Tatruose – apie 50 cm.

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Kalnų vietovėse vairavimo sąlygos gali tapti sudėtingos.

Vis dėlto Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro modelis nerodo tokio drastiško atšalimo. Vietoj to, lapkričio 9 d. didžiojoje Lenkijos dalyje prognozuojamas stiprus lietus.

Lenkijos valstybinė meteorologijos tarnyba prognozuoja, kad lapkritis apskritai bus šiltesnis nei vidutinis, o kritulių kiekis didžiojoje šalies dalyje bus normos ribose, tačiau vakarų ir šiaurės vakarų dalyse – didesnis nei įprasta.

Tarnybos atstovė spaudai Agnieszka Prasek sako, kad vis dar įmanomi trumpi labai šalto oro srautai, naktiniai šalnų periodai ir pirmoji šlapdriba ar sniegas.

Iš anksto pateiktos prognozės dažnai keičiasi, todėl vėlesniuose modelių skaičiavimuose scenarijus gali atrodyti kitaip.

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