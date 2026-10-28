Mįslinga avarija Lenkijoje: šarvuotis rėžėsi į važiuojantį traukinį

Šarvuotis BRDM-2M naktį iš spalio 27 d. į 28 d.
Lenkijoje šarvuotis įvažiavo į traukinį
Pirminiais duomenimis, karinės transporto priemonės vairuotojas sustojo prieš geležinkelio pervažą. Tačiau vėliau, dėl kol kas nenustatytų priežasčių, šarvuotis pajudėjo. Tuo metu per pervažą važiavo krovininis traukinys.
Karinė transporto priemonė susidūrė su lokomotyvo šonine dalimi. Traukinio sąstatas nenuvažiavo nuo bėgių.
Šarvuotyje buvo penki kariai. Nė vienas iš jų nenukentėjo. Taip pat nenukentėjo nei mašinistas, nei kiti įvykio dalyviai.
Šį įvykį tiria karinės policijos kariai, bendradarbiaudami su policija ir Valstybine geležinkelio avarijų tyrimo komisija.
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