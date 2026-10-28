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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragiška avarija be mamos paliko du vaikus: lemtingo BMW susidūrimo Lietuva nepamirš dar ilgai

Iš archyvų
2026-10-28 13:33 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-28 13:33
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Leistiną greitį stipriai viršijęs vyras sukėlė eismo įvykį, kurio metu žuvo niekuo dėta BMW vairuotoja. Teisme paaiškėjo, kad per šį tragišką incidentą mamos neteko du nepilnamečiai.

Policija, žvakė (nuotr. 123rf.com)

Leistiną greitį stipriai viršijęs vyras sukėlė eismo įvykį, kurio metu žuvo niekuo dėta BMW vairuotoja. Teisme paaiškėjo, kad per šį tragišką incidentą mamos neteko du nepilnamečiai.

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Vilniuje išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje dėl mirtino eismo įvykio teismas kaltu pripažino vairuotoją. Byloje nagrinėtas dar 2023-siais balandį įvykęs susidūrimas.

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Per šį incidentą žuvo BMW vairuotoja, o „VW Sharan“ keleivei buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata.

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Prokuratūra teigė, kad vyras, vairuodamas „VW Sharan“, stipriai viršijo leistiną 70 km/val. greitį. Jo „Sharan“ skriejo 103 km/val. greičiu ir dėl to nebeturėjo techninės galimybės išvengti susidūrimo, kai iš šalutinio kelio į jo juostą įvažiavo BMW.

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Dėmesį patraukė kitas automobilis

Teisme vyras kaltės nepripažino ir tvirtino, kad važiavo leistinu greičiu. Jis aiškino, jog artėjant prie sankryžos jo dėmesį patraukė iš kairės pusės važiavęs šviesios spalvos automobilis, kuris esą nesustojo prieš STOP ženklą.

„Tas automobilis prieš mane pravažiavo net nesustojęs, todėl visas mano dėmesys buvo nukreiptas į jį“, – teisme pasakojo jis.

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Vyras taip pat tvirtino, kad apie 103 km/val. greitį negali būti net kalbama, nes tame kelio ruože, jo teigimu, yra greičio kontrolės įranga. „Tokiu greičiu ten neįmanoma važiuoti, juk stovi radarai“, – sakė kaltinamasis.

Nukentėjusysis: „Vaikai neteko mamos“

Teisiamajame posėdyje apklaustas nukentėjusysis, žuvusiosios sutuoktinis, kalbėjo apie šeimos patirtą netektį ir vaikų išgyvenimus po mamos žūties.

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„Vaikai neteko mamos, tai yra didžiausia neturtinė žala, kurios niekas nebeatlygins. Vaikų elgesys pasikeitė. Jie buvo labai artimi. O dabar jos visur trūksta, visur lydi tik prisiminimai“, – teisme jautriai kalbėjo vyras.

Jis taip pat nurodė, kad draudimo bendrovė neskubėjo su išmokomis, nes, jo teigimu, laukė teismo sprendimo, o dėl eismo įvykio aplinkybių vertinimo kalbėjo apie galimą skirtingą vairuotojų atsakomybės dalį.

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Liudytojai: „Kur tu leki?“

Byloje apklausti liudytojai pateikė skirtingas, tačiau reikšmingas su viršytu greičiu susijusias detales. Liudytojas pasakojo, kad važiavo iš paskos, o tada tvirtino matęs, kaip „VW Sharan“ prieš sankryžą nesumažinęs greičio nuskriejo į priekį.

„Pamenu kaip pats sulėtinau greitį, o jis nuo manęs staigiai tolo. Tada pasakiau mintyse: „Kur tu leki““, – teisme pasakojo liudytojas.

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Kitas liudytojas nurodė, kad matė „VW Sharan“ lenkiant kitą automobilį, kai jis pats jau rikiavosi į lėtėjimo juostą, ir teigė nematęs, kad „Sharan“ vairuotojas būtų stabdęs iki pat lemtingo smūgio į BMW.

Greitis nustatytas pas modelius

Teisme apklaustas ekspertas aiškino, kad susidūrimo eiga atkurta kompiuterine programa, remiantis drono nuotraukomis, automobilių padėtimis po smūgio, šukių, skysčių šleifų ir kitais duomenimis.

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Jo teigimu, modeliavimas parodė, kad „VW Sharan“ galėjo važiuoti apie 103 km/val. greičiu, o BMW į sankryžą įsukinėjo apie 23 km/val. greičiu.

Ekspertas taip pat nurodė, kad sustojimo kelias, važiuojant didesniu greičiu, reikšmingai pailgėja, todėl net ir sureagavus greičiau, techninės galimybės išvengti susidūrimo nebuvo.

Nuteisė 3 metams, bet bausmę atidėjo

Teismas vairuotoją pripažino kaltu dėl sukelto tragiško eismo įvykio ir paskyrė jam 3 metų laisvės atėmimo bausmę. Tačiau bausmės vykdymą teismas atidėjo tam pačiam 3 metų laikotarpiui, be intensyvios priežiūros.

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Nuosprendžiu nustatyta, kad bausmės atidėjimo laikotarpiu jis privalės neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu, mokymusi ar gydymusi, taip pat neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Teismas taip pat skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudė jam 3 metams naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones.

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Civiliniame ieškinyje dėl turtinės žalos – 2 552 eurų laidojimo išlaidų bei 7 600 eurų paminklo pastatymo ir kapavietės sutvarkymo išlaidų – teismas ieškinį atmetė.

Tačiau dalyje dėl automobilio vertės atlyginimo ieškinį tenkino ir iš civilinio atsakovo, draudimo bendrovės, priteisė 5 tūkst. eurų.

Dėl neturtinės žalos teismas ieškinį tenkino iš dalies ir iš draudikų nukentėjusiesiems – žuvusiosios vyrui ir dviem vaikams – priteisė po 25 tūkst. eurų.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

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