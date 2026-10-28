Tragiškas traukinių susidūrimas – žuvo dešimtys žmonių: „Kai kurie žmonės buvo išsviesti į orą“

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Sumaitotus vagonus pro savo langus užfiksavo keleiviai, važiavę kitu traukiniu Ispanijos Toledo provincijoje. Iš Madrido vykęs greitasis traukinys pusiaukelėje sustojo, tačiau po kelių minučių tuo pačiu keliu atlėkęs kitas greitasis traukinys, važiavęs Sevilijos link, dideliu greičiu rėžėsi į sustojusio traukinio galą.
„Išgirdau didžiulį trenksmą. Traukinys sujudėjo, visi daiktai išsibarstė. Kai pažiūrėjau pro langą, pamačiau visiškai sumaitotą kitą traukinį. Žmonės rėkė, verkė. Mačiau daug kruvinų žmonių“, – pasakojo vienas iš įvykio liudininkų.
„Netrukus kairėje pusėje pamatėme kitą traukinį. Viskas apvirto. Kai kurie žmonės buvo išsviesti į orą. Jie buvo labai sunkiai sužeisti“, – pasakojo kitas įvykio liudininkas.
Žuvo mažiausiai 30 žmonių
Abiem traukiniais važiavo 550 keleivių. Per avariją žuvo mažiausiai 30 žmonių, dešimtys buvo sužeisti. Dėl nelaimės sustabdytas eismas svarbia geležinkelio linija tarp Madrido ir pietinio Ispanijos Andalūzijos regiono.
Ispanijos civilinė gvardija paskelbė nelaimės vietos vaizdą iš oro. Pirmasis traukinys buvo raudonas, o du jo vagonus visiškai sumaitojo į jį atsitrenkęs baltas sąstatas. Vienas iš pastarojo traukinio vagonų nuo smūgio nulėkė nuo pylimo.
„Neįtikėtina – mūsų traukinys stovėjo 5 ar 10 minučių, o kitam traukiniui nebuvo liepta sustoti“, – sakė liudininkas.
Viena iš svarstomų nelaimės priežasčių – eismo valdymo darbuotojo klaida, galėjusi įvykti šalinant signalizacijos sistemos gedimą.
Tai jau antra didelio masto geležinkelio avarija Ispanijoje šiemet. Sausį šalies pietuose 200 km/val. greičiu važiavęs traukinys nulėkė nuo bėgių ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu traukiniu. Tuomet žuvo 46 žmonės, daugiau nei 120 buvo sužeisti.
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