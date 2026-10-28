Traukinių avarija Ispanijoje. Keleivė papasakojo apie siaubingas akimirkas per traukinių susidūrimą

Ispanija prisiminė kraupią sausio mėnesio tragediją
Sausį Ispanijos pietuose traukiniui nuvažiavus nuo bėgių ir įsirėžus į priešpriešinį traukinį žuvo 45 žmonės.
Ši katastrofa buvo daugiausiai aukų Ispanijoje pareikalavusi avarija nuo 2013-ųjų tragedijos, kai žuvo 80 žmonių.
Sausio incidentas pakirto šios Europos šalies pasitikėjimą plačiu greitųjų traukinių geležinkelių tinklu.
Traukinių avarija Ispanijoje: operatorė aktyvavo visus reagavimo protokolus
Vieno iš avarijoje dalyvavusių traukinių operatorė „Iryo“ pranešė, kad po incidento aktyvavo „visus reagavimo į ekstremaliąsias situacijas protokolus“.
„Šį rytą mūsų traukinys Nr. 6076, vykęs iš Madrido į Seviliją, pateko į avariją netoli Urda vietovės, 118-ajame kilometre“, – pranešė bendrovė.
„Iryo“ aktyvavo visus reagavimo į ekstremaliąsias situacijas protokolus ir glaudžiai bendradarbiauja su atitinkamomis institucijomis, kad suvaldytų situaciją.
Bendrovė taip pat pranešė, kad atšaukti visi traukiniai, turėję išvykti iš Madrido Atočos geležinkelio stoties pietinio Ispanijos greitųjų geležinkelių koridoriaus kryptimi.
„Šiuo metu nėra aišku, kada traukinių eismas bus atnaujintas. Apie padėtį ir toliau informuosime įprastais komunikacijos kanalais“, – nurodė bendrovė.
„Sky News“ duomenimis, traukiniais važiavo daugiau nei keleivių.
„Sky News“ žiniomis, „Iryo“ traukiniu važiavo 147 žmonės, o AVE traukiniu – 397 keleiviai.
Kap buvo skelbta, traukiniai susidūrė geležinkelio linijoje, jungiančioje Madridą su pietiniu Ispanijos Andalūzijos regionu, pranešė geležinkelių operatorė „Adif“.
Traukinių avarija Ispanijoje: premjeras sako esąs sukrėstas
Ispanijos ministras pirmininkas pareiškė užuojautą visiems per traukinių avariją nukentėjusiems žmonėms ir išreiškė jiems solidarumą bei palaikymą.
Socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše Pedro Sanchezas teigė esantis „sukrėstas dėl rimtos traukinių avarijos Toledo regione“.
„Nuolat palaikau ryšį su transporto ministru ir Kastilijos-La Mančos regiono vadovu“, – rašė jis.
„Skubiosios pagalbos tarnybos dirba įvykio vietoje, kad padėtų nukentėjusiems žmonėms ir užtikrintų jų saugumą. Jos veiksmus koordinuoja visos susijusios institucijos.“
Siaubinga nelaimė: Ispanijoje susidūrė 2 traukiniai, žuvo 39 žmonės
Ispanijoje, Kastilijos ir La Mančos regione, netoli Los Yebeneso miestelio susidūrė du traukiniai. Dėl avarijos Ispanijos geležinkelių infrastruktūros valdytojas „Adif“ sustabdė greitųjų traukinių eismą linijoje tarp Madrido ir Andalūzijos. Portalas ABC, remdamasis liudininkų pasakojimais, praneša, kad yra daug sužeistųjų.
Avarija įvyko apie 9 val. ryto tarp Los Yebeneso ir Urdos miestelių Toledo provincijoje.
Susidūrė valstybinio vežėjo „Renfe“ traukinys, važiavęs iš Madrido į Seviliją, ir priešinga kryptimi judėjęs privataus operatoriaus „Iryo“ traukinys.
Žuvo 39 žmonės
Portalas ABC skelbia, kad, liudininkų teigimu, per avariją nukentėjo daug žmonių.
Pranešama, kad traukiniai taip pat nuvažiavo nuo pylimo.
Per avariją žuvo mažiausiai 39 žmonės, „Sky News“ pranešė vietos valdžia.
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Keleivė papasakojo apie siaubingas akimirkas per traukinių susidūrimą
Viena iš AVE traukinio, susidūrusio su „Iryo“ traukiniu, keleivių pasakoja, kad prieš avariją traukinys kelis kartus buvo sustojęs dėl susikaupusio eismo, rašo „El Pais“.
Ji keliavo antrame AVE traukinio vagone.
„Buvo keli sustojimai, kol galiausiai traukinys labai stipriai stabtelėjo, o tada jau prisimenu tik tai, kaip kritau ant žemės“, – televizijai „Canal Sur Radio“ pasakojo nukentėjusioji.
„Skubiosios pagalbos tarnybos daro viską, ką gali“, – pažymėjo ji.
Pasak jos, pirmieji į nelaimės vietą atvyko Civilinės gvardijos pareigūnai. Vėliau prisidėjo greitosios pagalbos automobiliai, sraigtasparniai ir daugiau medicinos darbuotojų, kad galėtų suteikti pagalbą daugeliui sužeistųjų, kurių būklė yra labai sunki.
Nukentėjusiųjų yra tiek traukinių viduje, tiek ant bėgių.