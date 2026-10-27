Be darbo esantys gynėjai, į kuriuos gali žvalgytis Eurolygos klubai

Krepsinis.net pasidairė, kokie krepšininkai vis dar yra be darbo ir sezono eigoje gali papildyti Eurolygos klubus.
Kai kurių jų situacijos – realesnės, kai kurie – baigia gydytis traumas ar turi charakterio problemų, tad taptų rizika komandoms. Vis tik tokių variantų rizikai neatmetėme.
Kadangi žaidėjų sąrašas – gana ilgas, pirmąją dalį skyrėme puolėjams ir centrams, antrojoje dabar laukia gynėjai.
Europoje žaidę krepšininkai
Monte Morrisas – 31 m., 188 cm, įžaidėjas
Eurolyga: 12 min., 1,6 tšk, 1,2 atk. kam., 1,4 rez. perd., 1,2 n.b.
M.Morrisas atvyko į Europą kaip solidžią patirtį Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) sukaupęs žaidėjas. 8 metai už Atlanto, 6 skirtingos organizacijos, keli geri sezonai su daugiau nei 10 taškų vidurkiu. Pirėjo „Olympiacos“ praeitą sezoną jį pasikvietė jau sezonui prasidėjus – gruodį, kuomet traumą vėl patyrė Keenanas Evansas. Eurolygoje jis solidaus vaidmens neturėjo, be to, žaidė čempionų organizacijoje, tačiau dabar jis jau nebūtų naujokas Europoje ir kai kurioms komandoms kaip atsarginis dar gali praversti.
Markquisas Nowellas – 26 m., 170 cm, įžaidėjas
Eurolyga: 14 min., 5,7 tšk., 1,1 atk. kam., 3 rez. perd., 5,9 n.b.
Po dvejus metus trukusių bandymų įsitvirtinti NBA mažylis atvyko į Vitorijos „Baskonia“ ekipą. Per G lygą jis kelio į NBA neprasiskynė, o baskai jam dėjo ant stalo kontraktą iki 2027 m. Vis tik solidaus žaidimo iš G lygos į Europą persivežti nepavyko ir jis paliko komandą jau vasarą. Eurolygoje M.Nowellas turėjo kelis geresnius mačus, bet bendrai sužibėti nepavyko.
NBA žaidę krepšininkai
Killianas Hayesas – 25 m., 193 cm, įžaidėjas
NBA: 18 min., 5,5 tšk., 2,3 atk. kam., 3,5 rez. per.
Amerikietis, bet augęs Prancūzijoje, kur krepšinį žaidė jo tėvas. Čia jis pradėjo savo kelią Šolė sistemoje, atstovavo jaunimui ir būdamas 16-os debiutavo vyrų komandoje. Vėliau jis patirties sėmėsi ir Ulme, kur žaidė puikų sezoną Europos taurėje. 2020 m. jį Detroito klubas pasirinko 7-uoju šaukimu NBA naujokų biržoje ir nuo to laiko iki dabar jis bandė įsitvirtinti aukščiausioje planetos lygoje. Nors žaidė gerai Detroite, komanda galiausiai jo nepasiliko ir jis ėmė blaškytis. Kurti galintis gynėjas, turintis gerą aikštės matymą. Jo privalumas – Prancūzijos pasas, patirtis Europoje, trūkumas – kalbos apie charakterio problemas.
Kennedy Chandleris – 24 m., 183 cm, įžaidėjas
NBA: 32 min., 15 tšk., 3,4 atk. kam., 6,7 rez. perd.
G lyga: 35 min., 17 tšk., 2,7 atk. kam., 9,2 rez. perd.
Įžaidėjas į NBA atvyko būdamas 20-ties, pašauktas 38-uoju šaukimu. Vis tik didesnę laiko dalį jis praleido G lygoje, o šanso NBA sulaukė tik Memfyje ir Jutoje. G lygoje jis žibėjo, o šansą Jutoje taip pat išnaudojo solidžiai, tik kol kas kontrakto neturi. Už Atlanto jis vertinamas kaip gero IQ, žaidimą kurti galintis žaidėjas, turintis ilgas rankas, gerą sprogstamą greitį ir šuolį.
J.D.Davidsonas – 24 m., 185 cm., įžaidėjas
NBA: 8 min., 2,5 tšk., 1,2 atk. kam., 1,3 rez. perd.
G lyga: 37 min., 25,3 tšk., 6,1 atk. kam., 7,9 rez. perd.
Nors jaunas, bet taip pat sukaupęs jau nemažą patirtį NBA, nors irgi blaškėsi tarp pajėgiausios ir G lygos. Jis trejus metus atidavė Bostonui, praeitą sezoną žaidė Hjustone, o vasarą bandė kabintis į Orlando „Magic“, tik buvo atleistas. Atletiškas ir gerai perdavimus dalijantis gynėjas, turintis ribotą metimą ir progų susikūrimą sau pačiam. NBA buvo abejojama jo galimybėmis tapti starto penketo žaidėju, tačiau Europoje potencialo jis turėtų.
Robas Dilinghamas – 21 m., 185 cm, įžaidėjas
NBA: 15 min., 6,3 tšk., 2 atk. kam., 2,2 rez. perd.
Vienas jauniausių žmonių šiame sąraše. Vos 21-erių gynėjas prieš porą metų pašauktas 8-uoju šaukimu, žaidęs Minesotoje ir Čikagoje. Būtent „Bulls“ jis turėjo solidžiausią progą pasirodyti antrojoje praeito sezono dalyje, per 22 minutes mesdamas po 9,6 taško. Kuomet buvo šaukiamas, NBA jis žavėjo gatvės žaidimo stiliumi, geru krypčių keitimu, sudėtingais metimais atšokus, kurie patinka ne visiems treneriams, bet traukia akį. Vis tik buvo minima, kad norint išlikti lygoje, jam būtina tapti geresniu metiku, priimti brandesnius sprendimus ir solidžiau gintis.
Ochai‘us Agbaji – 26 m., 196 cm, atakuojantis gynėjas
NBA: 16 min., 5,1 tšk., 2,3 atk. kam., 0,8 rez. perd.
Po dominuojančių metų NCAA jis sulaukė 14-ojo šaukimo NBA naujokų biržoje. Galiausiai kitoje Atlanto pusėje jis pakeitė tris klubus per ketverius metus, geriausią savo sezoną išgyveno 2024–2025 m. Toronte, pelnydamas po 10,4 taško ir tritaškius mesdamas 39 proc. tikslumu. Praeitą sezoną iš Toronto jis vyko į Brukliną, o prieš savaitę jis liko be vietos Niujorko klube. Atletiškas metikas gali sudominti ekipas Europoje.
Adama Balas – 22 m., 201 cm, atakuojantis gynėjas
NBA: 30 min., 10,4 tšk., 3,1 atk. kam., 2,4 rez. perd.
G lyga: 18 min., 7,4 tšk., 1,8 atk. kam., 1 rez. perd.
Ąžuolui Tubeliui gerai pažįstamas veidas, kartu žaidęs Arizonos universitete. Prancūzas, kuris vietos NBA siekė kaip biržoje nepašauktas, bet G lygoje žaidęs krepšininkas. Prieš metus jis prisijungė prie Niujorko „Knicks“ dublerių, ten rodė vidutinį žaidimą, tačiau šansą jam suteikė Memfio ekipa. NBA jis praeito sezono gale sužaidė 8 mačus, prisistatydamas solidžiai – pelnęs 18 taškų, o viso fiksavęs 10,4 taško vidurkį. Ilgų rankų aukštas gynėjas, pasižymintis geru metimu aukšta trajektorija, gebėjimu sukurti progas ir kitiems, tačiau ne toks pastovus poziciniame puolime, prarandantis koncentraciją gynyboje.
Malaki Branhamas – 23 m., 196 cm., atakuojantis gynėjas
NBA: 10 min., 4,6 tšk., 1,6 rez. perd., 0,8 rez. perd.
Kuomet taip 20-asis šaukimas pradėjo savo karjerą San Antonijuje, jis dažnai buvo starto penketo narys ir apskritai NBA jis prisistatė solidžiai – per 24 minutes mesdamas po 10,2 taško. Antrus metus jis vaidmenį turėjo panašų, bet vėliau jis ėmė kristi, o galiausiai po mainų jis atsidūrė Vašingtono „Wizards“ gretose. NBA jis buvo įvardinamas kaip stiprus, atletiškas, puolime produktyvus žaidėjas, gerai atakuojantis iš toli (pastarojo sezono taiklumas – 38 proc.), tačiau progų kitiems sukurti negalintis.
Cameronas Thomasas – 25 m., 191 cm, atakuojantis gynėjas
NBA: 21 min., 13,5 tšk., 1,7 atk. kam., 2,6 rez. perd.
Vaikystėje augęs Japonijoje jis dar septynerių laimėjo tritaškių konkursą, pataikęs 33 iš eilės. Progas atakuoti jis geba susikurti ir dabar, jis gali būti lyderiu ir kontroliuoti puolimą, nes 2023-aisiais jis tapo jauniausiu trejas rungtynes bent po 40 taškų pelniusiu žaidėju. Tuo metu ir penkerius savo metus NBA jis buvo Bruklino „Nets“ narys. Jo žaidimo kūrimas kitiems – ribotas, o noras prisiimti iniciatyvą – kartais per didelis, gynyboje trūksta protingesnių sprendimų. Praeitą sezoną jis pradėjo Brukline, o baigė Milvokyje. Visų jo NBA sezonų, išskyrus pirmąjį, statistika viršijo 10 taškų.
Vince‘as Williamsas – 26 m., 193 cm, atakuojantis gynėjas
NBA: 21 min., 7,5 tšk., 3,9 atk. kam., 4,2 rez. perd.
Jis ketverius metus praleido „Grizzlies“ organizacijoje, nors periodiškai būdavo išsiunčiamas į G lygą. Gynybinis žaidėjas, turintis ilgas rankas ir gerai skaitantis perdavimų linijas, galintis dengti kelias pozicijas, taip pat pasižymintis geru perdavimų dalijimu (2025–2026 m. Memfyje – 4,4 perdavimo per 22 min.), galintis nubausti, jei paliekamas laisvas iš toli, nors tame nėra stabilus. NBA nebuvęs lyderiu puolime, bet savo vaidmenį išpildydavęs. Vasarį jis atvyko į Jutos „Jazz“, tačiau neužsibuvo – patyrė kryžminių kelio raiščių traumą. Dėl to jo sugrįžimo į aikštę dar gali tekti palaukti, nors po traumos jau prabėgo 8 mėnesiai, o pasirašyti tokį žaidėją klubams būtų rizika.
Jadenas Ivey – 24 m., 191 cm, atakuojantis gynėjas
NBA: 18 min., 8,5 tšk., 2,5 atk. kam., 1,8 rez. perd.
Buvęs 5-asis naujokų biržos šaukimas, savo etapą Detroite pradėjęs įspūdingai ir jau debiutiniais metais tapęs 16,3 taško žaidėju. Du po to sekę sezonai buvo panašiai solidūs, o 2024–2025 m. jis iš toli atakavo 40 proc. taiklumu. Jį stabdyti ėmė kojos lūžis, vėliau – kelio trauma, tada sekė mainai su Čikagos „Bulls“ ir dar viena kito kelio trauma. Jo greitis ir prasiveržimai buvo gynėjo ginklas, bet kelio problemos neabejotinai tam nepadėjo. Paskutinė jo trauma patirta buvo kovą, tad jis turėtų gebėti greitai grįžti ant parketo, tačiau tai vėl taptų rizika komandoms. Bet yra ir kitas didelis niuansas. J.Ivey sau pliuso neužsidėjo, kuomet pasižymėjo kritika seksualinėms mažumoms ir katalikybei, komandoje protegavo evangelizmą, o galiausiai jo elgesiu rūbinėje nepatenkinta „Bulls“ krepšininką atleido.
Curtisas Jonesas – 25 m., 191 cm, atakuojantis gynėjas
NBA: 9 min., 2,9 tšk., 1,1 atk. kam., 1 rez. perd.
G lyga: 36 min., 20,8 tšk., 5,3 atk. kam., 5,9 rez. perd.
Prieš metus jis užsikabino NBA, kuomet pasirašė trumpalaikę 10 dienų sutartį su Denverio „Nuggets“. Jis žaidė ir Vasaros lygoje, ir G lygoje, bandė vėliau siekti vietos Klivlande, tačiau nesėkmingai. Geras metikas po driblingo, neblogas žaidimo kūrėjas ir gintis gebantis žaidėjas, bet jam trūksta elitinio pirmojo žingsnio, taip pat – mažesnės koncentracijos tik į puolimą.
Milesas Kelly – 23 m., 193 cm, atakuojantis gynėjas/įžaidėjas
NBA: 10 min., 3,1 tšk., 1,7 atk. kam.
G lyga: 32 min., 21 tšk., 4,8 atk. kam., 2,2 rez. perd.
Naujokų biržoje nešauktas amerikietis, jo karjera prasidėjo juo dvišalio kontrakto Dalase. Galiausiai jis pagrindinėje komandoje sužaidė 14 rungtynių, bet kito pasiūlymo likti NBA negavo, nors buvo sukirtęs rankomis su „Golden State Warriors“. Jis buvo įvardinamas kaip atletiškas, greitas gynėjas, pavojingas iš toli, gerai kovojantis dėl kamuolių savo pozicijoje, kuriam reikia sustiprėti fiziškai ir pagerinti metimą.
Taelonas Peteris – 24 m., 191 cm, atakuojantis gynėjas
NBA: 13 min., 4,5 tšk., 1,6 atk. kam., 1,1 rez. perd.
G lyga: 33 min., 14,9 tšk., 5,2 atk. kam., 3,8 rez. perd.
Indianoje prieš metus NBA karjerą pradėjęs gynėjas didelio vaidmens komandoje negavo, nors ir sužaidė 38 rungtynes. Po metų jis buvo atleistas, vasarą siekė vietos „Spurs“, bet viskas baigėsi po savaitės. Jis žinomas kaip geras metikas, universalus žaidėjas, gero dydžio ir kūno, galintis besigrumti su kelių pozicijų žaidėjais, tiesa, jam reikia didesnio nuoseklumo ir patikimesnės gynybos.
Blake‘as Wesley – 23 m., 193 cm, atakuojantis gynėjas/įžaidėjas
NBA: 12 min., 4,8 tšk., 1,3 atk. kam., 2 rez. perd.
25-asis „Spurs“ pasirinkimas 2022 metų naujokų biržoje. Trejus metus jis siekė įsitvirtinti San Antonijuje, bet galiausiai kėlėsi į Portlande ir kol kas solidesnio šanso NBA nesulaukė, viskas apsiribojo maždaug 12–14 min vidurkiais. Atletiškas, ilgų galūnių, tai galintis išnaudoti prieš kitus gynėjus, nuskaitant jų perdavimų linijas. Atakuoti jis gali, tačiau atakų užbaigimo įgūdžiai nėra elitiniai.
Bruce‘as Brownas – 30 m., 193 cm, gynėjas/puolėjas
NBA: 24 min., 7,9 tšk., 3,9 atk. kam., 2,1 rez. perd.
Patyręs NBA krepšininkas, turėjęs solidžių atkarpų ir buvęs čempionas su Denverio „Nuggets“. Jis universalus, gali žaisti per tris pozicijas ir reikalui esant valdyti kamuolį, bet labiau žinomas už savo gynybą. Tritaškius paskutiniame savo NBA sezone Denveryje jis metė sau solidžiu 38,5 proc. taiklumu. Krepšininkas žinomas ir tuo, kad geba prisitaikyti prie nepagrindinio vaidmens komandoje ir laiką išnaudoti produktyviai.
Kevinas Porteris – 26 m., 196 cm, gynėjas/puolėjas
NBA: 33 min., 17,4 tšk., 5,2 atk. kam., 7,4 rez. perd.
Septynerius solidžius metus NBA praleidęs krepšininkas. Pradėjęs karjerą Klivlande, kėlęsis į Hjustoną, Los Andželo „Clippers“ ir pastaruoju metu gynęs „Bucks“ garbę. Savo piko metu „Rockets“ jis pelnė net po 19,2 taško, atkovojo 5,3 kamuolio ir rinko 5,7 perdavimo (2022–2023 m.), praeitą sezoną Milvokyje skaičiai buvo ne ką prastesni – 17,4 taško, 5,2 atkovoto kamuolio, 7,4 perdavimo per 33 min. Jis geba žaisti individualiai, atakuoti sudėtingose situacijose, yra geras du prieš du situacijose, universalus, bet gerai jaučiasi tik tada, kai kamuolį turi pats, kartais per daug pasitiki savimi. Jo didžiausia silpnybė – drausmė ir charakteris. 2020 m. jis turėjo incidentą su teisėsauga dėl šaunamojo ginklo turėjimo avarijos metu, 2023 m. jis neteko vietos NBA ir atvyko į Salonikų PAOK po to, kai buvo areštuotas sumušęs merginą. K.Porteris baigia gydytis kelio traumą, nes prieš pusmetį jam atlikta operacija. Salonikuose jis jau dominavo ir panašu, kad yra nusiteikęs ir dabar pasidairyti į Europą.
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