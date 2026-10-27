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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Fevrier: apie žaidimą su Wembanyama, Francisco rekomendacijas ir naujus iššūkius „Lietkabelyje“

2026-10-27 11:11 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-27 11:11
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Ką tik padėjęs Panevėžio „Lietkabeliui“ startuoti Europos taurėje stebinančiu rezultatu 3/1, puolėjas Ivanas Fevrier priima tiek naują iššūkį, tiek didesnį vaidmenį. Prancūzas atvyko į Lietuvą ieškodamas progos įrodyti save Europos scenoje, o pirmieji rezultatai nuteikia optimistiškai – „Lietkabelis“ viršija lūkesčius.

(Euroleague.net)

Ką tik padėjęs Panevėžio „Lietkabeliui“ startuoti Europos taurėje stebinančiu rezultatu 3/1, puolėjas Ivanas Fevrier priima tiek naują iššūkį, tiek didesnį vaidmenį. Prancūzas atvyko į Lietuvą ieškodamas progos įrodyti save Europos scenoje, o pirmieji rezultatai nuteikia optimistiškai – „Lietkabelis“ viršija lūkesčius.

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Pokalbyje su Javieru Gancedo iš oficialios Europos taurės svetainės I.Fevrier aptarė stiprų komandos startą, pamokas, išmoktas dalijantis aikštele su būsimomis žvaigždėmis, tokiomis kaip Victoras Wembanyama, krepšiniu alsuojančios šalies svarbą ir tai, kodėl, nepaisant komandos sėkmės, „mes judame į priekį, bet dar turime daug ką patobulinti“.

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– „Lietkabelis“ startavo rezultatu 3/1. Kaip viskas taip greitai susidėliojo į savo vietas?

– Tai šiek tiek keista, nes kol kas chemija dar nėra iki galo nusistovėjusi... Esame tikrai jauna komanda ir dar turime daug ką tobulinti, todėl pergalės yra labai svarbios norint įgauti pasitikėjimo. Turime labai patyrusį naują žaidėją Ognjeną Jaramazą ir taip pat Gabrielių Maldūną, kuris čia rungtyniauja jau 5–6 metus, tad manau, kad mes judame į priekį, bet vis dar turime ką patobulinti.

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– Pakalbėkime apie pergalę prieš PAOK. Kas buvo tų rungtynių raktas?

– Visi stebėjosi šiuo pasirodymu, bet aš – ne, nes mes tikrai pasiruošėme rungtynėms geriausiu įmanomu būdu. Ir manau, kad jie mus šiek tiek nuvertino. Tačiau po rungtynių supratau, kad turėjau šansą žaisti prieš Cedi Osmaną ir Nicką Calathesą, ir mes juos įveikėme, todėl tai buvo nuostabu. Po mačo jausmasbuvo puikus.

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– N.Čanakas po rungtynių su „Balkan“ pasakė, kad „tai buvo blogiausios rungtynės, kokiose esu dalyvavęs“. Kiek sunku laimėti mačą, kuriame mažai kas klostosi gerai?

– Tai buvo prastos rungtynės. Padarėme daug klaidų, bet galiausiai svarbiausia yra laimėti. Kartais privalome žaisti tokias negražias rungtynes kaip ši. Tačiau, kaip jau sakiau, svarbiausia yra pergalė. O po to turime aptarti šias rungtynes, kad taisytume klaidas ir judėtumėme į priekį.

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– Kodėl nusprendėte pasirinkti „Lietkabelį“, o ne kitus variantus? Ar vėl žaisti Europos taurėje buvo viena iš priežasčių priimti šį pasiūlymą?

– Taip, tai buvo gera proga man parodyti save Europos taurėje. Laukiau šios galimybės, todėl ir nusprendžiau atvykti čia. Be to, turėjau gerą ryšį su mūsų treneriu.

– Tokiam energijos užtaisą turinčiam žaidėjui kaip jūs žaisti krepšinio šalyje, tokioje kaip Lietuva, tikrai yra pliusas. Daugelis jūsų tautiečių šį žingsnį yra žengę praeityje, kai kurie visai neseniai, pavyzdžiui, Sylvains Francisco, kuris su jumis žaidė „Metropolitans“ ekipoje.

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– Kalbėjausi su Sylvainu ir Axeliu Toupane‘u, nes jie abu yra mano draugai. Jie man papasakojo daug gero apie Lietuvos lygą, todėl dėl to jaučiuosi labiau užtikrintas. Man patinka čia žaisti, be to, rungtyniauju Europos taurėje, o tai man turėjo didelę reikšmę priimant sprendimą. Buvau girdėjęs gerų dalykų apie Lietuvos lygą, ir man čia kol kas sekasi puikiai. Tai labai atletiška lyga, ir tai man yra gera patirtis.

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– Jūsų ankstesnė patirtis Europos taurėje buvo „Nanterre“ klube, kuriame žaidė labai jaunas Victoras Wembanyama. Ką prisimenate iš to sezono ir jaunojo Wemby?

– Buvo aišku, kad jis taps dideliu žaidėju, franšizės lyderiu, nes kiekvieną dieną jis uždavinėjo klausimus apie tai, kaip turime pasiruošti žaisti dvejas rungtynes per savaitę ir panašius dalykus. Man asmeniškai viskas susiklostė ne taip gerai. Dėl riboto žaidimo laiko tai buvo labai nuviliantis sezonas, bet dabar suprantu, kodėl taip nutiko, ir tiesiog turiu žengti pirmyn.

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– „Lietkabelyje“ turite didelį vaidmenį. Ar to iš jūsų prašė treneris N.Čanakas?

– Jis tiesiog paprašė manęs būti savimi, ir tai nuostabu. Žinote, esu sunkusis krašto puolėjas, stengiantis žaisti dėl komandos draugų. Vis dar turiu patobulinti savo aikštės matymą ir kūrybą, bet jis man labai padeda. Kiekvieną savaitę jis dalijasi su manimi patarimais. Jei reikės atkovoti 10 kamuolių, kad padėčiau komandai, aš tai padarysiu. Jei reikės atlikti 10 rezultatyvių perdavimų, aš tai padarysiu. Darysiu viską, ką galiu dėl komandos.

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– Pabuvojote įvairiose vietose, žaidėte su puikiais krepšininkais. Būdamas 27-erių, ar jaučiate, kad geriausieji jūsų metai dar prieš akis?

– Taip, manau, kad taip. Žaidžiau šalia puikių žaidėjų, tokių kaip Borisas Diaw, Klemenas Prepeličius ir panašiai. Tai man labai padėjo tapti. Nežinau, ar galiu pasakyti, kad tikrai geru profesionalu, bet tiesiog tapti profesionalu. Borisas Diaw ir Florentas Pietrusas yra du geriausieji profesionalai, kokius esu matęs, ir man pasisekė su jais žaisti.

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– Grįžtant prie pirmojo klausimo, „Lietkabelis“ turi 3 pergales ir 1 pralaimėjimą bei dvejas namų rungtynes prieš akis. Kas šiuo sezonu metu komandai yra svarbiausia?

– Turime išlikti susikoncentruoti į save ir nežiūrėti į kitas komandas. Turime stengtis ištaisyti savo silpnąsias vietas. Ir rungtynės po rungtynių bandome tobulėti. Esame labai jauna komanda, todėl viskas vyksta diena po dienos. Jei pridėsime kažką naujo, tikrai būsim geresni. Kiekvienoje treniruotėje mes labai stengiamės tobulėti, dirbame ties savo trūkumais ir į kiekvienas rungtynes žiūrime kaip į labai svarbias. Bandome eiti rungtynės po rungtynių, diena po dienos.

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