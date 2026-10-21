Evansas prisidėjo prie „Lions“ pergalės Europos taurėje

E.Žibūda šįkart rungtynėms registruotas nebuvo.
Kauno „Žalgiriui“ priklausantis Keenanas Evansas aikštėje praleido 24 minutes, pelnė 12 taškų (1/6 dvit., 1/4 trit., 7/8 baud.), atkovojo 1 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, po sykį suklydo ir pažeidė taisykles bei surinko 8 naudingumo balus.
Kitas Kauno ekipai priklausantis amerikietis Maxwellas Lewisas per 3 minutes taškų nepelnė ir niekuo išsiskirti nesugebėjo.
Nugalėtojams Thomasas Kennedy įmetė 16 taškų (7/7 dvit.), pralaimėjusiems Javonte Smartas, Malcolmas Hillas ir Urošas Plavšičius (8 atk. kam.) surinko po 14.
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