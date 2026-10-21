Varnas pelnė 12 taškų, tačiau „Zelli“ nesustabdė „Hapoel“

Lietuvis per 26 minutes įmetė 12 taškų (3/4 dvit., 1/6 trit., 3/3 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 3 pražangas, po 3 kartus suklydo ir pažeidė taisykles bei surinko 9 naudingumo balus.
Nugalėtojams Kenny Loftonas pelnė 18 taškų (5 atk. kam.), Dušanas Miletičius surinko 18 (6/9 dvit.).
Rygos klubui Rolandas Šulčas įmetė 12 taškų (4/5 trit.), Janis Berzinis pridėjo 9 (2/6 trit.).
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