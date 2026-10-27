„Ford Mustang“ Vilniuje rėžėsi į „McDonald’s“ pavėsinę: suniokojo restorano staliukus

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Laimei, per avariją žmonės nenukentėjo.
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FOTOGALERIJA. Avarija Vilniuje
Vairuotoja neturi teisės vairuoti
„Ford Mustang“ suniokojo restorano staliukus.
Kaip paaiškėjo, vairuotoja neturi teisės vairuoti. Pirminiais duomenimis, ji su keleiviu susikeitė vietomis.
Incidentas tiriamas.
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