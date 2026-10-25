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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Į „Tautos bukiausią“ sugrįžo žiūrovų pamiltas dalyvis ir metė iššūkį vedėjams: pasakė tiesiai šviesiai, ką galvoja

2026-10-25 09:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 09:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ netrūksta ne tik įdomių užduočių, bet neretai nutinka ir netikėtų posūkių. Šį sekmadienį didžiausia staigmena žiūrovams ir patiems komandos nariams tapo netikėtai pasirodęs svečias – į projektą vėl įžengė visiems puikiai pažįstamas ir žiūrovų pamiltas plaukikas Danas Rapšys!

TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ netrūksta ne tik įdomių užduočių, bet neretai nutinka ir netikėtų posūkių. Šį sekmadienį didžiausia staigmena žiūrovams ir patiems komandos nariams tapo netikėtai pasirodęs svečias – į projektą vėl įžengė visiems puikiai pažįstamas ir žiūrovų pamiltas plaukikas Danas Rapšys!

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Kol vieni dalyviai raudonavo iš gėdos, dėl neatsakytų klausimų, kiti buvo džiugesnės nuotaikos. O Danas studijoje pasirodė su nauja energija ir iškart nusprendė patikrinti vedėjų budrumą – metė originalų iššūkį laidos vedėjams Mantui Katleriui ir Mantui Bartuševičiui.

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„Gerai jaučiuosi, užsivedęs. Važiuodamas sugalvojau jums mesti iššūkį. Užduotėlę, mini galvosūkį“, – visus suintrigavo jis.

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Praeitoje laidoje jis vilkėjo juodus drabužius, todėl dabar Danas teiravosi, su kokia lietuviška daina asocijuojasi jo juodas įvaizdis. Vedėjams kurį laiką teko pasukti galvas.

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„Aš toks bukas jaučiuosi“, – prisipažino M. Bartuševičius.

Oksana Pikul prisipažino, kad buvo labai linksma stebėti apsivertusius vaidmenis, pagaliau paprakaituoti teko ne tik mokiniams. O bene labiausiai Daną išvydusi apsidžiaugė Joana.

„Džiaugiuosi, kad jis pasitempęs, pasigrąžinęs. Jo šukuosenytė gražiausia, aprangytė, kvepiantis, aukštas, gražus. Visi raumenukai net per treningučius matosi. Kas nori matyti, viską mato“, – šypsojosi J. Bartaškienė.

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Kaip Danui sekėsi įsilieti į naujus išbandymus ir ar jam pavyko išvengti kitų dalyvių spąstų, pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA: 

„Tautos bukiausias“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19:30 val. per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.

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