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Dominykas Dirkstys pribloškė gerbėjus: tokio jo dar niekas nematė

2026-10-22 12:24 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-22 12:24
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Šiuo metu Balyje laiką leidžiantis kovotojas Dominykas Dirkstys ryžosi kardinaliems išvaizdos pokyčiams. Socialiniuose tinkluose pasirodžiusios nuotraukos atskleidė, kad lietuvis savo kūną papuošė naujomis tatuiruotėmis.

Dariaus Kibirkščio ir „instagram“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Šiuo metu Balyje laiką leidžiantis kovotojas Dominykas Dirkstys ryžosi kardinaliems išvaizdos pokyčiams. Socialiniuose tinkluose pasirodžiusios nuotraukos atskleidė, kad lietuvis savo kūną papuošė naujomis tatuiruotėmis.

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D. Dirkstys tatuiruotėmis domėjosi ir anksčiau, tačiau šįkart jis nusprendė dar labiau pakeisti savo išvaizdą. Naujuose kadruose matyti, kad piešiniais padengta didžioji dalis viršutinės kovotojo kūno dalies.

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Pokyčiai neliko nepastebėti jo sekėjų. Po „instagram“ paskyroje pasidalytomis nuotraukomis netruko pasirodyti įvairių reakcijų – vieni stebėjosi naujuoju D. Dirksčio įvaizdžiu, kiti svarstė, ar tatuiruočių nebus per daug. Kiti abejojo, ar visos tatuiruotės tikros, mat šiais laikais apgauti žmones yra labai lengva.

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Į diskusiją įsitraukė ir plaukikas Danas Rapšys. Jis po kovotojo įrašu paliko šmaikštų komentarą: „Adata nejautė skausmo ant tavęs darant tatuiruotes?“.

D. Dirkstys po pralaimėjimo Sergejui Maslobojevui pranešė baigiantis karjerą. Visgi, nemaža dalis sirgalių tiki, kad kai tik D. Dirkstys išsigydys traumą, tai vėl sugrįš į ringą.

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