Karosas prabilo apie nutrūkusią draugystę su „Rimkenzo“: „Ten jau buvo kritinis momentas, kai viskas baigėsi“

Balandžio 18 dieną vykusiame „UTMA 18“ turnyre V. Karosas per penkis raundus įrodė savo pranašumą prieš C. Lale ir apgynė muaythai čempiono titulą kovodamas su MMA pirštinėmis. Dabar kovotojų laukia naujas susitikimas pagal kikbokso taisykles.
Prieš artėjančią dvikovą V. Karosas davė atvirą interviu oficialiam UTMA „YouTube“ kanalui. Jame kovotojas papasakojo apie savo ryšį su Izraeliu, santykius su mergina ir nutrūkusią draugystę su Dovydu „Rimkenzo“ Rimkumi.
Papasakojo apie ryšį su Izraeliu
V. Karosas pripažino, kad dėl aplinkinių žmonių susidaro įspūdis, jog jis itin palaiko Izraelį. Kovotojas paaiškino, kad didelę jo aplinkos dalį sudaro izraeliečiai, su kai kuriais jų jis dirba, o jo mergina yra žydė. Vis dėlto politinių pažiūrų viešai aptarinėti jis nenorėjo.
„Žmonės dažnai sako, kad aš labai palaikau Izraelį. Turiu labai daug draugų izraeliečių. Turbūt daugiau nei pusė mano draugų yra izraeliečiai. Aš dirbu su kai kuriais izraeliečiais, mano mergina yra žydė, todėl normalu, kad tokioje aplinkoje žmonėms susidaro tam tikras įvaizdis. Iš politinės pusės aš to nesu komentavęs ir apskritai apie politiką kalbėti čia nenorėčiau, nes turiu savo įsitikinimus“, – sakė V. Karosas.
Kovotojas taip pat patikino, kad judaizmu domisi, tačiau savo religijos nėra pakeitęs.
V. Karosas atskleidė, kad jo mergina galbūt norėtų ateityje gyventi Izraelyje, tačiau pats tokios galimybės nesvarsto. Pasak lietuvio, nors ši šalis jam patinka, pragyvenimas joje būtų pernelyg brangus.
„Mergina turbūt norėtų, kad išsikraustytume gyventi į Izraelį, bet pats to nenorėčiau, nes mano piniginė ten stipriai kentėtų. Ten žiauriai brangu. Šalis nuostabi, šilta, smagu, bet minčių kraustytis nėra. Labai myliu Lietuvą, Kauną, norėčiau ten kažkada grįžti gyventi. Į Vilnių persikėliau dėl merginos“, – pasakojo kovotojas.
Atskleidė, kodėl nutrūko draugystė su D. Rimkumi
Kita didelė interviu dalis buvo skirta V. Karoso santykiams su D. Rimkumi. Anksčiau jiedu buvo artimi bičiuliai, kartu keliaudavo, o D. Rimkus V. Karosui tapo vienu iš įkvėpimo šaltinių atsisakyti alkoholio ir rimtai pasinerti į kikboksą. Vis dėlto laikui bėgant jų keliai išsiskyrė. V. Karoso teigimu, santykiams įtakos turėjo nauji žmonės jų aplinkoje, o galutinis lūžis įvyko tuomet, kai jis susirado merginą.
„Buvom labai artimi draugai. Jei aš vykdavau į Tailandą, jis važiuodavo kartu. Jei jam kažkur reikėdavo, aš irgi iš paskos vykdavau. Tiesiog susidėjo daug niuansų. Daug naujų žmonių įsitraukė į mūsų gyvenimus ir mus vis atskirdavo.
Galutinis lūžis įvyko tada, kai susiradau merginą. Dovydas, man atrodo, tuo metu nelabai priėmė tai, kad man atsirado svarbesnis žmogus gyvenime už jį. Man bent jau toks įspūdis susidarė iš jo veiksmų. Buvo ir tam tikrų jo nesutarimų su mano mergina“, – pasakojo V. Karosas.
Kovotojas prisiminė ir spaudos konferenciją, per kurią D. Rimkus pasisakė apie Sergejaus Maslobojevo vaikus. V. Karosas teigė tuomet aiškiai išsakęs nepritarimą tokiems pasisakymams, tačiau, jo manymu, bičiulis dėl to įsižeidė.
„Visą gyvenimą, kai jis padarydavo kokią nesąmonę, aš jam taip ir pasakydavau. Po to, kai aš pralaimėjau vieną kovą, Rimkus šokinėjo ir džiūgavo iš laimės, kad pralaimėjau. Paskui įkėlė tą įrašą ir parašė, kad taip būna, kai išduodi draugelį dėl mergos ar panašiai. Ten jau buvo kritinis momentas, kai viskas baigėsi“, – atskleidė V. Karosas.
Nepaisant nutrūkusios draugystės, jis tvirtino nejaučiantis neapykantos buvusiam bičiuliui.
V. Karosas mano esantis geresnis kovotojas už D. Rimkų
Interviu metu V. Karosas buvo paklaustas ir apie galimą kovą su D. Rimkumi. V. Karosas neslėpė manantis, kad šiuo metu yra geresnis kovotojas, nors pripažino, kad anksčiau D. Rimkus buvo pasiekęs itin aukštą lygį.
„Taip, jaučiuosi geresnis kovotojas nei Rimkenzo. Jis tikrai buvo geresnis tam tikru momentu už mane. Jis nerealiai kovojo, kai buvo 71 kg kategorijoje. Dabar jis man jau įveikiamas. Nesakau, kad dabar jis labai prastas kovotojas, bet manau, kad šiuo metu esu geresnis už jį“, – teigė V. Karosas.
Paklaustas, ar yra pasiekęs daugiau už D. Rimkų, kovotojas konkretaus atsakymo nepateikė ir paliko tai spręsti žiūrovams. Jis taip pat pabrėžė, kad vertinant kovinio sporto populiarumo augimą Lietuvoje nederėtų pamiršti D. Rimkaus indėlio.
Tiesioginės akistatos su buvusiu bičiuliu V. Karosas teigė nepageidaujantis, tačiau pripažino, kad tokia kova sulauktų didelio susidomėjimo.
„Šiaip kautis su Rimkumi nenorėčiau, bet žinau, kad žmonės norėtų tai pamatyti ir kad ažiotažo tikrai netrūktų. Dar ir mūsų svorio kategorijos dabar skirtingos. Aišku, esu atviras visoms galimybėms, turiu kontraktą ir ką man duos, tą duos“, – kalbėjo V. Karosas.
Kol kas pagrindinis jo dėmesys krypsta į šeštadienio „UTMA 20“ turnyrą, kuriame laukia revanšinė akistata su C. Lale.
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