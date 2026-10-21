Jose Mourinho kritika lėmė teisėjo pakeitimą „El Clasico“ rungtynėse

Apie pasikeitusius planus pranešė žurnalistas Roberto Gomezas, kalbėjęs „Radio MARCA“ laidoje „La Tribu“. Jo teigimu, Ispanijos teisėjų komitetas persvarstė savo pasirinkimą po J. Mourinho viešai išsakytos kritikos dėl informacijos apie galimą teisėjo paskyrimą nutekėjimo dar gerokai prieš rungtynes.
Madrido „Real“ treneris anksčiau stebėjosi, kodėl teisėjo pavardė tapo žinoma likus maždaug dešimčiai dienų iki susitikimo. J. Mourinho taip pat kritikavo teisėjų komiteto sprendimus po rugsėjį vykusių Madrido derbio rungtynių su „Atletico“, kurias jo vadovaujama komanda pralaimėjo 1:2.
Pasak R. Gomezo, teisėjų komitetas nenori suteikti portugalui papildomų argumentų tolesnei kritikai. Žurnalistas teigė, kad A. Hernandezas Hernandezas iš pradžių buvo pagrindinis kandidatas, tačiau po kilusio triukšmo buvo nuspręsta ieškoti kito varianto.
Tarp galimų kandidatų minimi Jose Maria Sanchezas Martinezas ir kiti patyrę Ispanijos teisėjai, tačiau galutinis pasirinkimas šiuo metu nėra oficialiai patvirtintas. Svarbu pabrėžti, kad A. Hernandezo Hernandezo paskyrimas iš pradžių taip pat nebuvo oficialiai paskelbtas, todėl kalbama apie pirminio plano pakeitimą, o ne jau patvirtinto sprendimo atšaukimą.
„Barcelona“ ir Madrido „Real“ susitiks spalio 25 dieną.
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