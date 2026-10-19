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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

„Barcelona“ prezidentas atskleidė, kad vasarą siekė įsigyti „Inter“ puolėją Lautaro Martinezą

2026-10-19 21:28 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-19 21:28
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„Barcelona“ prezidentas Joanas Laporta atskleidė, kad praėjusią vasarą norėjo į komandą pasikviesti Milano „Inter“ puolėją Lautaro Martinezą, tačiau Italijos klubo vadovas Giuseppe Marotta iš karto atmetė tokią galimybę.

Lautaro Martinezas | EPA nuotr.

„Barcelona“ prezidentas Joanas Laporta atskleidė, kad praėjusią vasarą norėjo į komandą pasikviesti Milano „Inter“ puolėją Lautaro Martinezą, tačiau Italijos klubo vadovas Giuseppe Marotta iš karto atmetė tokią galimybę.

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Pasak J. Laportos, jis pats paskambino „Inter“ prezidentui, tačiau pokalbis baigėsi dar nespėjus išdėstyti visų minčių.

„Vieną dieną paskambinau Marottai. Kalbėjomės tik mudu, be jokių tarpininkų. Pasakiau, kad labai norėčiau turėti Lautaro savo komandoje ir kad itin vertinu šį futbolininką. Tačiau jis net neleido man baigti kalbėti. Aiškiai pasakė, kad žaidėjas neparduodamas“, – pasakojo J. Laporta.

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„Barcelona“ prezidentas teigė, kad po tokio atsakymo nusprendė nebetęsti pokalbių. Jis pabrėžė gerbiantis G. Marottą ir turintis su juo abipusiu pasitikėjimu paremtus santykius, todėl nenorėjo spausti Italijos klubo dėl puolėjo išvykimo.

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L. Martinezas buvo vienas iš „Barcelona“ svarstytų variantų stiprinant puolimo grandį. Katalonų klubas ieškojo aukšto lygio puolėjo, o susidomėjimas argentiniečiu sustiprėjo nepavykus įgyvendinti kitų prioritetinių planų. Vis dėlto „Inter“ aiškiai parodė, kad nenori atsisveikinti su savo kapitonu.

Galiausiai susitarimas nebuvo pasiektas, o „Barcelona“ turėjo ieškoti kitų sprendimų

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