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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Volkanovskis atskleidė karjeros planus po „UFC 333“

2026-10-19 21:34 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-19 21:34
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Alexanderis Volkanovskis šeštadienį „UFC 333“ turnyro pagrindinėje kovoje gins puslengvio svorio kategorijos čempiono diržą prieš Movsarą Jevlojevą, tačiau atmeta kalbas apie greitą karjeros pabaigą ir atskleidė norintis ateityje surengti atsisveikinimo superkovą su Justinu Gaethje.

Alexanderis Volkanovski | Scanpix nuotr.

Alexanderis Volkanovskis šeštadienį „UFC 333“ turnyro pagrindinėje kovoje gins puslengvio svorio kategorijos čempiono diržą prieš Movsarą Jevlojevą, tačiau atmeta kalbas apie greitą karjeros pabaigą ir atskleidė norintis ateityje surengti atsisveikinimo superkovą su Justinu Gaethje.

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Australui atsibodo nuolatiniai klausimai apie pasitraukimą iš sporto. Po iš eilės patirtų skaudžių pralaimėjimų nokautais prieš Islamą Machačevą ir Ilią Topurią, A. Volkanovskis atsitiesė įspūdingu stiliumi – antrą kartą iškovojo diviziono čempiono titulą ir jau spėjo jį apginti. Nors aistruoliai ragina čempioną pasitraukti esant viršūnėje, atletas turi visiškai kitokių planų.

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Tituluotas kovotojas pabrėžė, kad trauktis iš narvo artimiausiu metu tikrai neketina.

„Esu labai savikritiškas ir sąmoningas žmogus. Noriai diskutuoju šiomis temomis, bet nenustebkite, jei čia liksiu dar trims kovoms. Planų pasitraukti artimiausiu metu nėra“, – nukirto A. Volkanovskis.

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Nors australas pripažįsta, kad dar dešimties kovų jo karjeroje nebebus, jis neatmeta galimybės ateityje surengti bendrą atsisveikinimo pasirodymą su lengvo svorio kategorijos (iki 70 kg / 155 svarų) čempionu J. Gaethje. Pastarasis taip pat vis garsiau svarsto apie karjeros pabaigą, o abu šie veteranai kartu sudėjus profesionalų narve jau yra atlaikę net 65 kovas.

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A. Volkanovskis atkreipė dėmesį, kad kalbos apie atsisveikinimą nereiškia, jog tai privalo įvykti nedelsiant.

„Užsiminiau, kad tai galėtų būti atsisveikinimo kova, ir daugelis žmonių reaguoja taip, lyg kitas pasirodymas privalėtų tapti paskutiniu, – paaiškino A. Volkanovskis. – Taip nėra. Tačiau tuo pačiu metu, jei man tai pasiūlytų, išeičiau į narvą, padaryčiau savo darbą ir pasiekčiau pergalę.“

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Vertindamas potencialią akistatą su J. Gaethje, čempionas pasiūlė scenarijų, kuris leistų abiem kovotojams oriai baigti karjeras nestabdant savo divizionų.

„Žinau, kad J. Gaethje kol kas tiksliai nežino, ko nori, – tęsė A. Volkanovskis. – Jei jis nuspręs kautis dar kartą, galėtume tai padaryti kartu. Žengtume į narvą, surengtume superkovą, o po jos tiesiog atlaisvintume diržus ir kartu pasitrauktume. Divizionai išsispręstų savaime, kol mes turėtume savo pasakišką superkovos pabaigą ir ramiai pasitrauktume.“

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Australas pabrėžė, kad ši superkova neprivalo būti titulinė, o diržų atlaisvinimas leistų išvengti kitų puslengvio svorio kategorijos pretendentų stabdymo.

„Manau, tai būtų puiki, dar niekada nematyta istorija, ir taip elgdamasis nestabdai svorio kategorijų, – svarstė kovotojas. – Visada sakiau, kad nenoriu to daryti. Tai, jog vis dar esu čempionas, tam tikra prasme stabdo divizioną, nes rikiuojasi daugybė kovotojų, laukiančių savo eilės. Jei pasitrauksiu, jie galės surengti daugybę kovų dėl laisvo diržo. Todėl manau, kad UFC tokiam planui neprieštarautų.“

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Kol kas artimiausias čempiono laukiantis barjeras – diržo gynyba Abu Dabyje prieš 32-ejų nepralaimėjusį M. Jevlojevą (20-0). Nors A. Volkanovskis pasižymi elitine gynyba nuo parvertimų į parterį, pretendentas netikėtai pakeitė savo požiūrį ir pareiškė, kad sieks ne greito nokauto, o visiško dominavimo per visus penkis raundus.

„Anksčiau ieškojau progų užbaigti kovą anksčiau laiko, bet girdėdamas tokias kalbas to nebepageidauju, – teigė M. Jevlojevas. – Noriu įrodyti, kad jis nėra ypatingas. Galiu jį įveikti per visus penkis raundus. Jis pasitiki savimi, bet aš savimi pasitikiu lygiai taip pat.“

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