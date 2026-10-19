Mbappe pelnė dublį, o „Real“ užtikrintai nugalėjo „Sevilla“

Arda Guleras sužaidus pusvalandį nuostabiu smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir išvedė „Real“ į priekį 1:0.
Iš varžovų gynybos išsilaisvinęs Kylianas Mbappe nukreipė kamuolį į vartus ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
K. Mbappe sužaidus valandą sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
Manuelis Bueno pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir sušvelnino rezultatą 1:3, tačiau Yano Diomande tikslus smūgis greitai atstatė skirtumą 4:1.
„Real“ sugeneravo 1,45 tikėtino įvarčio (xG), kai kamuolys buvo žaidime prieš „Sevilla“, įskaitant penkis smūgius į vartų plotą.
Y. Diomande tapo pirmuoju futbolininku iki 20 metų (19 metų ir 338 dienos), pelniusiu įvartį ir atlikusiu rezultatyvų perdavimą tose pačiose „La Liga“ rungtynėse atstovaudamas „Real“ 21-ajame amžiuje bei pagerino Jude‘ui Bellinghamui priklausiusį rekordą (20 metų ir 51 diena)
„Real“ po 9 sužaistų rungtynių turi surinkęs 21 tašką ir rikiuojasi trečioje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Sevilla“ su 14 taškų žengia šešta.
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