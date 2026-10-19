Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Mbappe pelnė dublį, o „Real“ užtikrintai nugalėjo „Sevilla“

2026-10-19 00:03 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-19 00:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Madrido „Real“ klubas Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėse namuose 4:1sutriuškino „Sevilla“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | EPA nuotr.

Madrido „Real“ klubas Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėse namuose 4:1sutriuškino „Sevilla“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Arda Guleras sužaidus pusvalandį nuostabiu smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir išvedė „Real“ į priekį 1:0.

Iš varžovų gynybos išsilaisvinęs Kylianas Mbappe nukreipė kamuolį į vartus ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

K. Mbappe sužaidus valandą sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

REKLAMA
REKLAMA

Manuelis Bueno pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir sušvelnino rezultatą 1:3, tačiau Yano Diomande tikslus smūgis greitai atstatė skirtumą 4:1.

REKLAMA

„Real“ sugeneravo 1,45 tikėtino įvarčio (xG), kai kamuolys buvo žaidime prieš „Sevilla“, įskaitant penkis smūgius į vartų plotą. 

Y. Diomande tapo pirmuoju futbolininku iki 20 metų (19 metų ir 338 dienos), pelniusiu įvartį ir atlikusiu rezultatyvų perdavimą tose pačiose „La Liga“ rungtynėse atstovaudamas „Real“ 21-ajame amžiuje bei pagerino Jude‘ui Bellinghamui priklausiusį rekordą (20 metų ir 51 diena)

„Real“ po 9 sužaistų rungtynių turi surinkęs 21 tašką ir rikiuojasi trečioje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Sevilla“ su 14 taškų žengia šešta.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų