Sunkią pergalę iškovojęs Arteta prakalbo apie varžovų „Kalėdų eglutės“ gynybą: „Supratome, kad turime keisti planą“

Šis laimėjimas leido „Premier“ lygos čempionų titulą ginančiam klubui priartėti prie turnyrinės lentelės lyderio „Manchester City“ – dabar komandas skiria trys taškai. Nors svečiai ilgai kontroliavo kamuolį, jiems sunkiai sekėsi pralaužti giliai besiginančių šeimininkų gretas.
Po dvikovos „Arsenal“ strategas Mikelis Arteta teigė, kad komanda per 11 oficialių sezono rungtynių iškovojo 10 pergalių ir taip mokosi laimėti skirtingomis aplinkybėmis. Treneris pabrėžė, jog oponentai išstatė tikrą „Kalėdų eglutės“ gynybą ir nepaliko laisvų erdvių, todėl reikėjo žaisti itin drausmingai ir baudos aikštelėje kelti sumaištį.
„Sukūrėme porą didelių progų, bet net nepataikėme į vartų plotą, o tai ir yra esminis skirtumas, – kalbėjo M. Arteta. – Rungtynėms tęsiantis supratome, kad turime keisti planą, nes pradėjo augti nusivylimas.“
Specialistas taip pat išskyrė, kad pergalę teko sunkiai išsikovoti.
„Turėjome kovoti dėl pergalės iki paskutinės sekundės. Varžovai yra gerai treniruojami, juos sunku pralaužti, todėl teko rizikuoti“, – pabrėžė M. Arteta.
Vienas pagrindinių mačo lūžių įvyko per pertrauką, kai vietoje Eberechi Eze aikštėje pasirodė N. Madueke. Kairiajame krašte susitikimą pradėjęs E. Eze per 45 minutes neatliko nė vieno smūgio ir sėkmingo klaidinančio judesio. Sprendimą atlikti keitimą nulėmė oponentų gynyba, kuri neleido rasti laisvų plotų.
„Jie gynėsi taip, kad kraštuose susikurdavo situacijas du prieš du, o tai privertė Danielį Munozą žaisti neįprastai ir priešininkai jautėsi patogiai, – aiškino Londono ekipos treneris. – Būtent todėl turime skirtingų savybių žaidėjus ir galime prisitaikyti.“
Pasirodęs aikštėje 24-erių N. Madueke, neseniai nepatekęs į Thomaso Tuchelio vadovaujamą Anglijos rinktinę, tapo mačo herojumi. Futbolininkas džiaugėsi iškovotais taškais sunkioje išvykoje, kurioje dominavo tiesioginis žaidimas ir dvikovos ore.
„Turėjome atiduoti visas jėgas, nes čia žaisti sunku. Ačiū Dievui, sugebėjome laimėti ir judame toliau“, – teigė įvarčio autorius.
M. Arteta įvertino N. Maduekės įtaką rūbinėje, prisiminęs vieną interviu, kuriame keli žaidėjai nurodė, jog ištikus bėdai skambintų būtent šiam krašto puolėjui.
„Po rinktinių pertraukos jis rodo kitą lygį, sportinį pyktį ir ryžtą savo veiksmuose, – džiaugėsi Londono ekipos vairininkas. – Jis tampa lemiamu žaidėju, o to iš jo ir tikimės.“
Oliverio Glasnerio treniruojamam „Nottingham Forest“ klubui tai buvo jau trečiasis pralaimėjimas iš eilės lygoje ir trečioji nesėkmė namuose rezultatu 0:1 šį sezoną. Per septynerius turus ekipa atsidūrė iškritimo zonoje, o visuose turnyruose savo aikštėje įvarčio nepelno jau penkeriose rungtynėse paeiliui, nors šįkart pabaigoje iššvaistė dvi puikias progas.
Šeimininkų strategas po finalinio švilpuko teigė, kad toks rezultatas atrodo žiaurus.
„Gynyboje daugumoje epizodų žaidėme aukščiausiu lygiu. Kai leidi jiems atlikti tik vieną smūgį į vartų plotą, ir tas pats krenta po rikošeto, o tu pralaimi – jausmas dar sunkesnis, – pabrėžė O. Glasneris. – Kiekvienose rungtynėse turime savo momentų, bet jais nepasinaudojame, ypač po pertraukos.“
Vis dėlto treneris išliko optimistiškas dėl komandos ateities.
„Neabejoju tuo, ką darome. Esu tikras, kad pasieksime tai, ko norime“, – pridūrė O. Glasneris.
Pergalių seriją tęsiantys svečiai laimėjo trečią kartą iš eilės po rugsėjį patirto sutriuškinimo 0:3 prieš „Brighton“. Neseniai Europoje įveikę Lilio futbolininkus, londoniečiai dabar ruošiasi UEFA Čempionų lygos akistatai su Miuncheno „Bayern“.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.