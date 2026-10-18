„Arsenal“ išvargo pergalę prieš „Nottingham Forest“

Noni Madueke rungtynių pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
„Nottingham Forest“ šiame susitikime iš viso atliko 14 smūgių, tuo tarpu „Arsenal“ futbolininkai – vos 9.
„Arsenal“ po 7 sužaistų rungtynių turi surinkęs 18 taškų ir rikiuojasi antroje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Nottingham Forest“ su 5 taškais žengia aštuonioliktas.
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