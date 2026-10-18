Iš ligoninės gerbėjus raminęs „Chelsea“ vartų sargas Martinezas: „Svarbiausia, kad laimėjome ir išlaikėme sausus vartus“

Incidentas įvyko antrojoje rungtynių pusėje, kai „Everton“ gynėjas Jarradas Branthwaite'as bandė pasiekti skersuotą kamuolį ir ore susidūrė su E. Martinezu. Po šio smūgio abu žaidėjai liko gulėti ant vejos.
„Chelsea“ futbolininkai iškart ėmė prašyti medikų pagalbos, o Levi Colwillas buvo pastebėtas susiėmęs rankomis už galvos. Po maždaug devynias minutes trukusios pauzės E. Martinezas paliko aikštę ant neštuvų. Visgi vartininkas buvo sąmoningas ir laikė rankas prie galvos.
Vyriausiasis „Chelsea“ treneris Xabi Alonso patvirtino, kad vartininkas stadioną paliko sąmoningas.
„Tai buvo smegenų sukrėtimas, bet daugiau nieko nežinau, – po rungtynių kalbėjo X. Alonso. – Mačiau tik vieną incidento pakartojimą, tad turime palaukti.“
Strategas išsamiau paaiškino tolesnius medikų žingsnius po vartininko traumos.
„Žinome, kad jis išvyko iš stadiono būdamas sąmoningas ir dabar yra ligoninėje, kur jam atliekami prevenciniai tyrimai, – sakė X. Alonso. – Tikimės, kad tai nebus labai rimta, bet šiuo metu tiesiog turime laukti.“
Pasak Argentinos žurnalisto Gastono Edulo, prieš išvykdamas į ligoninę E. Martinezas sėkmingai praėjo pirminius galvos, nugaros ir kaklo tyrimus. Sekmadienio rytą vartininkas asmeninėje „Instagram“ paskyroje pasidalijo asmenuke iš ligoninės palatos po sėkmingai atliktos žandikaulio operacijos.
„Ačiū visiems už žinutes, operacija praėjo gerai, – rašė E. Martinezas. – Svarbiausia, kad laimėjome ir išlaikėme sausus vartus. Po kelių savaičių grįšime.“
74-ąją minutę E. Martinezą aikštėje pakeitė Mike'as Pendersas, kuriam tai buvo debiutas Anglijos „Premier“ lygoje. 2024 metais už 17 mln. svarų (apie 20 mln. eurų) iš „Genk“ klubo atvykęs Belgijos rinktinės narys padėjo įtvirtinti pergalę rungtynėse, kuriose incidento metu „Chelsea“ pirmavo 1:0. Prie laimėjimo dviem įvarčiais prisidėjo Pedro Neto. Ši pergalė leido „Chelsea“ pakilti į 4-ąją vietą turnyrinėje lentelėje, o M. Pendersas greičiausiai užims pagrindinio vartininko poziciją artimiausiuose susitikimuose.
Daugeliui Londono klubo sirgalių E. Martinezo situacija priminė 2006 metų spalį patirtą tuometinio vartininko Petro Čecho traumą. Tuomet rungtynėse su „Reading“ po susidūrimo su Stephenu Huntu čekui lūžo kaukolė, dėl ko jis likusią karjeros dalį privalėjo žaisti su regbio šalmu.
Nepaisant E. Martinezo netekties, „Chelsea“ laukia įtemptas tvarkaraštis. Spalio 24-ąją „Premier“ lygos rungtynėse Londono ekipa priims Londono „Tottenham“ futbolininkus, spalio 28-ąją Anglijos lygos taurėje („Carabao Cup“) išvykoje susikaus su Liverpulio „Liverpool“, o spalio 31-ąją „Stamford Bridge“ stadione lauks dvikova su „Manchester United“.
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