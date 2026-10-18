Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Iš ligoninės gerbėjus raminęs „Chelsea“ vartų sargas Martinezas: „Svarbiausia, kad laimėjome ir išlaikėme sausus vartus“

2026-10-18 11:24 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-18 11:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

34-erių Londono „Chelsea“ vartininkas Emiliano Martinezas išgyveno šiurpią traumą, tačiau socialiniuose tinkluose suskubo raminti komandos aistruolius. Šeštadienį „Hill Dickinson“ stadione 2:0 pergale prieš Liverpulio „Everton“ pasibaigusiose rungtynėse argentinietis patyrė galvos ir žandikaulio sužalojimus.

Emiliano Martinezas | Scanpix nuotr.

34-erių Londono „Chelsea“ vartininkas Emiliano Martinezas išgyveno šiurpią traumą, tačiau socialiniuose tinkluose suskubo raminti komandos aistruolius. Šeštadienį „Hill Dickinson“ stadione 2:0 pergale prieš Liverpulio „Everton“ pasibaigusiose rungtynėse argentinietis patyrė galvos ir žandikaulio sužalojimus.

REKLAMA
0

Incidentas įvyko antrojoje rungtynių pusėje, kai „Everton“ gynėjas Jarradas Branthwaite'as bandė pasiekti skersuotą kamuolį ir ore susidūrė su E. Martinezu. Po šio smūgio abu žaidėjai liko gulėti ant vejos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Chelsea“ futbolininkai iškart ėmė prašyti medikų pagalbos, o Levi Colwillas buvo pastebėtas susiėmęs rankomis už galvos. Po maždaug devynias minutes trukusios pauzės E. Martinezas paliko aikštę ant neštuvų. Visgi vartininkas buvo sąmoningas ir laikė rankas prie galvos.

REKLAMA
REKLAMA

Vyriausiasis „Chelsea“ treneris Xabi Alonso patvirtino, kad vartininkas stadioną paliko sąmoningas.

REKLAMA

„Tai buvo smegenų sukrėtimas, bet daugiau nieko nežinau, – po rungtynių kalbėjo X. Alonso. – Mačiau tik vieną incidento pakartojimą, tad turime palaukti.“

Strategas išsamiau paaiškino tolesnius medikų žingsnius po vartininko traumos.

„Žinome, kad jis išvyko iš stadiono būdamas sąmoningas ir dabar yra ligoninėje, kur jam atliekami prevenciniai tyrimai, – sakė X. Alonso. – Tikimės, kad tai nebus labai rimta, bet šiuo metu tiesiog turime laukti.“

REKLAMA
REKLAMA

Pasak Argentinos žurnalisto Gastono Edulo, prieš išvykdamas į ligoninę E. Martinezas sėkmingai praėjo pirminius galvos, nugaros ir kaklo tyrimus. Sekmadienio rytą vartininkas asmeninėje „Instagram“ paskyroje pasidalijo asmenuke iš ligoninės palatos po sėkmingai atliktos žandikaulio operacijos.

„Ačiū visiems už žinutes, operacija praėjo gerai, – rašė E. Martinezas. – Svarbiausia, kad laimėjome ir išlaikėme sausus vartus. Po kelių savaičių grįšime.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

74-ąją minutę E. Martinezą aikštėje pakeitė Mike'as Pendersas, kuriam tai buvo debiutas Anglijos „Premier“ lygoje. 2024 metais už 17 mln. svarų (apie 20 mln. eurų) iš „Genk“ klubo atvykęs Belgijos rinktinės narys padėjo įtvirtinti pergalę rungtynėse, kuriose incidento metu „Chelsea“ pirmavo 1:0. Prie laimėjimo dviem įvarčiais prisidėjo Pedro Neto. Ši pergalė leido „Chelsea“ pakilti į 4-ąją vietą turnyrinėje lentelėje, o M. Pendersas greičiausiai užims pagrindinio vartininko poziciją artimiausiuose susitikimuose.

REKLAMA

Daugeliui Londono klubo sirgalių E. Martinezo situacija priminė 2006 metų spalį patirtą tuometinio vartininko Petro Čecho traumą. Tuomet rungtynėse su „Reading“ po susidūrimo su Stephenu Huntu čekui lūžo kaukolė, dėl ko jis likusią karjeros dalį privalėjo žaisti su regbio šalmu.

Nepaisant E. Martinezo netekties, „Chelsea“ laukia įtemptas tvarkaraštis. Spalio 24-ąją „Premier“ lygos rungtynėse Londono ekipa priims Londono „Tottenham“ futbolininkus, spalio 28-ąją Anglijos lygos taurėje („Carabao Cup“) išvykoje susikaus su Liverpulio „Liverpool“, o spalio 31-ąją „Stamford Bridge“ stadione lauks dvikova su „Manchester United“.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų