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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Nesėkminga Roko Pukšto karjeros Anglijoje pradžia – lietuvių kilmės futbolininką sustabdė trauma

2026-10-17 20:47 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-17 20:47
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Lietuvių kilmės JAV futbolininkui Rokui Pukštui kol kas sunkiai sekasi įsitvirtinti Anglijoje. Vasaros pabaigoje prie „Middlesbrough“ klubo prisijungęs 22-ejų saugas patyrė šlaunies užpakalinės dalies raumens traumą, dėl kurios negalės rungtyniauti iki spalio pabaigos.

Rokas Pukštas | Klubo nuotr.

Lietuvių kilmės JAV futbolininkui Rokui Pukštui kol kas sunkiai sekasi įsitvirtinti Anglijoje. Vasaros pabaigoje prie „Middlesbrough“ klubo prisijungęs 22-ejų saugas patyrė šlaunies užpakalinės dalies raumens traumą, dėl kurios negalės rungtyniauti iki spalio pabaigos.

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Už maždaug 4,3 mln. svarų sterlingų iš Splito „Hajduk“ į Angliją persikėlęs R. Pukštas naujojoje komandoje kol kas sulaukė nedaug progų pasireikšti. Nuo atvykimo saugas aikštėje pasirodė tik kelis kartus po keitimo, o dabar jo galimybes įsitvirtinti komandoje dar labiau apsunkino trauma.

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Priminsime, kad prieš persikeldamas į Angliją R. Pukštas nuo 2022 metų rungtyniavo pagrindinėje Splito „Hajduk“ komandoje ir ilgainiui tapo svarbiu jos žaidėju. Sėkmingas pasirodymas Kroatijoje jam atvėrė duris į Anglijos futbolą, tačiau pirmieji mėnesiai naujojoje komandoje kol kas klostosi gerokai sunkiau, nei tikėtasi.

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