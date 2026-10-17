Nesėkminga Roko Pukšto karjeros Anglijoje pradžia – lietuvių kilmės futbolininką sustabdė trauma

Už maždaug 4,3 mln. svarų sterlingų iš Splito „Hajduk“ į Angliją persikėlęs R. Pukštas naujojoje komandoje kol kas sulaukė nedaug progų pasireikšti. Nuo atvykimo saugas aikštėje pasirodė tik kelis kartus po keitimo, o dabar jo galimybes įsitvirtinti komandoje dar labiau apsunkino trauma.
Futbolininkas traumą patyrė rinktinių pertraukos metu viešėdamas Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Priminsime, kad prieš persikeldamas į Angliją R. Pukštas nuo 2022 metų rungtyniavo pagrindinėje Splito „Hajduk“ komandoje ir ilgainiui tapo svarbiu jos žaidėju. Sėkmingas pasirodymas Kroatijoje jam atvėrė duris į Anglijos futbolą, tačiau pirmieji mėnesiai naujojoje komandoje kol kas klostosi gerokai sunkiau, nei tikėtasi.
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