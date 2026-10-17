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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Panevėžys“ paskutinės atakos metu patiesė „Bangą“

2026-10-17 18:49 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-17 18:49
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Po rinktinių lango sėkmingai į TOPLYGOS kovas sugrįžo „Panevėžys“. 33-iojo turo dvikovoje panevėžiečiai 2:1 palaužė Gargždų „Bangą“.

Toni Korkeakunnas | fk-panevezys.lt nuotr.

Po rinktinių lango sėkmingai į TOPLYGOS kovas sugrįžo „Panevėžys“. 33-iojo turo dvikovoje panevėžiečiai 2:1 palaužė Gargždų „Bangą“.

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Pirmoje dvikovos pusėje komandos demonstravo daug techninio broko. Parfait Bizozos spirtą kamuolį sugavo Volodymyras Krynskis, kitoje aikštės pusėje Vytautas Černiauskas tvarkėsi su smūgiais iš tolimos distancijos.

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44-ąją minutę „Banga“ pirmą kartą šiame sezone nuginklavo „Panevėžio“ vartininką. Po tolimo perdavimo Aaronas Appiah susitvarkė su varžovų gynėjais bei baudos aikštelėje buvo preciziškas.

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Po pertraukos šeimininkai buvo aktyvesni. 58-ąją minutę po kilusios sumaišties standartinės padėties metu pasižymėjo Strahinja Kerkezas, netrukus puikios progos neišnaudojo Matas Ramanauskas – jo smūgį atrėmė Volodymyras Krynskis.

Dvikovos pabaigoje arti pergalingo įvarčio buvo „Banga“: nuo dviejų varžovų bandymų puikiai apsigynė Vytautas Černiauskas, geros progos nerealizavo A. Appiah. Pridėto laiko metu sėkmė nusišypsojo šeimininkams: trečią pridėto laiko minutę įvartį pelnė oponentų klaidomis pasinaudojęs Parfait Bizoza.

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