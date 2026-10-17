„Panevėžys“ paskutinės atakos metu patiesė „Bangą“

Pirmoje dvikovos pusėje komandos demonstravo daug techninio broko. Parfait Bizozos spirtą kamuolį sugavo Volodymyras Krynskis, kitoje aikštės pusėje Vytautas Černiauskas tvarkėsi su smūgiais iš tolimos distancijos.
44-ąją minutę „Banga“ pirmą kartą šiame sezone nuginklavo „Panevėžio“ vartininką. Po tolimo perdavimo Aaronas Appiah susitvarkė su varžovų gynėjais bei baudos aikštelėje buvo preciziškas.
Po pertraukos šeimininkai buvo aktyvesni. 58-ąją minutę po kilusios sumaišties standartinės padėties metu pasižymėjo Strahinja Kerkezas, netrukus puikios progos neišnaudojo Matas Ramanauskas – jo smūgį atrėmė Volodymyras Krynskis.
Dvikovos pabaigoje arti pergalingo įvarčio buvo „Banga“: nuo dviejų varžovų bandymų puikiai apsigynė Vytautas Černiauskas, geros progos nerealizavo A. Appiah. Pridėto laiko metu sėkmė nusišypsojo šeimininkams: trečią pridėto laiko minutę įvartį pelnė oponentų klaidomis pasinaudojęs Parfait Bizoza.
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