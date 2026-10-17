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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Įspūdingas Osmano pasirodymas atvedė PAOK į pergalę, Motiejūnas nežibėjo

2026-10-17 18:30 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-17 18:30
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Graikijos pirmenybėse ir toliau neklumpa Salonikų PAOK (3/0).

C.Osmanas tiesiog siautė (Euroleague.net)

Graikijos pirmenybėse ir toliau neklumpa Salonikų PAOK (3/0).

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Andrea Trinchieri auklėtiniai išvykoje 88:84 (19:21, 28:26, 15:19, 26:18) įveikė Rodo „Kolossos“ (1/2).

Likus žaisti 12 sekundžių Paytono Williso tritaškis sumažino skirtumą tarp komandų iki vieno metimo. Vis dėlto nugalėtojų klausimą išsprendė Cedi Osmano baudų metimai.

Turkas sužaidė fenomenalų mačą – 35 minutės, 37 taškai (3/4 dvitaškių, 7/11 tritaškių, 10/11 baudų metimų), 3 atkovoti ir perimtas kamuolys, rezultatyvūs perdavimas bei 36 naudingumo balai.

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A.Trinchieri rungtynių pabaigos nesulaukė – likus žaisti 20 sekundžių jis buvo išvarytas į rūbinę.

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Nuo suolo pakilęs Donatas Motiejūnas prie pergalės prisidėjo kukliai – 9 minutės, taškas (0/1 dvitaškio, 1/2 baudų metimų), 4 atkovoti kamuoliai, klaida, pražanga ir 2 naudingumo balai.

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16 taškų PAOK surinko Marcusas Fosteris (8 rez. perd.), 11 – Trevoras Hudginsas (6 rez. perd., 4 klaidos).

Šeimininkams 16 taškų sumetė Ezra Manjonas (4 rez. perd.), po 14 – P.Willisas (3/9 tritaškių) ir C.J.Harrisas, po 11 – Jacksonas Kreuseris ir Zoisas Karampelas (5 rez. perd.).

PAOK artimiausią mačą sužais Europos taurėje – prieš Ulmo „Ratiopharm“ sieks atsigriebti už pralaimėjimą Panevėžyje.

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