Įspūdingas Osmano pasirodymas atvedė PAOK į pergalę, Motiejūnas nežibėjo

Andrea Trinchieri auklėtiniai išvykoje 88:84 (19:21, 28:26, 15:19, 26:18) įveikė Rodo „Kolossos“ (1/2).
Likus žaisti 12 sekundžių Paytono Williso tritaškis sumažino skirtumą tarp komandų iki vieno metimo. Vis dėlto nugalėtojų klausimą išsprendė Cedi Osmano baudų metimai.
Turkas sužaidė fenomenalų mačą – 35 minutės, 37 taškai (3/4 dvitaškių, 7/11 tritaškių, 10/11 baudų metimų), 3 atkovoti ir perimtas kamuolys, rezultatyvūs perdavimas bei 36 naudingumo balai.
A.Trinchieri rungtynių pabaigos nesulaukė – likus žaisti 20 sekundžių jis buvo išvarytas į rūbinę.
Nuo suolo pakilęs Donatas Motiejūnas prie pergalės prisidėjo kukliai – 9 minutės, taškas (0/1 dvitaškio, 1/2 baudų metimų), 4 atkovoti kamuoliai, klaida, pražanga ir 2 naudingumo balai.
16 taškų PAOK surinko Marcusas Fosteris (8 rez. perd.), 11 – Trevoras Hudginsas (6 rez. perd., 4 klaidos).
Šeimininkams 16 taškų sumetė Ezra Manjonas (4 rez. perd.), po 14 – P.Willisas (3/9 tritaškių) ir C.J.Harrisas, po 11 – Jacksonas Kreuseris ir Zoisas Karampelas (5 rez. perd.).
PAOK artimiausią mačą sužais Europos taurėje – prieš Ulmo „Ratiopharm“ sieks atsigriebti už pralaimėjimą Panevėžyje.
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