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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Lekavičius nepriekaištingai atakavo, bet neišvengė klaidų

2026-10-17 17:11 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-17 17:11
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Graikijos pirmenybėse pergalių kraitį papildė Atėnų AEK (2/1) ekipa.

L.Lekavičius pasirodė starto penkete (FIBA Europe nuotr.)

Graikijos pirmenybėse pergalių kraitį papildė Atėnų AEK (2/1) ekipa.

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FIBA Čempionų lygos klubas namie 84:79 (22:17, 25:21, 18:21, 19:20) palaužė Mykonos „Mykonos“ (1/2).

Mačo pabaigoje netrūko intrigos, tačiau kertinį tritaškį likus žaisti 11 sekundžių pataikė Giannoulis Larentzakis (84:77).

Lukas Lekavičius pasirodė AEK starto penkete ir per 25 minutes surinko 7 taškus (2/2 dvitaškių, 1/1 tritaškio), atkovotą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, 4 klaidas, 2 pražangas bei 6 naudingumo balus.

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Po 13 taškų į pergalę įnešė Dimitris Katsivelis (4 klaidos) ir G.Larentzakis (3/4 tritaškių, 5 rez. perd.), poo 12 – Nelly Josephas (9 atk. kam.) ir Gregas Brownas, 11 – Landersas Nolley, 10 – Derrickas Williamsas. 2 taškus pelnęs Thomasas Heurtelis išdalino 11 rezultatyvių perdavimų.

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25 taškus svečiams surinko Jermaine’as Love’as (9/12 dvitaškių, 5 atk. kam., 5 rez. perd.), 17 – D.J.Funderburkas (8 atk. kam.), 14 – Tyree Appleby (6 rez. perd., 6 klaidos), 12 – Dionysis Skoulidas (4/5 tritaškių). Nuo suolo pakilę „Mykonos“ žaidėjai surinko vos 8 taškus.

AEK artimiausią mačą žais FIBA Čempionų lygoje – namie priims Antverpeno „Giants“.

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