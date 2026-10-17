Lekavičius nepriekaištingai atakavo, bet neišvengė klaidų

FIBA Čempionų lygos klubas namie 84:79 (22:17, 25:21, 18:21, 19:20) palaužė Mykonos „Mykonos“ (1/2).
Mačo pabaigoje netrūko intrigos, tačiau kertinį tritaškį likus žaisti 11 sekundžių pataikė Giannoulis Larentzakis (84:77).
Lukas Lekavičius pasirodė AEK starto penkete ir per 25 minutes surinko 7 taškus (2/2 dvitaškių, 1/1 tritaškio), atkovotą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, 4 klaidas, 2 pražangas bei 6 naudingumo balus.
Po 13 taškų į pergalę įnešė Dimitris Katsivelis (4 klaidos) ir G.Larentzakis (3/4 tritaškių, 5 rez. perd.), poo 12 – Nelly Josephas (9 atk. kam.) ir Gregas Brownas, 11 – Landersas Nolley, 10 – Derrickas Williamsas. 2 taškus pelnęs Thomasas Heurtelis išdalino 11 rezultatyvių perdavimų.
25 taškus svečiams surinko Jermaine’as Love’as (9/12 dvitaškių, 5 atk. kam., 5 rez. perd.), 17 – D.J.Funderburkas (8 atk. kam.), 14 – Tyree Appleby (6 rez. perd., 6 klaidos), 12 – Dionysis Skoulidas (4/5 tritaškių). Nuo suolo pakilę „Mykonos“ žaidėjai surinko vos 8 taškus.
AEK artimiausią mačą žais FIBA Čempionų lygoje – namie priims Antverpeno „Giants“.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.