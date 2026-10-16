„Galatasaray“ po nesėkmingos sezono pradžios atsisveikino su strategu Pozzecco

Turkijos klubas paskelbė atsisveikinantis su strategu Gianmarco Pozzecco.
Teşekkürler Gianmarco Pozzecco 🙏 Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Gianmarco Pozzecco ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gianmarco Pozzecco’ya görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler, Gianmarco!— Galatasaray MCT Technic (@GSBasketbol) October 16, 2026
Italas komandos vairą perėmė pernykštį gruodį. „Galatasaray“ tuomet FIBA Čempionų lygos „Top 16“ etape sutiko Vilniaus „Rytą“, kurį išvykoje nugalėjo 89:85, bet namie krito 81:90 ir ketvirtfinalyje sutiko Tenerifės „La Laguna“. Serija ispanams pralaimėta 1:2, bet lemiamame mače turkai krito net 59:99.
Turkijos pirmenybėse ketvirtfinalio serija prieš Stambulo „Bešiktaš“ taip pat pralaimėta 1:2.
Šį sezoną „Galatasaray“ taip pat pradėjo slogiai. Turkijoje laimėtas tik vienas iš vienų trijų mačų, o FIBA Čempionų lygoje 76:96 nusileista Zagrebo „Cibona“.
Tarpsezoniu Alenu Smailagičiumi, Chimezie Metu, DyShawnu Pierre’u, Šehmusu Hazeru ir Aleksejumi Nikoličiumi pasipildžiusi ekipa kelia aukštesnius tikslus, tad strategui buvo parodytos durys.
Iki 2025-ųjų Italijos rinktinę treniravęs G.Pozzecco liko be darbų.
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