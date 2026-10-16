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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Galatasaray“ po nesėkmingos sezono pradžios atsisveikino su strategu Pozzecco

2026-10-16 16:30 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-16 16:30
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Vieni FIBA Čempionų lygos favoritų Stambulo „Galatasaray“ nusprendė imtis pokyčių.

G.Pozzecco atleistas spalio viduryje (FIBA nuotr.)

Vieni FIBA Čempionų lygos favoritų Stambulo „Galatasaray“ nusprendė imtis pokyčių.

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Turkijos klubas paskelbė atsisveikinantis su strategu Gianmarco Pozzecco.

Italas komandos vairą perėmė pernykštį gruodį. „Galatasaray“ tuomet FIBA Čempionų lygos „Top 16“ etape sutiko Vilniaus „Rytą“, kurį išvykoje nugalėjo 89:85, bet namie krito 81:90 ir ketvirtfinalyje sutiko Tenerifės „La Laguna“. Serija ispanams pralaimėta 1:2, bet lemiamame mače turkai krito net 59:99.

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Turkijos pirmenybėse ketvirtfinalio serija prieš Stambulo „Bešiktaš“ taip pat pralaimėta 1:2.

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Šį sezoną „Galatasaray“ taip pat pradėjo slogiai. Turkijoje laimėtas tik vienas iš vienų trijų mačų, o FIBA Čempionų lygoje 76:96 nusileista Zagrebo „Cibona“.

Tarpsezoniu Alenu Smailagičiumi, Chimezie Metu, DyShawnu Pierre’u, Šehmusu Hazeru ir Aleksejumi Nikoličiumi pasipildžiusi ekipa kelia aukštesnius tikslus, tad strategui buvo parodytos durys.

Iki 2025-ųjų Italijos rinktinę treniravęs G.Pozzecco liko be darbų.

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