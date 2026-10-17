„Atletico“ pergalių seriją „La Liga“ pirmenybėse pratęsė Alexo Baenos įvarčio dėka

Madrido atstovai Ispanijos pirmenybėse iškovojo penktąją pergalę iš eilės. Nelengvose rungtynėse „Atletico“ 1:0 nugalėjo „Espanyol“ atstovus.
Jau antrąją minutę Kang-In Lee turėjo progą pasižymėti, bet vėliau „Atletico“ progas kurtis sekėsi sunkiai. Nors jie valdė kamuolio kontrolę, paversti jos pavojingais epizodais sekėsi sunkiai.
Artėjant pridėtam laikui rungtynes nusprendė Alexas Baena. Puikią formą demonstruojantis „Atletico“ saugas tiksliai iššovė iš toli ir išplėšė savo komandai tris taškus.
„Atletico“ (22 taškai) Ispanijos čempionate išlaiko antrąją poziciją.
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